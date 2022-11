Bastianini, c’è già feeling con la sua Ducati: parole incoraggianti

Enea Bastianini è sceso in pista con la Ducati ufficiale nel giorno del debutto con il team ufficiale. Ecco le sue parole.

Buone indicazioni per Enea Bastianini al termine della prima giornata da pilota ufficiale della Ducati. Il “Bestia” ha concluso la stagione con il Gresini Racing con uno splendido terzo posto nel mondiale, vincendo le sue prime quattro gare in carriera in MotoGP a Losail, ad Austin, a Le Mans ed in quel di Aragon, alle quali si aggiunge anche una bella pole position al Red Bull Ring.

Le sue performance hanno convinto Luigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti a dargli fiducia per affiancarlo a Pecco Bagnaia, preferendo il rider romagnolo a Jorge Martin in un derby che è durato per metà campionato, e che ha visto lo spagnolo favorito sino a pochi giorni prima della notizia ufficiale, comunicata ad agosto.

Bastianini ha chiuso la sua giornata in decima posizione, a poco più di mezzo secondo dall’1’30”032 che ha consentito a Luca Marini di issarsi in vetta alla classifica. Un’ottima giornata quella di Enea, anche se c’è stata pure una caduta nel corso dell’ultima ora, che ovviamente non ha portato a conseguenze fisiche.

La sua giornata di test è finita in quel momento, ma va detto che il comportamento visto sulla moto è stato sin da subito molto positivo. Il run che lo ha visto protagonista ha messo in mostra degli ottimi tempi, ed ora ci sarà un lungo inverno di lavoro prima di poter tornare in pista per i test di Sepang e del debutto in gara del 26 marzo, previsto a Portimao.

Bastianini, ecco le sue parole alla fine dei test di Valencia

Enea Bastianini è apparso bello sorridente alle interviste rilasciate a fine giornata, consapevole che il sogno di una vita si sta realizzando. Nel 2023 sarà al volante della moto più performante della griglia, vale a dire la Ducati ufficiale che ha dominato la stagione appena conclusa.

Considerando le difficoltà della Yamaha e della Honda, confermate anche da Fabio Quartararo e Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale può sorridere, considerando anche una coppia di piloti eccellente. Il campione del mondo Pecco Bagnaia dovrà vedersela con il “Bestia”, il quale si è dimostrato ottimista nell’intervista ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“.

Ecco le parole di Bastianini: “Il rosso è un bellissimo colore e mi sta bene addosso. È andata piuttosto bene oggi, credo di poter dire che è iniziata con il piede giusto. Ho conosciuto la squadra e mi sono trovato subito bene, c’è stata immediatamente una buona intesa con loro. L’unico peccato è stata la caduta nel run concluso, ma va bene così per il momento“.

“Se ho trovato delle differenze con la vecchia moto? Com’è normale che sia, quando si va in un ambiente nuovo ci si sente in soggezione, ma poi ti sciogli e già al pomeriggio ero più tranquillo rispetto alla mattina. In generale, devo dire che è stato molto emozionante, la differenza maggiore è stata la presenza di molte più persone che ti ascoltano e non vedono l’ora di sentire i tuoi commenti“.

“Siamo già partiti con il lavoro per la prossima stagione, qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Mi sono trovato molto bene con la nuova moto, mi sono divertito ad aver messo in fila così tanti giri veloci, sono stato anche preciso nella scelta delle traiettorie. Per me è un buon inizio, sono contento“.