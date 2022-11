Skoda fa segnare un record: il dato è davvero impressionante

Skoda festeggia le 750.000 unità del suo SUV, i 4 milioni di motori EA211 e i 15 milioni di trasmissioni di ultima generazione.

Un mese di Novembre, fin qui, a cifra tonda quello vissuto da Skoda, che dall’inizio del mese in corso ha celebrato il raggiungimento non solo di uno ma di ben tre traguardi molto importanti e significativi.

Il primo, e anche il più rilevante per forza di cose, è la 750.000esima Kodiaq prodotta dal lancio. Il Suv del marchio boemo, realizzato presso lo stabilimento di Kvasiny, è un concentrato di tecnologia e versatilità, con un’abitabilità interna fino a 7 posti e aggiornato di recente nell’estetica, nell’efficienza aerodinamica e nelle sue dotazioni di serie. Come vi abbiamo raccontato in occasione del restyling del 2021.

Skoda Kodiaq: SUV versatile e moderno

Kodiaq ha scandito anche l’inizio dell’offensiva di casa Skoda all’interno del segmento di SUV dal momento del suo arrivo sul mercato, datato ormai autunno 2016. Da allora, e fino ad oggi, sono stati complessivamente 750.000 i modelli prodotti.

Kodiaq, come detto, viene assemblata nella fabbrica di Kvasiny, lì dove prendono forma e vita anche altri due modelli molto importanti della gamma Skoda: Karoq e Superb.

I motori EA211 toccano quota 4 milioni

Non solo Kodiaq e le sue 750.000 unita prodotte, questo mese di novembre Skoda ha raggiunto un altro traguardo considerevole: i quattro milioni di motori EA211.

E’ dal 2012 che la casa automobilistica boema produce propulsori della generazione EA211, in questo caso nello stabilimento di Mladá Boleslav, ed oggi in appena dieci anni ha superato un traguardo così importante.

In media, ogni giorno, si stima che circa 700 operai di produzione realizzano circa 2.500 unità con blocchi motore in alluminio. Dal propulsore base EA211 Skoda è stata in grado di ricavare diverse varianti, che equipaggiano le proprie vetture. Innanzitutto le proposte a tre cilindri 1.0 MPI, 1.0 MPI EVO, 1.0 TSI e 1.0 TSI EVO, e non di meno i motori quattro cilindri 1.6 MPI e 1.4 TSI.

Inoltre, i propulsori EA211 sono utilizzati, a livello globale, anche per veicoli costruiti da altri marchi gruppo, come Audi, Volkswagen e infine Seat.

15 milioni di trasmissioni di ultima generazione

Ultimo traguardo raggiunto, sempre in questo mese di novembre, la produzione della 15 milionesima trasmissione di ultima generazione. Entrando, e dividendo, più nello specifico, più di due milioni di queste sono cambi manuali MQ/SQ100, fabbricati sempre nello stabilimento principale di Mladá Boleslav a partire dal 2011.

Per intenderci, è il cambio che troviamo tanto sulla Skoda Fabia quanto, anche in questo caso, su altri modelli degli altri brand del Gruppo Volkswagen.

Sempre a Mladá Boleslav hanno visto la luce anche quasi 8,5 milioni di trasmissioni manuali a cinque e sei rapporti, modello MQ200, anche in questo caso a partire dal 2001 ed anche in questo caso utilizzati in diversi modelli del brand Skoda, tra cui Kushaq e Slavia, due automobili destinate al mercato indiano.

In aggiunta a questi numeri, a partire dal 2012 lo stabilimento di componentistica situato a Vrchlabí ha prodotto oltre 4 milioni di unità del cambio automatico DQ200. Anche in questo caso parliamo di una trasmissione che equipaggia modelli di casa Skoda quanto di altri brand del gruppo VW.