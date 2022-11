Quali record detiene in F1 Michael Schumacher? Numeri da urlo per lui

Michael Schumacher è forse il più grande campione nella storia della F1 e ha sempre avuto modo di realizzare una serie di record unici.

Quando si parla di Michael Schumacher indubbiamente si sta trattando uno dei più grandi fenomeni della storia dello sport mondiale, con il tedesco che ha dimostrato di saper realizzare una serie di imprese uniche nel proprio genere, con la Formula 1 che gli ha dato la possibilità di realizzare una serie incredibile di record incredibili.

Pensare alla Formula 1 senza avere immediatamente in mente il volto di Michael Schumacher è davvero impossibile, perché il tedesco è stato uno di quelli che ha segnato davvero la storia.

Fin dal suo primissimo anno con la Jordan, quando era entrato nel bel mezzo del Mondiale, aveva potuto far vedere a tutti quanti di essere un ragazzo davvero speciale, per questo motivo Flavio Briatore ne fu immediatamente innamorato e lo portò subito alla Benetton.

In brevissimo tempo riuscì prima a vincere diverse gare e soprattutto nel 1994 ebbe l’opportunità così di ottenere il primo titolo della sua carriera proprio con la Benetton.

Dunque volevamo parlare dei grandi record ottenuti in carriera da parte di Michael Schumacher, con questo che risulta essere proprio il primissimo, infatti nella storia non c’era mai stato l’occasione per la Benetton di diventare campione del mondo.

Il fenomeno tedesco infatti riuscì addirittura a raddoppiare già l’anno seguente, potendo entrare a tutti gli effetti della leggenda con la Benetton, dato che quei due furono gli unici titoli della Scuderia italoinglese.

Ovviamente il record più importante della carriera di Michael Schumacher è quello proprio legato alle numero dei titoli Mondiali, perché è stato lui il primissimo della storia a superare quel Juan Manuel Fangio che sembrava inarrivabile.

L’argentino riuscì a vincere il suo quinto titolo iridato nel 1957 e nessuno nella storia delle quattro ruote riuscì mai ad avvicinarsi, con Alain Prost che fu l’unico a dargli fastidio a quota quattro.

Schumacher invece ebbe l’opportunità di agganciare l’argentino nel 2002 a quota cinque, prima di superarlo nel 2003 toccando il sesto titolo mondiale e diventando un mito assoluto l’anno seguente con il settimo sigillo.

Ancora oggi questo risulta essere a tutti gli effetti un vero e proprio record, nonostante lo debba condividere con l’inglese Lewis Hamilton, ma come accade sempre in caso di parità il record assoluto risulta essere del primo che lo ha realizzato.

Inoltre la possibilità di vincere 7 titoli consecutivi gli ha dato anche l’opportunità di ottenere un filotto sensazionale di ben 5 vittorie consecutive, anche questo è un record assoluto, dato che Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio si fermarono a quota quattro.

Per quanto riguarda la classifica generale del Mondiale Schumacher inoltre è uno di quelli che ha dimostrato la maggiore costanza assoluta in carriera, perché in ben 12 occasioni è stata in grado di poter entrare a far parte dei primi tre del Mondiale, nessuno come lui.

Schumacher domina i Mondiali: quanti record anche nelle gare

Ovviamente i record più importanti di Schumacher in Formula 1 sono quelli legati al titolo Mondiale alla sua classifica generale, mentre per legare chiaramente ha dovuto abdicare negli ultimi anni.

Il motivo è abbastanza semplice, perché l’incredibile aumento del numero di prove durante un singolo anno porta logicamente i migliori piloti come Lewis Hamilton ad aumentare molto più sensibilmente il numero di vittoria di Pole Position.

Questo però chiaramente non è impedito a Michael Schumacher di avere ancora alcuni straordinari record, uno di questi ancora condiviso proprio con il britannico, dato che i due sono gli unici ad aver vinto almeno una gara per ben 15 stagioni consecutive.

Ad Abu Dhabi Hamilton avrà l’ultima occasione per poter superare definitivamente il Kaiser, altrimenti anche in questa particolare classifica i due dovranno rimanere appaiati.

Termina invece in questa stagione il record di Schumacher per quanto riguarda il numero di Mondiali disputate, perché attualmente il numero di 19 lo porta a essere il primatista assieme a Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen e soprattutto quel Fernando Alonso che l’anno prossimo toccherà però quota 20.

Il Kaiser però è anche uno di quelli che ha saputo dimostrare tutto il proprio grandissimo talento in particolare i circuiti, infatti con 8 successi nel Gran Premio di Francia risulta essere il pilota più vincente di sempre in un unico tracciato, anche in questo caso da condividere con Hamilton che ha vinto otto volte in Ungheria e in Gran Bretagna.

Ci vorrebbe veramente un libro per poter raccontare tutti i grandissimi record di Michael Schumacher, ma vogliamo lasciarvi con altri due che di sicuro meritano la vostra attenzione.

Il tedesco infatti è colui che nella storia è stato in grado di realizzare il maggior numero di giri veloci, addirittura 77, il che dimostra una straordinaria capacità di portare la monoposto al massimo della propria potenza, mentre il secondo primato è quello dei podi consecutivi raggiunti, con il totale di 19 che è davvero impressionante.