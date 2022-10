Porsche, ritrovano una 911 Targa in un fienile: accade l’incredibile (VIDEO)

Una Porsche 911 Targa era stata abbandonata per 12 anni in un fienile, ma un car wash coi fiocchi la riporta in vita. Ecco com’è andata.

Una Porsche è la supercar dei sogni per tantissimi appassionati, dal momento che è una marca storica che ha regalato delle emozioni indescrivibili sia sul fronte del prodotto auto che nel motorsport. La casa di Weissach ha ottenuto 19 vittorie alla 24 ore di Le Mans, più di ogni altro costruttore al mondo, dimostrandosi sempre un passo in avanti rispetto alla concorrenza.

Dopo i successi del Novecento, il marchio di proprietà della Volkswagen era stata per tanti anni assente dalla top class del mondo dell’endurance, decidendo di tornarci a competere nel 2014 con la 919 Hybrid. Dopo una stagione di apprendistato, questa strepitosa vettura ha iniziato a dare del filo da torcere a Toyota ed Audi, sino a conquistare il successo a Le Mans e nel FIA WEC per tre anni di fila, dal 2015 al 2017.

Oltre a ciò, vanno aggiunte le innumerevoli vittorie nel mondo delle Gran Turismo con la 911 RSR, da sempre il modello di punta nelle corse ed anche nel prodotto stradale. Purtroppo, gli appassionati hanno perso l’occasione di vedere la Porsche in F1 assieme ad un top team, dal momento che l’accordo con la Red Bull per il 2026 è saltato già da qualche mese.

Nelle ultime ore però, i fan sono tornati a sperare: pare infatti che la FIA stia lavorando per cercare di far accordare la “Cavallina” con la Williams, ed in tutto ciò si aprono degli scenari davvero molto interessanti. Infatti, vedendo l’esempio dell’Audi (che acquisirà la Sauber dal 2026), potrebbe anche accadere che il marchio di Weissach vada ad inglobare le strutture del team di Grove sino a diventare un vero e proprio costruttore, per ripetere i successi ottenuti assieme alla McLaren tra il 1984 ed il 1986 assieme a Niki Lauda ed Alain Prost.

Tra i progetti futuri dei tedeschi c’è ovviamente il ritorno alla 24 ore di Le Mans, che avverrà il prossimo anno in top class con la 963. L’auto, che ha già coperto migliaia di chilometri di test sulle piste di Barcellona e Sebring, andrà ad esordire alla 24 ore di Daytona di fine gennaio, gara nella quale potremmo iniziare ad intravederne il potenziale, che non sarà di certo di poco conto.

Il prodotto auto continua comunque ad essere il focus principale del marchio teutonico, che prosegue a sfornare vetture incredibili. Come detto, la 911 è il modello di riferimento, ed è proprio quello di cui vi stiamo per parlare oggi, anche se c’è da dire che vetture del genere andrebbero tenute in ben altra maniera.

Porsche, ecco il car wash della 911 Targa

La Porsche 911 è una leggenda che è nata tantissimo tempo fa, ed è la protagonista del car wash odierno nella sua versione Targa. Pensate che questo modello, pur risalendo agli anni Settanta, è ancora ricercatissimo, ed il suo prezzo non è affatto calato rispetto ai suoi anni d’oro.

Infatti, è praticamente impossibile trovarla ad un costo inferiore ai 130 mila euro, motivo per cui è bene tenerla con cura se qualcuno di voi dovesse mai entrarne in possesso. Questo comportamento non è stato tenuto dal possessore della 911 Targa che è la protagonista del video postato in basso, dal momento che è stata ritrovata in un fienile dopo ben 12 anni.

Per sua fortuna, la vettura è stata presa in carico dai ragazzi del canale YouTube “WD Detailing“, che si sono occupati della sua rinascita. Come potrete immaginare, l’auto versava in condizioni imbarazzanti per quello che è il suo fascino ed il suo prezzo, con la polvere che l’aveva invasa in ogni suo angolo.

La parte forse più inquietante è quella del volante, che era praticamente intoccabile a causa della sporcizia accumulatasi. A questo punto, i nostri amici sono stati costretti ad un duro lavoro di pulizia, il famoso car wash che però deve essere fatto con estrema cura quando si tratta di modelli così straordinari. Il lavaggio inizia dalle ruote di questa Porsche, per poi passare agli interni ed alla carrozzeria, il tutto svolto con dei prodotti speciali che non sono neanche troppo facili da reperire, ma che risultano indispensabili per questi tipi di supercar.

Come al solito, non è nostra intenzione spoilerarvi quanto accade, dal momento che queste immagini meritano di essere viste senza discutere troppo prima di aver premuto play sul video. Mettetevi comodi e godetevi questa forma d’arte, vale a dire un car wash che è in grado di riportare alla luce una vettura ormai abbandonata da oltre un decennio. State pur certi che non ve ne pentirete.