Marc Marquez, gesto bellissimo per un fan: guardate cosa si è inventato

Marc Marquez è senza ombra di dubbio uno dei più grandi piloti della storia, con la sua classe che lo porta a essere sempre più amato.

La stagione 2022 è stata ancora una volta costellata da gravi problemi fisici per Marc Marquez, con lo spagnolo che non è riuscito nemmeno quest’anno a iniziare e concludere senza problemi l’annata, ma nonostante questo non ha mai perso il suo classico sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

Il Mondiale 2022 è stato davvero molto emozionante, con la MotoGP che ha potuto regalare una sfida straordinaria al vertice tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Nonostante questo sono ancora moltissimi a essere convinti che le miglior pilote in circolazione del mondo delle due ruote sia ancora il sensazionale Marc Marquez, con lo spagnolo che però è continuamente costretto ai box da una serie di infortuni.

Anche in questa stagione non è stato in grado di poter disputare tutte le gare, con il periodo centrale del Mondiale che è stato completamente saltato per il solito grave infortunio alla spalla.

Inoltre bisogna anche aggiungere come la sua Honda non sia stata assolutamente all’altezza di poter tenere testa sia la Yamaha di Quartararo che della Ducati di Bagnaia, dunque la classifica non è stata per nulla soddisfacente.

Inoltre termina definitivamente il suo straordinario record, perché esclusa la prima stagione nel Motomondiale e ovviamente nel 2020, dove si infortunò la prima gara durante una caduta in Qatar, lo spagnolo aveva sempre vinto almeno una gara.

Nonostante questo le ultime prestazioni sono state molto convincenti, con la sua esultanza per la prima fila nella qualifica delle gran premio di Valencia che ha dimostrato come il cannibale abbia ancora voglia di dimostrare la sua immensa classe.

Il Mondiale 2023 è sicuramente lo dovrà vedere come grande protagonista della stagione, ma intanto ha dimostrato ancora di essere davvero molto contento di poter scendere in pista e mostrare le proprie immense doti.

Sono già iniziando i test a Valencia per poter arrivare quanto più pronti possibile al prossimo campionato del mondo, con gli animi che ovviamente sono molto distesi e si può lavorare in totale serenità.

Ovviamente però l’adrenalina per la stagione straordinaria che è terminata da poco ha portato con sé tantissimi tifosi a riempire gli spalti del circuito, con qualcuno che ha dovuto salire fin sopra i tetti delle abitazioni.

Anche lassù in cima c’erano dei grandi tifosi di Marc Marquez, con questi che gli chiedevano a gran voce dei gadget in modo tale da poter portare a casa dei ricordi indimenticabili della giornata e lo spagnolo si è ingegnato.

Qualcuno infatti ha deciso di lanciare verso l’asfalto una corda in modo tale da poter dare la possibilità a Marc di legare al suo interno il cappellino, dando così l’opportunità di farlo poi salire fino in cima al tetto.

Si è trattato ovviamente di una scena davvero molto simpatica e che ha permesso a un tifoso dello spagnolo di poter realizzare il proprio sogno, perché non è assolutamente cosa di tutti i giorni ricevere un dono un regalo al proprio idolo.

Marquez dona il suo cappello: serve una corda

È bellissimo vedere dunque come Marc Marquez cerchi costantemente di poter rimanere nel cuore dei suoi tifosi, con questi piccoli gesti che aiutano sicuramente la sua popolarità.

Sappiamo come lui sia assolutamente un vincente, per questo motivo negli anni d’oro della sua carriera, ovvero tra il 2010 e il 2019, ha subito tantissime critiche soprattutto per certi atteggiamenti.

Ovviamente sono stati soprattutto i tifosi di Valentino Rossi a non avere mai perdonato a certi atteggiamenti da parte dell’iberico, ma nonostante questo nessuno poi non ha alcun modo negare il suo immenso talento.

Ricordiamo inoltre come nel momento in cui un grandissimo campione non riesce più a lottare per il vertice diventa automaticamente uno dei più grandi beniamini della folla, perché tutti quanti ne riconoscono la genialità e si dimenticano le ostilità al vertice.

Marquez però non ha assolutamente intenzione di continuare ancora per tanto tempo a fare solamente la comparsa all’interno dei circuiti della MotoGP, anzi la sua idea è quella di riportare la Honda dove merita di stare.

Quest’anno abbiamo assistito a una meravigliosa lotta a due tra la Yamaha di quartararo e la Ducati di Bagnaia, ma i grandi tifosi della MotoGP non vedono davvero l’ora di poter ampliare questa sfida a tre.

In questi tre anni molto difficili per Marquez si sono alternati altrettanti campioni del mondo, e altrettante Scuderie, per questo motivo nessuno ha ancora ricevuto lo scettro direttamente dalle mani dello spagnolo.

Speriamo dunque davvero che il 2023 possa essere l’anno della sua definitiva rinascita, per poter assistere a una quantità innumerevole di gare in grado di poter entrare sempre di più nel mito della leggenda della straordinaria storia della MotoGP.