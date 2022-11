Ferrari, Leclerc si infuria con il rivale: il dito medio fa il giro del web

Il pilota monegasco, Charles Leclerc, dopo l’incidente con Lando Norris ha alzato il dito medio. Le immagini stanno facendo impazzire il web.

Charles Leclerc ha vissuto uno dei weekend più difficili della stagione. La squadra non gli ha facilitato la vita con l’assurda scelta nel Q3. Dopo due turni di qualifica molto sofferti, nella fase finale i tecnici hanno scelto di provare un azzardo, montando le mescole intermedie. Tutti gli altri piloti nel Q3 sono andati sul sicuro, scegliendo una mescola da asciutto. Il pilota monegasco non riusciva a stare in strada, ma il team prima gli ha detto di rimanere fuori e poi lo ha richiamato in corsia box, quando aveva già superato il punto di ingresso della pit lane.

Leclerc si è innervosito non poco per l’ennesimo errore e ha ironizzato sull’operato dei tecnici. Nulla di eclatante, ma è palese che il Principino del Monegasco si è stufato dei pasticci degli strateghi della Rossa. Dopo aver concluso un giro da incubo, la bandiera rossa per un fuori pista di Russell e la pioggia hanno, definitivamente, inchiodato il driver al decimo posto. La Sprint Race è risultata regolare, tuttavia il #16 non è potuto andare oltre la sesta posizione. Il suo compagno di team ha chiuso secondo, ma con il morale sotto la scocca per l’ennesimo cambio di PU. Stavolta lo spagnolo ha dovuto sostituire l’endotermico del Superfast, scontando una penalità di 5 posizioni. In gara è partito settimo, alle spalle del teammate. La partenza dei ferraristi, con gomme medie, non è stata da ricordare, ma il peggio è arrivato alla ripartenza dopo l’uscita della SC.

Una volta ripulita la pista, dopo il contatto tra Ricciardo e Magnussen, il monegasco ha subito provato il sorpasso a Lando. La lotta con Norris sulle soft è stata avvincente, ma il driver della McLaren lo ha urtato mandandolo in testacoda. Il #16 avrebbe anche potuto temporeggiare e superarlo qualche curva dopo, come poi ha fatto Sainz sul dritto ma le cose non sono andate per il verso giusto. Norris ha allargato la traiettoria in curva e lo ha colpito. L’inglese è stato punito con 5 secondi di penalità. Leclerc, invece, è dovuto rientrare ai box per cambiare ala anteriore e gomme, uscendo ultimo dalla pit lane. In live non si è subito notata una reazione del ferrarista dopo l’incidente.

Ferrari, Leclerc imbufalito con Norris

Il pilota della Rossa dopo aver toccato le barriere, si è rivolto con un gestaccio al rivale. Un dito medio alzato, giusto per chiarire la sua idea sull’accaduto. Non è andata meglio a Sainz, sfortunato protagonista di un problema inaspettato. I tecnici hanno notato uno strano rialzo della temperatura dei freni nella zona posteriore destra. Come già accaduto a Leclerc in Belgio, una visiera a strappo è finita nella presa d’aria. Sainz è stato costretto a rientrare ai box anticipatamente, distruggendo la sua strategia sulle medie. La visiera è stata tolta da un meccanico in occasione del cambio gomma. Per Charles è iniziata una super rimonta dalle retrovie.

Il morale del monegasco era a terra, dopo il contatto con Norris ma ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. In lizza per la seconda piazza, a pari punti con Perez, è risalto in settima posizione, poi a riaprire ulteriormente i giochi è stata la Safety Car causata da un problema tecnico alla vettura dell’inglese. Il karma, apostroferebbe il buon Fernando Alonso. Al restart entrambi i ferraristi hanno scavalcato Sergio Perez. Leclerc ha messo pressione a Sainz, chiedendo al team la terza piazza. “Ogni punto conta”, ha dichiarato via radio Leclerc che si è sentito in diritto di chiedere la posizione al teammate, soprattutto dopo il discorso fatto da Binotto il giorno prima. L’ingegnere di Losanna ha criticato il mancato scambio di posizione di Max e Checo e prima del GP ha aggiunto che non ci sarebbero stati problemi allo swap tra Charles e Carlos.

Al termine della corsa, ai media Ferrari, il monegasco ha dichiarato: “È stata una gara difficile, condizionata da un incidente poco dopo il via che mi ha fatto precipitare in fondo al gruppo. Il ritmo e il feeling con la vettura erano buoni e sono soddisfatto della mia prestazione e della rimonta che mi ha permesso di arrivare quarto. Sarà una battaglia serratissima con Checo Perez ad Abu Dhabi: darò tutto me stesso per l’ultima volta in questa stagione”. Nessun commento sul dito medio alzato a Norris.

Leclerc le sacó el dedo a Norris JAJAJAJAJAAJ pic.twitter.com/KoMukQtHGR — Leclercneta 🇲🇨 (@LecIercneta) November 13, 2022

Nella foga del momento sono cose che possono accadere tra piloti. Con il risultato di Interlagos Charles ha raggiunto Perez a quota 290 punti ed è tornato secondo per il maggior numero di vittorie nel 2022. La contesa si deciderà ad Abu Dhabi. Ecco gli orari dell’ultima gara dell’anno. Nella classifica costruttori la Scuderia Ferrari ha conservato la seconda posizione con un vantaggio di 19 punti su Mercedes.