Leclerc, l’ammissione sulla Mercedes: triste verità per la Ferrari

Charles Leclerc ha chiuso in quarta piazza il GP del Brasile, con una splendida rimonta dopo il contatto iniziale. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Brasile si è concluso in quarta posizione per Charles Leclerc, che ha vissuto un fine settimana piuttosto movimentato, ma che gli lascerà parecchi rimpianti. La follia strategica in qualifica ha compromesso il potenziale della sua Ferrari, che aveva dimostrato di poter sfidare la Mercedes, con Carlos Sainz terzo dietro alle frecce d’argento.

Come al solito, il monegasco aveva qualcosa in più rispetto al compagno di squadra, ma anche lui ci ha messo del suo nei primi giri. Nel momento dell’attacco alla McLaren di Lando Norris, Charles ha preso l’esterno alla Ferradura, prendendosi un rischio eccessivo, finendo contro il muro dopo un contatto con il britannico.

Dal replay si evince che il suo rivale ha allargato eccessivamente la traiettoria, ma va detto che Leclerc ha forse esagerato in quel frangente considerando che qui in Brasile aveva una vettura di buon livello. Charles è comunque passato davanti di un punto a Sergio Perez in classifica piloti, a causa del settimo posto del messicano e della crisi di ritmo che ha vissuto nell’ultima fase di gara.

La Ferrari deve comunque riflettere sul fatto che la Mercedes ha piazzato una doppietta strepitosa, con George Russell dominante davanti a Lewis Hamilton. Ad inizio anno, ma possiamo tranquillamente parlare della prima parte di campionato, questa vettura era costantemente ad un secondo di distanza dalle rosse.

Abbiamo detto di una Rossa sicuramente più competitiva nella giornata odierna, ma Charles in persona, alle interviste, è stato piuttosto duro sul passo delle frecce d’argento, dicendo che quello della Ferrari non era ancora all’altezza. Tutto ciò fa molto riflettere in chiave futura, perché a questo punto sembra la Mercedes l’unica speranza per poter sfidare la dominante Red Bull.

In chiave 2023, questa vittoria delle frecce d’argento è un antipasto molto interessante, perché gli uomini di Toto Wolff sono ufficialmente tornate, con un lavoro incredibile fatto di sviluppi e duro lavoro. Max Verstappen dovrà preoccuparsi? Questo ce lo dirà solo il tempo, ma non c’è dubbio sul fatto che ci sarà da divertirsi.

Leclerc, ecco le sue parole dopo il quarto posto

Charles Leclerc sembra essersi stancato, come ha dimostrato nel team radio di fine gara, quando ha chiesto alla Ferrari di farsi dare la posizione da Carlos Sainz. Ovviamente, la squadra non lo ha ascoltato, mentre Max Verstappen ha superato Sergio Perez fregandosene degli ordini di squadra.

Il monegasco è molto duro anche sul fronte del ritmo della Ferrari, ma c’è da capirlo. Come è possibile che la Mercedes abbia guadagnato tutto questo gap in pochi mesi? La risposta non è solo nella TD39 come si vuole far credere, perché il recupero sulle prestazioni era iniziato già dal Canada, e George Russell ha ottenuto la pole position in Ungheria, dunque, con una gara d’anticipo sull’ingresso della direttiva.

Leclerc ha commentato quanto accaduto in pista ai microfoni di “SKY Sport F1“, affermando: “Quanto mi è costato l’incidente con Norris e se potevo aspettare di più? Io ho lasciato spazio all’interno, pensavo fosse abbastanza ma devo rivedere le immagini. Credo che Lando abbia poi perso il posteriore e questo lo abbia portato a toccarmi, da quel momento in poi è stata una gara difficile. Il nostro passo era buono, anche se rispetto alle Mercedes non mi sembrava molto buono. A parte quello, non era male, parlo del nostro ritmo in generale“.

Charles ha poi affrontato l’argomento legato al suo team radio, nel quale ha chiesto al suo box di fargli cedere la posizione da Sainz: “Non ho l’immagine globale del nostro ritmo, ho avuto tante macchine intorno per tutta la gara e dovevo giocarmela con loro. Se sono stato deluso del fatto che Sainz non mi ha dato la posizione? Io devo concentrarmi su quello che faccio, tenterò di essere in una posizione migliore rispetto ad Abu Dhabi. Se mi preoccupa la Mercedes in chiave 2023? Per me è stato un fine settimana frustrante, soprattutto con l’incidente e tutto il resto. Voglio andare ad Abu Dhabi e basta, non c’è molto altro da dire“.

Ora si va ad Abu Dhabi, ultima tappa di questa stagione, dove la Ferrari non ha mai vinto. La serie di vittorie della Red Bull è finita, ma a stopparla ci ha pensato la Mercedes, seria sfidante in chiave 2023 per il team di Milton Keynes. Tra pochi giorni, questo campionato a senso unico andrà in archivio, ma al momento sembrano esserci le premesse per un grande spettacolo tra pochi mesi.