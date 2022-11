Chery OMODA 5: un SUV mai visto prima, che spettacolo (FOTO)

Chery OMODA 5, il SUV elettrico del marchio cinese arriverà in Europa nel 2023. Motore elettrico e autonomia fino a 450 km.

Lo avevamo già anticipato, di recente, anche sulle nostre pagine, dopo averne diffuso notizia ora il brand cinese Chery distribuisce anche le caratteristiche ufficiali su OMODA 5, SUV elettrico zero emissioni che sancirà il debutto del brand nel corso del 2023 sui principali mercati Europei, tra cui naturalmente anche quello italiano.

Design innovativo e tecnologie di ultima generazione, Chery si approccia su nuovi mercati con un modello che riassume perfettamente la vision globale del marchio, ambizioso di ricoprire un ruolo di prima linea nella transizione energetica che stiamo vivendo, e per farlo serviranno prodotti all’avanguardia e sostenibili come per l’appunto OMODA 5

Design “Art in motion”

Da un punto di vista stilistico OMODA 5 riprende in pieno il linguaggio “Art in motion” tipico di Chery, con l’esaltazione di forme dinamiche e in movimento. La linea di cintura affilata, che sembra modellata da una lama di luce, rende ancora più scultorea la finestratura laterale, esaltando anche le nervature della fiancata.

Sempre lateralmente, OMODA 5 propone anche un montante a forma di D che, agevolato da una sottile finitura scura, sembra quasi lasciare il tetto della vettura in sospensione. Spostandoci nella porzione posteriore, il lunotto è molto inclinato, richiamando un stile tipico delle vetture coupé, mentre il fascione orizzontale, sempre color nero, racchiude i gruppi ottici e si caratterizzata per la sua linea molto sottile.

Nel complesso, OMODA 5 è una vettura che non rinnega una pronunciata inclinazione alla sportività, come sottolineato anche dalle sue forme: con una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,83 m e un passo che supera i 2,6 metri. L’altezza complessiva invece è di 1,59 m.

Il vero tratto distintivo dell’auto è comunque e innanzitutto la mascherina anteriore. Priva di bordi, collegata in maniera armonica con il resto del frontale, le sue forme chiuse che sottolineano anche l’identità elettrica del modello. Non solo un elemento estetico, la nuova calandra è anche un valore aggiunto per quel che riguarda aerodinamica ed efficienza di OMODA 5.

Vita a bordo comoda e tecnologica

Trattandosi a tutti gli effetti di un SUV, anche OMODA 5 non si risparmia in termini di spazi interni. L’abitacolo è in grado di ospitare comodamente 5 persone, ed anche il posizionamento del motore elettrico ottimizza la capacità di carico, con un bagagliaio che in configurazione standard parte da 363 litri.

La cura dei dettagli interni è immediatamente riscontrabile. I materiali utilizzati per i rivestimenti sono di prima qualità, e i sedili avvolgenti con poggia testa integrato sottolineano ancora una volta il grado di sportività. Tanto quanto il volante con corona piatta nella porzione inferiore.

La qualità della vita a bordo viene amplificata anche dal sofisticato sistema di illuminazione interna, che arricchisce oltre modo l’esperienza con OMODA 5, al pari dell’accensione della climatizzazione a distanza, che permette di accedere dentro la vettura trovando già la temperatura desiderata.

Moderna, dinamica e tecnologica. La plancia di OMODA 5 è dominata da un grande elemento a sbalzo, che racchiude ben due display per l’interfaccia digitale auto-passeggeri. Il primo dei due schermi, collocato dietro al volante, è riconducibile alla strumentazione, mentre quello posizionato più centralmente, ed arricchito da tecnologia touch, è riservato al sistema di infotainment.

Sicurezza ai massimi livelli

OMODA 5 si segnala anche per essere un’auto particolarmente intelligente, disponendo di comandi vocali evoluti e del sistema Cerence ASR, che permettono al conducente di avviare numerose funzioni solo, ed esclusivamente, dettandole a voce.

Infotainment ma anche sicurezza, OMODA 5 è equipaggiata di alcuni dei più moderni ADAS di assistenza alla guida. Monitoraggio degli angoli ciechi, segnalatore di pericolo in retromarcia, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, mantenimento attivo della carreggiata e cruise control adattivo. Sono solo alcuni dei 16, totali, dispositivi al servizio della nuova vettura di casa Chery.

Motore elettrico da 204 CV, autonomia fino a 450 km

Chiusura dedicata al comparto tecnico della nuova OMODA 5, progettata su una scocca moderna arricchita da acciai ad altissima resistenza e leghe in alluminio, che consegnano all’intera vettura leggerezza ma al tempo stesso robustezza strutturale.

OMODA 5 è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio, da 64 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 450 km e che si ricarica in soli 35 minuti dal 10 all’80% utilizzando colonnine a corrente continua.

Il motore elettrico è collocato all’anteriore, e sviluppa una potenza di 204 CV complessivi che permette al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in 7”8.

In attesa di conoscerne il destino anche sui mercati europei, Chery OMODA 5 ha già fatto il pieno di consensi e certificazioni di qualità in diversi mercati, come innanzitutto quello cinese, ma anche centro e sud americano, e infine quelli del Sudest Asiatico e australiano.

Un progetto automobilistico proiettato verso la mobilità del futuro, con tutte le caratteristiche giuste per ritagliarsi un proprio ruolo all’interno della transizione energetica globale, con prestazioni e contenuti tecnologici ma anche emissioni di CO2 praticamente nulle.