Sensori di parcheggio: come funzionano e quanto costano

Il loro compito è di rilevare gli ostacoli più vicini, inviando un segnale ad una scheda elettronica, che, di rimando, attiva un segnale acustico, la cui intensità aumenta man mano che ci si approssima. Solitamente i veicoli più all’avanguardia dispongono di un display sul quadro strumenti che facilita ancora di più la procedura di sosta, anche perché le telecamere permettono di avere accesso agli angoli ciechi. Cruciale è il sistema integrato di guida assistita che si attiva con la retromarcia e ci salva da spiacevoli incidenti.

Sensori di parcheggio: come funzionato

Ma ora entriamo nel dettaglio. I sensori più utilizzati sono quelli posteriori. La rilevazione di un impedimento, di solito, comincia a 1,5 metri di distanza, mentre quando si è a 40 centimetri, il segnale sonoro si fa piuttosto insistente.

I sensori anteriori, si innescano solo a basse velocità, nelle fasi di entrata o uscita dal parcheggio. Mentre quelli laterali sono funzionali per valutare la distanza tra le auto.

Vediamo ora da cosa sono composti. Quelli inseriti sul paraurti emettono delle onde sonore a ultrasuoni, riflesse dagli ostacoli più vicini alla nostra macchina. Il sistema calcola tempo e distanza impiegato dalle onde a rimbalzare sull’ingombro e tornare indietro. Quando si entra nella fascia di 1,5 metri, un segnale viene inviato alla centralina, che lancia un segnale a un altoparlante.

Il sistema elettromagnetico prevede, invece, una banda adesiva lunga all’incirca 3,50 metri e alta 1 centimetro, all’interno dei paraurti. Quando si inserisce la retromarcia, la centralina fa partire la banda adesiva, che attiva un segnale elettromagnetico nell’area di rilevazione. Il disturbo che si crea viene segnalato alla centralina, che a sua volta lancia un allarme sonoro.

Ultimamente hanno fatto la loro comparsa i sensori wireless, che forniscono al guidatore le informazioni riguardanti la presenza di eventuali intoppi, attraverso un display interno, alimentato tramite l’accendisigari che comunica con i sensori presenti sul portatarga. Per la sua contemporaneità si potrebbe pensare che sia il metodo più efficace. Ed invece non è affatto così. Questo perché è meno preciso. Ed è influenzato dal campo che può venire a mancare poprio quando non dovrebbe.

Sensore di parcheggio: cos’è il kit

Se il veicolo che abbiamo acquistato non è dotato dei sensori, possiamo applicarli noi, servendoci di un kit apposito. Per il montaggio, però, è sempre bene affidarsi ad un professionista. Ma cosa c’è all’interno della scatola? Vi troviamo, quattro sensori posteriori, e quattro anteriori. Un cicalino sonoro e LED. Una centralina. Una fresa per bucare il paraurti. E un utilissimo manuale di istruzioni.

Quando si procede all’installaggio, è bene far verniciare i sensori del medesimo colore del nostro paraurti. Successivamente bisognerà forare lo stesso per inserire i sensori che abbiamo comprato. Se si tratta della versione wireless, questa operazione non sarà necessaria. Dopo aver effettuato due fori nella sezione centrale, e due per ciascun lato, sarà necessario individuare il cavetto che si collega alla luce, il cui compito è di innescarsi quando innestiamo la retromarcia. E in seguito inserire un cavo nell’occhiello che si collega al fanale. A quel punto bisognerà individuare un alloggiamento ideale per la centralina nel cofano posteriore della vettura, per collegare i diversi cavi dei singoli sensori nell’ordine prestabilito.