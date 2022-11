Riconosci questo bambino? Ha fatto la storia della MotoGP

Tanti bambini sognano la MotoGP. Alcuni di questi alla fine ci riescono. Questo ragazzino in particolare è diventato un campione.

Arrivare in MotoGP è il sogno di tutti quei bambini che sono innamorati delle due ruote e fin da piccoli hanno la grande ambizione di poter diventare dei piloti, ma il bambino che trovate qui in fotografia è davvero uno di quelli che non solo può dire di avere raggiunto i propri obiettivi, ma anche di aver scritto pagine memorabili nella storia del Motorsport.

Ci sono dei personaggi che la storia dello sport la studiano mentre altri che invece la scrivono grazie al loro talento davvero inarrivabile.

La MotoGP all’inizio del III secolo vissero davvero un momento magico, con una serie incredibile di campioni straordinari che hanno permesso a questa realtà di poter diventare sempre più apprezzata in giro per il mondo.

Molti di questi hanno dato vita a una serie di gare leggendarie e uniche nel proprio genere, permettendo così al mondo intero di poter conoscere sempre di più la realtà delle due ruote.

Ovviamente L’Italia ha fatto la sua parte, con Valentino Rossi che rappresenta indubbiamente l’apice assoluto della sua generazione, ma ovviamente non possiamo dimenticare neanche grandi campioni come Max Biaggi, Marco Melandri e Andrea Dovizioso.

Sappiamo bene però che oltre alla nostra quella che può essere considerata sicuramente come la più grande scuola di piloti e di motociclismo sia quella spagnola, tanto è vero che il Paese iberico ha lanciato tantissimi campioni negli ultimi anni.

Già in questo 2022, togliendo il successo di Bagnaia in MotoGP, possiamo assistere ai trionfi nel Moto3 di Izan Guevara e in Moto2 di Augusto Fernandez, mentre per la classe regina dobbiamo tornare al 2020 con Joan Mir.

Ovviamente ricordiamo tutti quanti straordinari successi anche di Marc Marquez, probabilmente quello che può essere considerato a tutti gli effetti il vero cannibale di questa generazione.

Eppure c’è stato anche un pilota che ha avuto l’opportunità di poter entrare a tutti gli effetti nelle mito assoluto, proprio quel bambino sorridente felice di poter indossare un casco quando era ancora piccolissimo.

Stiamo ovviamente parlando di Jorge Lorenzo, con il pilota maiorchino che è stato sicuramente un idolo assoluto per tutta la Spagna e soprattutto per quella sua isola che lo ha eletto a vera e propria divinità terrena.

Sicuramente i suoi anni migliori sono stati quelli con la Yamaha, infatti l’iberico ha avuto l’opportunità di poter vincere addirittura ben tre titoli mondiali di MotoGP, con il totale che ha toccato a quota 5 se contiamo anche la 125 a 250.

Dunque quel bambino che sognava di poter diventare un giorno un pilota non soltanto è riuscito nel suo straordinario intento, ma allo stesso tempo è stato uno di quelli che ha potuto scrivere pagine indelebili e memorabili nella storia delle due ruote.

Ricordiamo inoltre come stiamo parlando di un ragazzo che ancora oggi non ha assolutamente intenzione di allontanarsi dal mondo delle corse, sia perché in questo momento è uno dei più importanti commentatori sulla tematica che per la sua voglia di tornare sempre costantemente in pista.

MotoGP, Jorge Lorenzo realizza il sogno da bambino

Fin da piccolo dunque aveva il grande obiettivo di poter diventare un pilota professionista di motociclismo, ma una volta che ha dimostrato di poter ottenere davvero tutto dalla propria carriera ha deciso di aumentare il numero di ruote.

Ovviamente è sempre ben contento di poter commentare le gare di MotoGP, con lo spagnolo che ormai collabora da diverso tempo con Dazn sia per la versione spagnola che per quella italiana, infatti conosce perfettamente entrambe le lingue.

Ora però non ha deciso di abbandonare completamente il mondo delle corse, infatti ha deciso di prendere parte in questa stagione alla realtà del Porsche Carrera Cup.

Le prestazioni comunque sono state ancora tutto sommato nella norma, soprattutto perché stiamo parlando di un pilota che era abituato alle due ruote, due tutto un altro mondo rispetto a una gara di questo genere.

Nonostante questo è stato davvero un grandissimo acquisto per la categoria, soprattutto perché ha dato l’opportunità di attirare sempre più curiosi per assistere alle varie gare, dimostrando a tutti gli effetti di essere ancora più che efficiente.

Jorge Lorenzo rappresenta sicuramente un vero e proprio idolo assoluto nel mondo del Motorsport, uno di quelli che ha realizzato una serie di imprese che gli hanno garantito a tutti gli effetti l’immortalità.

Gli avrà fatto sicuramente piacere al pilota spagnolo poter rivedere quella vecchia fotografia che lo immortalava da bambino piccolo che sognava di poter diventare grande, ma forse nemmeno nei suoi più grandi sogni c’era la possibilità di poter diventare un mito assoluto della storia del motociclismo.