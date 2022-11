Hamilton, parole che spaventano i rivali: Lewis è tornato

Lewis Hamilton scatterà in prima fila in Brasile, subito dietro al compagno di squadra Russell. Ecco le sue parole dopo la Sprint Race.

La Mercedes aveva già fatto capire di essere cresciuta in modo esponenziale nelle tappe di Austin e Città del Messico, ed il tutto sembra essersi concretizzato qui in Brasile, dove George Russell ha vinto la Sprint Race. Lewis Hamilton, che scattava ottavo, ha concluso con un’ottima terza posizione, ad un passo dalla Ferrari di Carlos Sainz.

Ciò significa che il sette volte campione del mondo prenderà il via dalla seconda casella, grazie alla retrocessione di cinque posizioni in griglia dello spagnolo per la sostituzione del motore termico. Sarà, dunque, una doppietta Mercedes, davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez ed alla Ferrari di Charles Leclerc.

Il passo messo in mostra dalle frecce d’argento è stato a dir poco spaventoso, e con un altro paio di giri Hamilton avrebbe tranquillamente passato Sainz, siglando l’1-2 sul campo del team di Brackley. A questo punto, Sir Lewis inizia a pensare in modo concreto la possibilità di vincere la prima gara stagionale, in preparazione di un 2023 che sarà di attacco totale.

Il britannico dovrà comunque fare i conti con un Super Max voglioso di riscatto e con un Russell scatenato, che vuole la prima vittoria in carriera anche in un Gran Premio. La speranza è che anche la Ferrari possa rientrare nella lotta, ma le Rosse non partono di certo dalle migliori posizioni per pensare di poter giocarsi la vittoria.

Hamilton, che fiducia in vista della gara in Brasile

Lewis Hamilton è carico a mille dopo la Sprint Race di Interlagos, ed è consapevole del fatto che la seconda posizione in griglia possa fornirgli una grande occasione per tornare alla vittoria. L’ultimo successo, suo e della Mercedes, risale al 5 dicembre scorso in Arabia Saudita, e da quel momento sembra essere passata una vita.

Il sette volte iridato ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di “SKY Sport F1” subito dopo la bandiera a scacchi: “Per la squadra, partire in prima fila con entrambe le vetture è davvero un sogno. Abbiamo vissuto una stagione molto difficile, ma con il duro lavoro siamo riusciti a risalire la china“.

Hamilton ha concluso: “Non pensavamo davvero di poter raggiungere un risultato simile in questa stagione, siamo tutti felicissimi. Con questa vettura, possiamo pensare anche di vincere la gara di domani, anche se non sarà affatto facile battere le due Red Bull. Loro partiranno dietro ma saranno comunque le favorite. Sarà necessario un buon lavoro di squadra per riuscire a precederle a fine gara“.