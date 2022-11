Superbike Indonesia, Gara 1: Razgatlioglu domina, Bautista sconfitto

Superbike Indonesia 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale della prima manche del round SBK a Mandalika.

Toprak Razgatlioglu trionfa in Gara 1 Superbike in Indonesia. Il pilota Yamaha è partito dalla pole position ed è rimasto davanti fino alla fine. Prestazione da campione per il turco, che un anno fa proprio al Mandalika International Street Circuit vinse il titolo.

Seconda posizione per Alvaro Bautista, che non è riuscito a tenere il passo di Razgatlioglu e si accontenta di essere arrivato davanti a Jonathan Rea. La vittoria del Mondiale SBK 2022 si avvicina per il pilota Ducati, che arrivando secondo dietro a Toprak anche nelle prossime manche si prenderebbe il titolo.

Bene Andrea Locatelli, quarto con l’altra Yamaha ufficiale. Precede il connazionale Michael Ruben Rinaldi, compagno di squadra di Bautista. Seguono Xavi Vierge (Honda) e Garrett Gerloff (Yamaha GRT). Ottavo Axel Bassani con la Ducati del team Motocorsa. Top 10 completata da Alex Lowes e Loris Baz.

Superbike Indonesia 2022: cronaca e risultati Gara 1

-21 giri – Razgatlioglu tiene la prima posizione al via, seguito da Locatelli, Bautista, Rea e Bassani. Bel sorpasso di Johnny su Alvaro!

-20 – Rea infila Locatelli, diventa secondo.

-19 – Razgatlioglu ha 5-6 decimi di margine su Rea, che non vuole farlo scappare. Bautista tallona Locatelli e alla curva 14 lo supera, prendendosi la terza posizione. Bassani si è staccato e ha van der Mark vicino.

-17 – Toprak mantiene Johnny alla solita distanza. Bautista è a 1″ dal pilota Kawasaki.

-16 – Razgatlioglu mette 1″1 tra sé e Rea, sale il vantaggio.

-14 – C’è 1″5 tra Toprak e Johnny, che deve stare attento all’avvicinamento di Alvaro. Poi in ordine ci sono Locatelli, Lowes, Bassani, Vierge, Rinaldi, Gerloff e van der Mark in top 10.

-13 – Razgatlioglu porta il vantaggio a oltre 2″, ormai sembra imprendibile. Bautista tallona Rea, che sta avendo un calo. Il leader della classifica SBK passa e diventa secondo! Sono 3 i secondi che lo separano dal leader di Gara 1.

-11 – Toprak ha 2″9 su Alvaro. Brutta caduta di Ottl con la Panigale V4 R del team Go Eleven.

-9 – Errore di Bassani, finisce nono dietro Rinaldi, Vierge, van der Mark e Lowes.

-8 – Errore anche di Razgatlioglu! Il distacco scende a 1″2, ma il turco poi riprende a macinare.

-6 – Bautista non recupera più, 1″9 di ritardo rispetto a Toprak. Rinaldi intanto è quarto, ha superato Locatelli.

-5 – Oltre 2″ tra i primi due.

-4 – Errore di Rinaldi, torna dietro Locatelli.

-3 – Van der Mark cade mentre di stava giocando la sesta posizione. Un peccato per il pilota BMW, finalmente protagonista in una stagione travagliata.

-1 – Razgatlioglu ha oltre 3″ da gestire, ormai è fatta.

TRIONFA TOPRAK DAVANTI AD ALVARO E JOHNNY!

Superbike Indonesia 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale SBK