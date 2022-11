Superbike, Bautista campione già in Indonesia? Ecco cosa deve fare

I discorsi per il titolo mondiale Superbike 2022 si potrebbero chiudere in Indonesia: Alvaro Bautista ha la chance di trionfare a Mandalika.

Alvaro Bautista è a un passo dal regalare alla Ducati il titolo mondiale piloti Superbike. L’ultimo successo è del 2011 ed è targato Carlos Checa, altro spagnolo, che si impose con il team Althea di Genesio Bevilacqua.

Dopo il trionfo in MotoGP con Francesco Bagnaia, che ha vinto quindici anni dopo Casey Stoner, ora la casa di Borgo Panigale è vicina festeggiare anche nel campionato delle derivate di serie. Nel prossimo weekend si corre in Indonesia e il pilota del team Aruba Racing potrebbe laurearsi con un round di anticipo rispetto alla fine del Mondiale SBK 2022.

Tornato in Ducati dopo due stagioni complicate in Honda, il 37enne castigliano vuole completare l’opera che fallì nel 2019. Allora fece un debutto shock nella categoria vincendo le prime undici gare consecutive, poi incappò in una serie sorprendente di cadute e buttò via un titolo che sembrava già suo. Adesso è maturato rispetto ad allora e gli manca un ultimo sforzo per coronare un grande sogno.

Alvaro Bautista campione SBK in Indonesia se…

Bautista si presenterà al Mandalika International Street Circuit con 82 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 98 su Jonathan Rea. Considerando che in ogni round si assegnano 62 punti e che ne mancano solo due, al pilota Ducati basta non perdere più di 20 punti rispetto al turco per laurearsi campione del mondo Superbike.

Se Razgatlioglu dovesse vincere le tre gare in Indonesia, ad Alvaro sarebbe sufficiente arrivare secondo. Invece, facendo sempre terzo con il rivale primo, il discorso verrebbe rinviato all’ultimo appuntamento del campionato a Phillip Island (Australia).

Bautista ha l’occasione di chiudere i giochi già in Gara 1, ma si devono verificare delle combinazioni non semplici per permettergli di guadagnare i 17 punti che gli darebbero matematicamente la corona iridata. Vincendo, Razgatlioglu dovrebbe arrivare al massimo ottavo. Giungendo secondo, Toprak deve fare al massimo tredicesimo. La sensazione è che possa essere domenica la giornata decisiva.

SBK Indonesia: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

Il round Superbike in Indonesia sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP, che però non trasmetterà le prove libere. Inizierà dalla Superpole, per poi passare alle manche previste nel weekend. Gara 1 e Gara 2 saranno trasmesse live anche dal canale in chiaro TV8. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito ufficiale TV8.it.

Di seguito gli orari per seguire su tv, pc, tablet o smartphone l’evento di Mandalika.

Sabato 12 novembre

3:40 Superpole Superbike

5:00 Gara 1 Supersport

6:30 Gara 1 Superbike

Domenica 13 novembre

3:30 Superpole Race Superbike

5:00 Gara 2 Supersport

6:30 Gara 2 Superbike