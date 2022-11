Allarme in F1, un big sta male: rischia di saltare il GP del Brasile

Brutte notizie per il GP del Brasile di F1. Uno dei piloti più importanti infatti rischia di saltare la gara a causa di un malore.

La trasferta di Interlagos di Lando Norris potrebbe essersi esaurita qua. Ad un giorno dal via del penultimo fine settimana della F1 per il 2022, il box della McLaren ha ricevuto da una notizia del tutto inattesa. Il driver di Bristol avrebbe dovuto presenziare alla classifica conferenza stampa pre-evento. Ma un malessere glielo ha impedito. Da quanto si apprende, l’inglese avrebbe preferito rimanere in albergo, nella speranza di riprendersi per l’inizio dell’azione, che, in questo caso, sarà subito di quella che conta. Visto che dopo le libere 1, ci saranno le qualifiche.

La conferma circa lo stato di salute del #4 è arrivata dal team stesso. Via social network Woking ha altresì diffuso quanto avvenuto. Il corridore sarebbe stato colpito da intossicazione alimentare, con nausea, vomito e diarrea. Non proprio le condizioni giuste per mettersi al volante.

Ovviamente, a mali estremi, estremi rimedi. In caso il 22enne non dovesse sentirsi in forma da infilarsi casco e tuta, la squadra dovrà riparare su un sostituto.

Il conduttore designato è Nyck De Vries. L’olandese, ingaggiato dall’Alpha Tauri per il 2023, potrebbe così trovarsi una nuova opportunità tra le mani per ben figurare, dopo quanto mostrato a Monza.

Norris debilitato: cosa deciderà la McLaren F1

Per chi non ricordasse, il connazionale di Verstappen, aveva avuto la chance della vita in corrispondenza dell’appuntamento del Circus nel Tempio della Velocità. In quel frangente, era stato chiamato da Aston Martin per partecipare all’FP1 al posto di Sebastian Vettel. Poi però, un colpo di scena gli consentì di essere protagonista anche in gara.

A poche ore dall’FP3, il titolare della Williams Alex Albon venne portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo del capoluogo brianzolo. E lì gli venne diagnosticata un’appendicite acuta, operata d’urgenza, e seguita, purtroppo, da problemi respiratori, che lo costrinsero ad una notte in terapia intensiva.

Con l’ex Red Bull ko, il 27enne riuscì a fare bene sia nella prova che determina lo schieramento di partenza, sia nel gran premio, tagliando il traguardo addirittura in nona piazza.

Terminare a punti dopo essere stato reclutato al volo, in emergenza, si rivelerà una carta vincente per lui. Tanto che all’indomani dell’incredibile performance verrà contattato dal talent scout degli energetici Helmut Marko per sondare il terreno.

L’aria che arrivava in quella fase del campionato dall’Alpha Tauri era di un Pierre Gasly ormai stanco di stare a bagnomaria in una realtà piccola. Corteggiato da Alpine per fare un’accoppiata francese con Esteban Ocon, il #10 alla fine cederà alle loro lusinghe. Una mossa, questa, che, come sappiamo, ha scatenato un mini effetto domino decisivo per il campione di Formula E 2021.

Dunque, nel weekend verde-oro potrebbe presentarsi una seconda chance per Nyck. E se così andasse sarebbe altresì una prova del nove per quanto concerne la bontà della scelta per il prossimo futuro dell’equipe con base a Milton Keynes, nella sua declinazione di Faenza.

Da non tralasciare neppure l’inedito confronto diretto con Daniel Ricciardo, finora mangiato dal giovane collega di marca.