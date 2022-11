F1, Sergio Perez avvisa Leclerc: ecco cosa si è messo in testa

Il pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez, prenderà parte alla doppia sfida brasiliana con il chiaro obiettivo di rimanere al secondo posto davanti a Leclerc.

Dopo aver agognato di vincere il Gran Premio di Città del Messico Sergio Perez vorrà riprovarci ad Interlagos. Il nativo di Guadalajara si è trovato di fronte un Max Verstappen in versione extralusso in un’annata dove l’#1 ha lasciato solo le briciole agli altri rivali per la corona iridata. In settimana Helmut Marko ha dichiarato che il lavoro del messicano è stato eccellente, ma nel momento in cui l’olandese ha preso confidenza con la wing car austriaca non c’è stato più nulla da fare.

Il messicano non sarà rimasto felice che tutti gli sviluppi siano andati nella direzione del figlio d’arte di Jos, ma inevitabilmente il campione in carica è lui e il team ruota intorno alle sue indicazioni. Ad inizio stagione Perez era riuscito a mettersi in scia del nativo di Hasselt, dimostrando di avere un buon feeling con la RB18. Ve detto che nei ritiri del Bahrain e in Australia il #33, oggi numero 1 della griglia, era comunque secondo davanti al messicano. A Jeddah e ad Imola, invece, l’#11 non era proprio stato in grado di tenere lo stesso ritmo di Verstappen. Quest’ultimo nella seconda parte di stagione ha letteralmente spiccato il volo, grazie ad una serie di successi consecutivi che lo hanno fatto entrare nella storia della categoria regina del Motorsport.

Sergio Perez è stato caparbio nel riuscire a conquistare due trionfi su due tracciati cittadini dove la Ferrari avrebbe dovuto essere favorita. In occasione del Gran Premio di Monaco il Checo approfittò degli errori del muretto box della Rossa, riuscendo a beffare anche con un po’ di fortuna Leclerc e Sainz. Quest’ultimo terminò la prestigiosa corsa nelle anguste stradine del Principato al secondo posto, mentre l’idolo di casa concluse ai piedi del podio alle spalle anche di Max Verstappen. Quest’ultimo non ha vissuto molte domeniche al di sotto delle aspettative nel 2022, ma a Monaco sembrò sollevato dalla vittoria dell’esperto compagno di squadra, già decisivo nella precedente stagione.

Tra Max Verstappen e Sergio Perez è nato, infatti, un bellissimo rapporto a seguito della vittoria del fenomeno olandese ad Abu Dhabi. L’ex pilota della Racing Point si dimostrò essere un grande teammate, provando ad aiutare, con un’estrema difesa della posizione, il recupero del #33 sul #44. Indimenticabile il team radio dell’olandese che definì una leggenda il Checo per i controsorpassi a Lewis Hamilton. Nel 2021 Valtteri Bottas, però, terminò davanti al messicano in classifica, ma nel 2022 non c’è stata sfida con i secondi piloti degli altri due top team. Perez, nel finale di stagione, potrebbe addirittura terminare davanti a Charles Leclerc. Per quest’ultimo sarebbe una vera beffa chiudere la stagione alle spalle del secondo pilota della Red Bull Racing. Dopo aver battagliato ad inizio anno per il primo posto vs Max Verstappen avrebbe veramente dell’assurdo non riuscire neanche ad ottenere la seconda piazza per il #16.

La riscossa di Sergio Perez

Il Checo ha provato ad essere della partita a Città del Messico, ma è stata una sfida a due tra Verstappen ed Hamilton. L’idolo di casa si è tolto la soddisfazione, comunque, di salire sul podio, arrivando terzo e scavalcando nella graduatoria Leclerc. I due sono separati da appena 5 punti, ma in Brasile ci sarà bagarre anche per quanto concerne l’anomalo sabato con la Sprint Race. E’ la seconda volta che ad Interlagos i piloti di Formula 1 si ritroveranno a battagliare nella gara corta, che da quest’anno assegna anche più punti al vincitore. F1, ribaltone in casa Red Bull Racing: si cambia tutto. Date una occhiata anche agli orari serali del Gran Premio del Brasile.

In questo momento la Red Bull Racing sembra nettamente avanti alla Ferrari sul piano tecnico e partirà da favorita anche per la tappa domenicale. La squadra austriaca potrebbe battere altri record nelle ultime due apparizioni del campionato del mondo 2022, con Max Verstappen che ha già ottenuto 14 vittorie. Dopo il prestigioso trionfo a Monaco, Sergio Perez si è ripetuto anche a Singapore, bruciando al via Leclerc e tenendo la testa della gara fino alla fine con assoluto merito. Ad Interlagos sfoggerà un nuovo casco per l’occasione con una pantera nera. “Ho presenziato il lancio di Las Vegas, c’è tanta attesa per il GP e non vediamo l’ora per quello che penso possa essere l’evento più grande della prossima stagione. Non è andata bene al casinò. Il casco di Black Panther per il Brasile? Nasce da una collaborazione, mi piace molto e rappresenta il mio paese”, ha annunciato il Checo in press conference.

Alla vigilia dell’impegnativo weekend brasiliano, Sergio Perez ha dichiarato: “La mia seconda stagione con Red Bull ha avuto qualche difficoltà all’inizio, alcune gare mi hanno tolto dalla lotta per il campionato. E dobbiamo lavorare su questo per il 2023. Ma innanzitutto dobbiamo chiudere bene questa stagione“.