Cairoli torna in “gara”? Ecco dove lo vedremo nel 2023

Tony Cairoli è una leggenda che ha permesso al Motocross di raggiungere vette davvero insperate, ecco perché il ritorno in gara è atteso.

Ci sono degli sportivi che sono in grado di entrare a tutti gli effetti nel mito assoluto, pur praticando degli sport che non sono poi così popolari come per esempio il motocross, ma non ci sono dubbi sul fatto che Tony Cairoli possa essere considerato una vera e propria leggenda assoluta nel mondo delle due ruote, con le richieste di tornare in pista che sono quotidiane.

Ormai da diversi anni a questa parte il mondo del motociclismo si sta migliorando sempre di più, non rimanendo più solamente legato al MotoGP.

Le categorie si stanno perfezionando sempre di più nel corso del tempo, con la superbike che in questo momento può essere considerata quasi alla stregua della classe regina, mentre per il Motocross ci vuole ancora del tempo.

Nonostante questo non ci sono assolutamente dubbi che da questa disciplina c’è stata l’opportunità di poter ammirare uno dei più grandi atleti che ci siano mai stati in Italia negli ultimi anni, ovvero quel Tony Cairoli che indubbiamente ha saputo scrivere pagine leggendarie di questo sport.

Le sue vittorie gli hanno permesso sempre di più alla maggior parte degli italiani di poter ammirare uno sport che molto spesso veniva considerato secondario, se non addirittura terziario.

In carriera infatti ha ampiamente dimostrato tutte le sue enormi qualità, con i titoli Mondiali vinti nel complesso che sono addirittura arrivati a quota 9, il che lo fa essere assolutamente uno dei più grandi di sempre, al secondo posto nella classifica di tutti i tempi.

Per questo motivo quando ha dichiarato di volersi definitivamente ritirare dal mondo delle corse è stato un momento davvero molto complicato da mandare giù per tutti i suoi tifosi, soprattutto perché ha rappresentato la vere e proprio fine di un’epoca.

Con lui infatti sei anche ritirato a Valentino Rossi, dunque il motociclismo italiano si è ritrovato praticamente povero di leggende da poter venerare, con l’obbligo dunque di poter cercare nuovi campioni.

La vittoria di Pecco Bagnaia nel mondiale MotoGP sicuramente ha riacceso il grande entusiasmo attorno al mondo del motociclismo in Italia, ma nonostante questo sono ancora tantissimi quelli che chiedono a Tony Cairoli di poter tornare in pista.

Ormai però il suo ruolo è completamente lontano dalle strade sterrate e sabbiose delle motocross, avendo ormai accettato il ruolo di Team Manager di quella KTM che lo ha reso leggendario, mentre per le gare ci sarà tempo e modo.

Infatti il fenomeno siciliano ha deciso di rispondere a un suo fan all’interno di una sua storia di Instagram, con questi che gli chiedeva quando sarebbe tornato in pista nel 2023.

La risposta è stata davvero molto singolare e particolare, dato che Cairoli si è mostrato in una fotografia con dei coltelli in mano davanti a un tavolo da cucina, dunque molto probabile che vedremo il campione di motocross addirittura in qualche programma culinario.

Cairoli si dà alla cucina: incredibile per il siciliano

Dunque ormai Cairoli sembra completamente aver cambiato e ha deciso di poter prendere definitivamente parte con il ruolo di ex pilota.

Ovviamente la motocross rimane sempre la sua grandissima passione non abbiamo dubbi che riuscirà a essere un grandissimo Team Manager con la KTM, quella che può essere ampiamente considerato come una delle migliori aziende del mondo a due ruote.

Intanto però si sta appassionando sempre di più anche alla cucina, un qualcosa che è assolutamente nella tradizione siciliana non deve per nulla sorprendere.

In questo momento però non ci sono delle notizie certe che possono portare alla rivelazione del programma televisivo al quale parteciperà Cairoli in futuro, ma sembra abbastanza certo.

In diverse occasioni inoltre Tony ha deciso di mettersi in mostra in questa bestia all’interno delle sue storie di Instagram, con il siciliano che dunque si sta facendo sempre di più apprezzare.

Diventa molto difficile però pensare che possa prendere parte a Masterchef VIP, non perché non possa essere in grado di poter disputare questo programma e anche di poterlo vincere, ma perché porterebbe via molto tempo al campione.

La KTM hai investito tantissimo su di lui quando era pilota e lo sta facendo ancora attualmente nelle nuove vesti di dirigente, perché un fenomeno così non può essere sicuramente lasciato la concorrenza.

Di recente lo si è visto all’interno delle circuito della sua Patti in provincia di Messina correre con la sua moto da motocross che sicuramente sarà sempre il suo grande amore.

Chissà quale sarà il piatto forte del fenomeno siciliano, ma non abbiamo assolutamente dubbi che anche in questo ambito avrà la possibilità di dimostrare di essere il migliore di tutti.