Tony Cairoli cambia vita: ecco quale sarà il suo futuro

Tony Cairoli è il simbolo più scintillante della Motocross, per questo motivo il suo addio non poteva che essere solo momentaneo.

Essere riusciti a rendere così immenso e unico il proprio nome nel mondo della Motocross e dello sport italiano era impresa davvero ardua, ma Tony Cairoli può essere considerato senza dubbio come un mito assoluto, infatti anche nell’ultimo periodo è entrato a far parte definitivamente di un progetto sensazionale.

La Motocross è sempre stata vista come una disciplina non certo di primissimo livello all’interno del mondo del motociclismo, per questo motivo sono sempre stati pochi coloro che hanno cercato di approfondire la materia.

I nomi, anche quelli più noti e famosi, sono molto spesso rimasti ben lontani dalla luce della ribalta, tranne in rari casi e uno di quelli che ha dimostrato senza alcun tipo di dubbio di essere immortale è stato Tony Cairoli.

Il siciliano infatti ha portato la sua straordinaria immagine a un livello superiore rispetto a qualsiasi altro collega nel passato e in Italia ha saputo diventare un mito assoluto, basti vedere anche come la sua autobiografia sia tra i libri più venduti.

Non è facile riuscire a diventare un mito conosciuto e rispettato da tutti a livello nazionale in una disciplina che probabilmente già nel mondo delle due ruote ha un ruolo decisamente marginale.

Non si può infatti paragonare la Motocross al blasone della MotoGP, e dunque di conseguenza anche a Moto 2 e Moto 3, ma allo stesso tempo anche la Superbike è stata in grado di avere un altro livello nel mondo.

Cairoli rappresenta però la straordinaria eccezione, un mito da venerare e onorare e anche quando di recente è tornato nella sua Sicilia è stato accolto come un vero e proprio eroe assoluto.

Il 9 volte campione del mondo ha dunque deciso al termine della stagione 2021 di diventare a tutti gli effetti un ex pilota, anche se non ha perso tempo nel mettersi in evidenza anche in questa stagione in diverse gare con la KTM.

La casa austriaca è a tutti gli effetti molto vicina al mondo della Red Bull, con la ditta dell’Energy Drink che è già diventata dominante in Formula 1 e ora vuole fare lo stesso anche nel motociclismo.

Intanto però la Motocross ha ancora bisogno del suo grandissimo campione e dunque la KTM non ha perso tempo nel far firmare a Cairoli un ennesimo grande contratto, in questo caso come Team Manager.

La carriera di Cairoli a questo punto passa dalla terra dei duri circuiti da motocross alla scrivania, non più campione in sella della moto, ma colui che dovrà cercare dei nuovi talenti che possano prendere la sua eredità.

Cairoli dalla pista alla scrivania: la KTM si fida di lui

Dunque la storia d’amore tra Tony Cairoli e la KTM può ancora continuare, con le parti che hanno firmato un contratto che lo porta così a essere il nuovo Team Manager della sezione legata al Motocross, con la casa austriaca che punta ancora alla vittoria.

Cairoli prenderà il posto di un altro italiano, ovvero quel Claudio De Carli che è stato comunque promosso come Race Director, dunque colui che dovrà dare le indicazioni ai vari piloti in gara.

Il ruolo del siciliano comunque è davvero di primaria importanza, con il suo ruolo che sarà anche quello di tenere ben saldi i rapporti tra il Team e i piloti, con Jeffrey Herlings che sarà l’uomo simbolo della KTM nella MXGP, mentre nella MX2 ci saranno Stefan Everts e Andrea Adamo.

Cairoli ha già rilasciato delle interviste nelle vesti di Team Manager, perché stiamo parlando di una delle persone più influenti in assoluto nel mondo del Motocross, sicuramente il numero uno per tutti gli italiani.

Secondo Tony si tratta di una delle più grandi opportunità della sua vita, perché gli sta dando così il modo per poter rimanere in profondo contatto con la sua gente e con lo sport che ama.

Con grandissima umiltà ha anche affermato che l’inizio non sarà per nulla facile, anzi dovrà essere bravo a scovare i vari trucchi del mestiere, in modo tale da poter rispettare le altissime attese della KTM.

Stiamo infatti pur sempre parlando di una delle Scuderie più importanti al mondo, con il suo ruolo che sarà quello di poter mantenere al vertice una squadra che vuole diventare grande anche in MotoGP.

Per ora la figura di Cairoli comunque sarà solamente legata alla sezione Motocross, il suo grande amore e dove senza ombra di dubbio può essere considerato un maestro per tutti, ma non è detto che possa anche avere dei ruoli diversi in futuro, perché in pochi hanno il suo impatto a livello mediatico.