La grande novità in casa Mercedes: obbiettivo per il 2023

La Mercedes sta cercando in tutti i modi di poter lottare per il Mondiale in F1, con la casa tedesca che ha in mente qualcosa di strano.

Il Mondiale 2022 di Formula 1 sta giungendo ormai al termine, ma nonostante questo in casa Mercedes si sta già riflettendo sempre di più per poter presentare una monoposto all’altezza del proprio blasone per il 2023, con la casa tedesca che ha pensato una clamorosa novità già nei test di Las Vegas.

Dopo tanti anni di dominio era normale che prima o poi ci sarebbe stato il crollo da parte della Mercedes, con la casa di Stoccarda che non ha avuto la possibilità di poter lottare con la Red Bull per la vittoria del Mondiale.

Anche rispetto alla Ferrari la Mercedes ha dimostrato di essere decisamente in ritardo, soprattutto nella prima parte di stagione, con la lotta per il secondo posto in classifica costruttori che comunque è ancora aperta.

Nonostante questo però ha due gare dal termine del Mondiale non c’è stata ancora la possibilità di vincere nemmeno una gara per quella che per circa un decennio è stata La Scuderia principe della Formula 1.

Non ci sono dubbi però sul fatto che già dal prossimo anno la Mercedes tornerà sicuramente a essere una delle principali candidate al titolo, con Toto Wolf che sta cercando di realizzare la miglior monoposto possibile.

Ovviamente si ripartirà ancora una volta dalle due formate da Lewis Hamilton e George Russell, con i due britannici che hanno dimostrato assolutamente di poter coesistere assieme, ma bisognerà vedere nel momento in cui i due lotteranno per il titolo.

Intanto però con la settimana di riposo per la Formula 1 la più importante federazione automobilistica ha deciso di fare un salto a Las Vegas, una delle novità della stagione 2023.

Sappiamo infatti come gli Stati Uniti si stiano riscoprendo tutto d’un tratto grandi appassionati di Formula 1, tanto è vero che nel 2023 la nazione a stelle e strisce sarà in grado di ospitare la bellezza di ben tre Gran Premi, un record assoluto nella storia del mondiale e che va a pareggiare l’Italia nel 2020.

Se in quella circostanza però era praticamente obbligato a cercare di ridurre quanto più possibile gli spostamenti, essendo in piena pandemia covid, la scelta di dare tre Gran Premi statunitensi nel 2023 ha comunque portato molto scetticismo.

Nonostante questo c’è grandissimo entusiasmo per debuttare finalmente in quello che sarà uno dei gran premi più particolari della storia, dato che si tratta di un percorso cittadino in mezzo ai casinò, ma che sarà estremamente veloce.

Per questo motivo la Mercedes ha voluto imporre il proprio nome nella testa di tutti i tifosi statunitensi che hanno preso parte al grande evento di presentazione della Gran Premio, con la casa tedesca che ha deciso di installare delle lucine nella parte posteriore della monoposto.

Il Gran Premio di Las Vegas infatti anche l’anno prossimo verrà disputato completamente in notturna, per questo motivo la Mercedes sta chiedendo alla federazione di poter costantemente utilizzare questo effetto ottico per tutte le gare che verranno disputate in notturna.

La Mercedes si illumina: da Las Vegas parte la rivoluzione

In realtà questo gioco di luci potrebbe rivelarsi addirittura un’arma a doppio taglio per la Mercedes, soprattutto perché conosciamo perfettamente come anche pochi grammi possano fare la differenza in Formula 1.

L’effetto ottico derivato dalle luci montate nella parte posteriore della monoposto sicuramente hanno colpito tutti quanti coloro che hanno osservato i test di Las Vegas, ma allo stesso tempo, per quanto poco possa essere porta a un aumento del peso.

Da questo punto di vista la Mercedes dovrebbe stare molto attenta, soprattutto perché all’inizio della stagione, quando c’era ancora grande scetticismo sulle novità da adottare sulle proprie monoposto, è stata una di quelle maggiormente in difficoltà con il peso.

Addirittura in diverse gare è stata obbligata a dover togliere gran parte della vernice In modo tale da poter alleggerire sempre di più la monoposto, con i distacchi da Verstappen e Leclerc che erano davvero abissali.

Insomma le estetiche sicuramente è molto importante deve essere valorizzata sempre di più della Mercedes, in particolar modo all’interno di un gran premio come quello di Las Vegas che sicuramente sarà un trionfo di luci e di lusso.

Questo però ovviamente non deve andare a discapito delle prestazioni in automobile, il vero grande obiettivo della Scuderia di Stoccarda, dopo un’annata così deludente.

Vedremo intanto che cosa risponderà la Federazione, anche perché in questo momento non sembra essere attuabile questo processo da parte della Mercedes sulla propria monoposto, ma non è assolutamente detto che il no da parte della FIA possa rivelarsi un fattore negativo per una Scuderia che deve rialzare la testa.

