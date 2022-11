Marquez, 2023 già compromesso? Marc distrugge la Honda

Marc Marquez non è soddisfatto della giornata di test disputata a Valencia. L’otto volte iridato si aspetta di meglio dalla Honda.

Per la MotoGP il 2023 è già arrivato, con la giornata di test in pista a Valencia che ci ha fornito un piccolo antipasto di quello che potremmo vedere tra qualche mese. Davanti a tutti si è piazzato Luca Marini, in un dominio di Ducati ed Aprilia che ha visto ben sei moto italiani in testa al gruppo. Il fratellino di Valentino Rossi ha girato in 1’30”032, e nella top ten dei tempi più veloci non c’è Marc Marquez, con una Honda apparsa ancora in grande difficoltà.

L’otto volte campione del mondo è tredicesimo, con oltre sei decimi di ritardo dal battistrada, appena alle spalle di Pecco Bagnaia. Tuttavia, come ben sappiamo, i tempi contano ben poco in queste giornate, ed è molto più importante, per squadre e piloti, raccogliere dati utili in chiave futura e trovare sin da subito un buon feeling con le moto.

Per Marquez, evidentemente, non è andata così, viste le durissime parole rilasciate poco dopo essere sceso dalla sua Honda. Il nativo di Cervera non nutre delle speranze particolari dopo la giornata odierna, ed è consapevole che si troverà davanti un inverno di duro lavoro se è intenzionato a lottare per il titolo mondiale.

Marquez, parole durissime alla fine dei test di Valencia

Marc Marquez e la Honda stanno affrontando un periodo terribile, e siamo sicuri che l’otto volte campione del mondo sperava di trovare una situazione tecnica ben diversa dopo l’inferno patito negli ultimi due anni per via degli infortuni. Lo spagnolo, nel corso dei test di Valencia, ha provato tre configurazioni di moto diverse, due delle quali ricche di novità per il 2023 oltre a quella con cui ha appena concluso la stagione.

Ecco le parole del rider iberico ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Un mio commento su come sono andati questi test? Se devo essere onesto, speravo in qualcosina di meglio per oggi. Abbiamo provato diverse cose e siamo riusciti a migliorare nell’inserimento in curva, ma poi abbiamo perso in altri particolari. Dobbiamo lavorare in vista dei test della Malesia che ci saranno a febbraio. Così non possiamo pensare di competere per il mondiale, dobbiamo fare di meglio“.

Marquez è stato lapidario, e per i suoi tifosi c’è solo un piccolo spiraglio di luce: “Se c’è una cosa positiva? L’unico aspetto da tenere per buono è che ci sono più tecnici giapponesi ad ascoltare le opinioni dei piloti direttamente nel box, ma per il resto sappiamo che ci sarà tantissimo da fare. Abbiamo alcuni mesi di tempo, ma per Portimao dobbiamo arrivare molto più preparati se abbiamo intenzione di competere per le prime posizioni“.

Anche l’espressione dell’otto volte campione del mondo, nel momento delle interviste, non lasciava presagire nulla di buono. Marc è apparso molto deluso, quasi già consapevole del fatto che il 2023 sarà un’annata di sofferenza. La speranza di tutti è che le cose possano migliorare, visto che la MotoGP non può fare a meno di un personaggio di questo livello. L’inverno sarà fondamentale in casa Honda, ma non ne sapremo di più per alcuni mesi.