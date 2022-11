MotoGP, scattano i test di Valencia: ecco come potete seguirli

La MotoGP riparte subito in chiave 2023 con i consueti test di fine stagione. Ecco come seguire Pecco Bagnaia ed i suoi rivali in pista.

Non c’è un attimo di respiro per la MotoGP, che dopo il finale di Valencia sta già affrontando i test sul tracciato di Valencia. La Ducati parte ovviamente da una base molto solida, con Pecco Bagnaia campione del mondo tra i piloti, la casa di Borgo Panigale tra i costruttori per il terzo anno di fila ed il team factory iridato anche tra i team, grazie anche ai punti conquistati da Jack Miller.

Il recupero lo dovranno tentare soprattutto la Yamaha e la Honda, le grandi candidate a sfidare le Rosse nel 2023. I colossi giapponesi stanno affrontando un periodo difficilissimo, e soltanto la tenacia di Fabio Quartararo ha portato la casa di Iwata a giocarsela sino all’ultima gara in classifica piloti.

Nei test di Misano era stato provato il nuovo motore che andrà ad equipaggiare la M1 il prossimo anno, e va detto che si erano già visti dei riscontri piuttosto promettenti con velocità di punta progredite di circa 5-6 km/h nei tratti più rapidi della pista romagnola. I passi in avanti andranno poi valutati su altri tracciati dove la potenza conta in maniera maggiore, ed i test di Valencia potranno fornirci altre risposte in questo senso.

La Honda è a secco di vittorie da un anno, e dall’infortunio di Marc Marquez di Jerez de la Frontera ad oggi, ovvero in oltre due stagioni e mezzo, ha portato a casa il gradino più alto del podio in soltanto tre occasioni. L’otto volte campione del mondo si era imposto, lo scorso anno, al Sachsenring, ad Austin e nella seconda tappa di Misano, prima dell’infortunio in allenamento che lo costrinse a saltare le ultime due gare di Portimao e Valencia per via della diplopia.

La RC213V è in tremendo ritardo rispetto alla Ducati, nuova regina della MotoGP, e le cadute del nativo di Cervera lo confermano. Come ha dichiarato lui stesso, per far performare questa moto occorre prendersi dei rischi atroci, visto che il mezzo tecnico non consente più allo spagnolo di guidare come una volta.

Se tutto dovesse andare come previsto, il 2023 sarà il primo anno in cui Marquez prenderà parte all’intera stagione dal lontano 2019, visto che anche nel 2021 dovette saltare quattro tappe. Al suo fianco ci sarà un altro campione del mondo, vale a dire Joan Mir, iridato nel 2020 in sella alla Suzuki.

MotoGP, ecco come seguire i test di Valencia

La MotoGP dovrà far a meno della Suzuki nel 2023, a causa del prematuro ritiro annunciato dai vertici già nel mese di maggio. La moto nipponica, dopo una stagione difficile, è venuta fuori alla grande nel finale, con Alex Rins che ha vinto a Phillip Island superando Pecco Bagnaia all’ultimo giro, per poi ripetersi anche all’ultima tappa di Valencia.

Lo spagnolo sarà in sella alla Honda del team di Lucio Cecchinello il prossimo anno, sostituendo Alex Marquez, emigrato sulla Ducati del Gresini Racing. Come detto, Joan Mir passerò alla Honda ufficiale dove affronterà Marc Marquez, ma tra gli spunti più interessanti di questi test della MotoGP c’è sicuramente la presenza di Enea Bastianini sulla Desmosedici GP22 factory.

Il “bestia” ha lasciato il team del grande Fausto ottenendo il terzo posto nel mondiale, superando l’Aprilia di Aleix Espargaró proprio nell’ultima tappa di Valencia. Un’annata strepitosa quella di Bastianini, che al secondo anno in top class ha portato a casa le prime quattro vittorie in carriera dominando a Losail, ad Austin, a Le Mans e ad Aragon.

Tra lui e Pecco Bagnaia ci si attende una grande rivalità, visti i tanti duelli ravvicinati di cui sono stati protagonisti già quest’anno. Chi la spunterà? C’è chi ritiene Enea più talentuoso del campione del mondo, il quale avrà l’arduo compito di riconfermarsi, zittendo nuovamente gli scettici sul suo grande talento.

Gli spunti d’interesse non mancano affatto, ma si ripartirà dalla certezza che la Ducati sarà la moto da battere, con una coppia di piloti ancor più forte. Jack Miller è emigrato in KTM, nella speranza che il team di Francesco Guidotti trovi più costanza nelle prestazioni. I test odierni saranno ricchi di carne al fuoco, e potrete seguirli in diretta televisiva.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Sul canale 208, ovvero “SKY Sport MotoGP“, potrete seguirli dalle 09:30 alle 13:30 per quanto riguarda la sessione mattutina. Dalle 14:30 alle 17:30 è prevista quella pomeridiana, che vedrà i piloti sparare le ultime cartucce prima del riposo invernale. La nuova stagione partirà il 26 marzo a Portimao, e siamo sicuri che l’attesa sia già alle stelle per tutti i tifosi.