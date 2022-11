Jeep, la Wrangler è ridotta malissimo: il lavaggio la trasforma (VIDEO)

Una Jeep Wrangler ridotta in condizioni pessime ha ritrovato la sua anima grazie ad un car wash unico. Ecco come è tornata splendida.

Come si può trasformare una Jeep Wrangler in un vero e proprio catorcio? Purtroppo, quando non si tiene alla propria auto e la si tratta in malo modo, tutto può accadere, ed oggi vi parleremo proprio di un car wash che è riuscito a restituire ad un veicolo ridotto quasi a brandelli la sua anima di fuoristrada e di vettura di alto livello.

Purtroppo, l’incuria la fa da padrone quando si possiedono determinati veicoli soltanto per il gusto di averli in garage, ma a volte ci si dovrebbe domandare se i proprietari siano davvero all’altezza di poter acquistare auto di questo valore. La Wrangler venne lanciata, nella sua prima versione, nel lontano 1986, per sostituire l’antenata CJ.

Si trattò, sin da subito, di un’idea vincente, e che poi venne realizzata in quattro serie differenti, nelle quali non ha mai perso le sue caratteristiche fondamentali. Il progetto fu curato dall’ingegnere capo della Jeep, vale a dire Chuck Mashigan, con le prime prove su strada che vennero effettuate due anni prima del lancio, nel 1984.

Come detto, ne vennero realizzate varie versioni, e la quarta ed ultima è stata svelata nel 2017, denominata JL come nome del progetto. L’arrivo di questo nuovo gioiello fu annunciato nel 2013 da Sergio Marchionne, che la volle fortemente per aumentare il blasone del marchio, uno dei punti fermi dell’accordo tra Fiat e Chrysler.

Nell’ultima versione è arrivata anche una ventata di green, visto che ha fatto il suo esordio il sistema ibrido, che può contare su un pacco di batterie da 430 watt-ora. Per il momento, non si è ancora parlato di una quinta serie, che, siamo sicuri, entrerebbe subito nel cuore degli affezionati della casa statunitense. Oggi vi parleremo di un car wash che ha dell’incredibile, come potrete capire con i vostri stessi occhi.

Jeep, una Wrangler lurida torna come nuova

Una Jeep Wrangler era finita in preda all’incuria ed all’abbandono, divenendo un vero e proprio catorcio su quattro ruote. Per fortuna, esiste ancora chi si dedica alla pulizia di questi gioielli, trasformandoli da auto finite in totale stato di degrado a veicoli che sembrano quasi appena usciti dalla fabbrica.

Questa volta ci hanno pensato i ragazzi del canale YouTube “Stauffer Garage” a risolvere la cosa, prendendosi cura di questa Wrangler in ogni minimo dettaglio. La vettura era totalmente ricoperta di polvere e sabbia, diventando praticamente irriconoscibile. Una bella passata di acqua è ciò che ci vuole per iniziare a dare una ripulita, ma è ovvio che ciò non è sufficiente per riparare ai danni fatti dal proprietario.

La Jeep è stata poi ripulita anche all’interno, con i sedili smontabili che sono stati rimossi per essere tirati a lucido, ma anche per dare una bella ripassata in ogni angolo nascosto del veicolo. In basso abbiamo postato il video che mostra il lavoro dei nostri amici, davvero bravissimi e sempre pronti a mettersi in gioco per riportare ad alti livelli i gioielli che gli vengono consegnati. Mettetevi comodi e godetevi un intervento davvero prodigioso, che ha salvato la Wrangler da morte sicura.