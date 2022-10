Corvette, incidente per una C8: è distrutta (VIDEO)

Una Corvette C8 è risultata distrutta a seguito di un incidente durante una gara clandestina. Impatto anche per una Toyota GR Supra.

Le corse clandestine sono una vera e propria piaga soprattutto negli Stati Uniti, e questa volta a rimetterci è stata una supercar come la Corvette C8. Si tratta di un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria americana, che partecipa anche a tantissime competizioni in giro per il mondo.

Il team ufficiale del marchio di Detroit partecipa alla 24 ore di Le Mans ed al FIA WEC, nel quale ha conquistato la sua prima vittoria quest’anno alla 6 ore di Monza, battendo la difficile concorrenza di Ferrari e Porsche. La regina del mondiale endurance è la Toyota, e proprio una vettura della casa giapponese è stata coinvolta nell’incredibile incidente di cui vi diamo conto.

La Corvette C8 ed una Toyota GR Supra sono infatti uscite distrutte da uno schianto infernale, che secondo la polizia è stato causato dalla folle velocità, che fa pensare ad una vera e propria corsa clandestina. Ora andremo a spiegarvi i dettagli su come sono andate le cose in questo triste evento, per fortuna risoltosi senza troppi problemi.

Corvette, incredibile carambola per una C8 ed una Toyota

L’episodio è accaduto a Las Vegas negli ultimi giorni, e stando a quanto riportato dai media locali, la polizia è convinta del fatto che l’incidente che ha visto coinvolte una Corvette C8 ed una Toyota GR Supra sia originato a causa di una corsa clandestina, una delle tantissime che si svolgono oltreoceano e che ogni notte mettono a rischio la vita di tantissime persone, soprattutto di innocenti che nulla hanno a che vedere con la follia di certi personaggi.

Una persona è stata ricoverata in ospedale ed un’altra è stata arrestata per quello che è accaduto, ma per fortuna non si registrano vittime o danni gravi dal punto di vista fisico per qualcuno. La polizia metropolitana di Las Vegas ha riferito che le chiamate da chi ha assisto alla scena sono iniziate ad arrivare al 911 alle 20:55 di lunedì 17 ottobre, per un incidente che ha coinvolto più veicoli. Il crash infernale è avvenuto all’angolo tra South Fort Apache Road e West Flamingo Road.

Il dipartimento ha fatto sapere in una nota che la indagini attualmente in corso hanno rivelato che una Corvette C8 ed una Toyota GR Supra non si sono fermate ad un semaforo rosso durante le corse clandestine svolte sulle strade pubbliche. Alcuni testimoni hanno detto che le auto stavano viaggiando a “più di 100 mph” (161 km/h) e si sono scontrate con una Chevrolet Suburban che stava transitando regolarmente all’interno dell’incrocio, ovviamente dopo aver atteso pazientemente il semaforo verde.

Megan Steater, che gestisce un minimarket nella zona dell’incidente, ha riferito ai microfoni di “Fox 5 Vegas”, non nascondendo il proprio terrore per quello che era da poco avvenuto: “La corrente è saltata subito dopo che abbiamo sentito un rumore fortissimo, è stato come trovarsi vicino al punto di esplosione di una bomba. In seguito, abbiamo visto solo del fumo fuori dalla nostra finestra, e vi giuro che subito ho pensato che ci fosse stato un attentato“.