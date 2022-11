Bagnaia, arriva il messaggio dalla Juventus: i fan sono senza parole

Bagnaia può contare su un grande supporto per l’ultima gara MotoGP a Valencia: anche la Juventus gli ha mandato un videomessaggio per sostenerlo.

In questo fine settimana il campionato MotoGP 2022 termina e Francesco Bagnaia spera di concluderlo da campione del mondo. È arrivato a Valencia con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e ovviamente è il favorito per la vittoria finale.

Il pilota Yamaha può solo vincere per sperare di confermarsi campione. Qualsiasi altro piazzamento lo costringerebbe a vedere Pecco festeggiare la conquista del Mondiale. Anche trionfando, però, il ducatista può arrivare fino alla quattordicesima posizione per essere comunque il numero 1 di questa stagione MotoGP.

Sulla carta, i giochi sembrano fatti. L’impresa del francese è davvero molto complicata, una vera mission impossibile. In pratica, però, bisogna correre e vedere come andrà. Da vedere anche il livello degli altri piloti, tutti motivatissimi a chiudere bene questo 2022.

Bagnaia in questo weekend a Valencia può contare sul sostegno della sua famiglia e della sua fidanzata Domizia Castagnini, ma anche di Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo sarà presente presso il circuito Riccardo Tormo per sostenerlo, nella speranza che possa essere il primo campione MotoGP della VR46 Riders Academy.

Tanti tifosi, ovviamente, saranno con lui. E a distanza c’è anche la Juventus a tifarlo. I giocatori della squadra bianconera hanno mandato un videomessaggio di supporto per Pecco, tifoso juventino. Nel filmato si vedono Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Danilo, Manuel Locatelli e infine anche il capitano Leonardo Bonucci. Tutte belle parole verso il pilota Ducati.

“Take home the win!” 🏆@juventusfcen is rooting for @PeccoBagnaia ahead of #TheDecider 💪⚽ #TeamPecco pic.twitter.com/T0MF09WKni

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2022