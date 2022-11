Glock fa infuriare i tifosi Ferrari: scoppia il caso sui social

Timo Glock non è stato un pilota che è entrato nella storia per le sue vittorie, ma c’è un caso che nessun tifoso della Ferrari dimenticherà.

Uno dei Mondiali più intrigante interessante della storia della Formula 1 è stato sicuramente quello del 2008, un anno che avrebbe potuto diventare leggendario per la Ferrari, ma con il sogno che è stato interrotto proprio sul più bello, anche a causa di una clamorosa situazione che ha coinvolto Timo Glock.

Ci sono dei piloti che riescono a entrare nella storia della Formula 1 per i loro grandi successi, mentre altri ci entrano per vie traverse.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che Timo Glock non verrà mai ricordato per essere stato un campione in Formula 1, anzi sono sempre stati molti di più i momenti deludenti rispetto a quelli positivi.

Il tedesco infatti ha avuto l’opportunità di correre per diversi anni in Formula 1, senza riuscire mai però pienamente a convincere, con la Toyota che comunque in qualche occasione gli diede delle belle soddisfazioni.

In totale in carriera sono stati tre i suoi podi, tutti ottenuti con della Scuderia giapponese, il primo o con il secondo posto di Budapest nel 2008 mentre gli altri due nello stranissimo 2009, con un terzo posto in Malesia e un secondo a Singapore.

Non è mai riuscito a ottenere una vittoria nella sua carriera in Formula 1, dato che oltre alla Toyota ha avuto l’occasione di poter correre solamente con vetture non certo di primo piano, come per esempio la Jordan nel 2004, la Virgin nel 2010 e nel 2011 e infine la Marussia nel 2012.

Negli ultimi tre anni di carriera addirittura non riuscii mai ad andare in zona punti, con il suo miglior risultato in assoluto che lo ottenne proprio con la Marussia con il dodicesimo posto di Singapore.

Dunque Timo Glock sicuramente è uno di quelli che non può essere definito un campione della Formula 1, ma un pilota che ha saputo disputare sei stagioni in maniera abbastanza anonima.

Eppure c’è un fattore che gli ha permesso di poter diventare parte integrante della storia dell’automobilismo, con i tifosi della Ferrari che lo hanno sempre visto come un vero e proprio nemico da combattere.

Dobbiamo tornare indietro con la memoria al 2 novembre 2008, dunque quello che può essere definito il suo vero primo mondiale di Formula 1, considerando infatti come prima di quell’anno avesse partecipato solo a poche gare con la Jordan nel 2004.

Siamo nel Gran Premio del Brasile, con l’idolo di casa della Ferrari Felipe Massa che sta vincendo comodamente la gara, mentre il primatista Lewis Hamilton nelle ultime posizioni della zona punti.

L’attacco della Toro Rosso di Sebastian Vettel andò nel migliore dei modi, permettendo cos’è il tedesco di mandare al sesto posto il britannico una posizione che avrebbe garantito così a Massa di vincere il Mondiale.

Una volta che il sudamericano tagliò il traguardo Hamilton era ancora in quella posizione, dunque in casa Ferrari scoppiò una grandissima festa che però venne immediatamente bloccata.

Glock esulta per il 2008: tifosi Ferrari in rivolta

A pochi metri dal termine la Toyota di Timo Glock si fermò praticamente sul più bello, con il tedesco che in quel momento si trovava in quarta posizione, venendo così superato prima da Vettel e poi dallo stesso Hamilton che ottenne così il quinto posto valido per il titolo Mondiale.

A dirla tutta ci sono state delle testimonianze che hanno pienamente spiegato cosa fosse successo, ovvero con le gomme da asciutto che non erano più state in grado di tenere la pista troppo bagnata, infatti non solo Glock, ma anche Jarno Trulli crollò di prestazione nel finale.

Furono tantissimi però i tifosi Ferrari che impazzirono di rabbia, soprattutto perché Glock era tedesco esattamente come il motore che riforniva la McLaren, ovvero quello Mercedes, dunque partirono i complotti.

Come detto però è stato dimostrato in realtà che il problema di Glock fu legato a un cedimento di prestazione da parte delle gomme, ma purtroppo il tedesco ha deciso di farsi ancora dei nemici in Ferrari.

Non ha assolutamente perso tempo di recente nel pubblicare all’interno del suo profilo di Instagram la storia dove il telecronista inglese raccontava del disastro di Glock nel finale del Gran Premio del Brasile dando così l’occasione Hamilton di vincere il suo primo titolo Mondiale.

L’aveva inserito inoltre #IsThatGlock dimostra come effettivamente il tedesco non fosse troppo disperato del fatto di aver tolto il secondo titolo mondiale consecutivo alla Ferrari, il primo di Massa dopo quello di Raikkonen nel 2007.

Tutti i tifosi ferraristi che hanno vissuto nel 2008 sanno benissimo come sia ancora una ferita molto aperta, ma nonostante questo il tedesco sta continuando sempre di più a marciarsi sopra, ma alla fine lo dobbiamo anche capire perché fondamentalmente è l’unico motivo per cui viene ricordato all’interno della Formula 1.