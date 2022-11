MotoGP Valencia, libere 1: Quartararo vola, indietro Bagnaia

Le prime prove libere del Gran Premio di Valencia della MotoGP hanno visto prevalere Fabio Quartararo. Molto indietro Pecco Bagnaia.

Fabio Quartararo non ha alcuna intenzione di mollare, e lo ha fatto capire bene sin dalle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana. Il campione del mondo della MotoGP ha stampato il miglior tempo girando in 1’31”399, crono che gli ha permesso di tenere dietro Marc Marquez e Brad Binder, con Honda e KTM apparse in grande spolvero.

La Yamaha sembra essersi adattata alla grande a questa tipologia di pista, con “El Diablo” che ha evidenziato un ottimo ritmo anche nei mini run di cui è stato protagonista. Molto buono l’inizio del lavoro per Marquez, che si è reso protagonista anche di una caduta a metà del turno, senza riportare alcuna conseguenza dal punto di vista fisico. La prima Ducati è quella di Jack Miller, che si è piazzato quarto dopo essere stato scalzato dai primi tre proprio da Binder, sotto la bandiera a scacchi.

Quinto tempo per la Suzuki di Alex Rins, in un week-end molto particolare per la casa nipponica, che darà l’addio alla MotoGP due anni dopo il titolo mondiale che Joan Mir conquistò proprio da queste parti. Un grande dispiacere anche per Livio Suppo, intervistato durante la sessione di libere e visibilmente emozionato per il ritiro dalle competizioni.

Sesto Johann Zarco con la Ducati Pramac, e vedere una sola Desmosedici tra i primi cinque fa davvero impressione considerando l’andamento di questa stagione. Settimo il compagno di squadra, vale a dire Jorge Martin, con Miguel Oliveira ottavo a completare un buon approccio da parte della KTM.

Nono Aleix Espargaró con l’Aprilia, il quale è arrivato a Valencia con l’obiettivo di difendere il terzo posto nel mondiale piloti da Enea Bastianini. Mir ha completato la top ten con l’altra Suzuki, davanti a Luca Marini. Solo quattrodicesimo il “Bestia”, che però ha fatto registrare dei buoni tempi nei run che ha avuto modo di provare.

Anche per il rider romagnolo quello di Valencia non sarà un fine settimana come tutti gli altri, visto che darà l’addio al Gresini Racing, per poi salire subito in sella alla Ducati ufficiale per i test della prossima settimana. Sedicesimo Maverick Vinales, mentre Pecco Bagnaia non ha fatto meglio del diciassettesimo tempo.

Il leader del mondiale si è trovato in grande difficoltà con l’anteriore, costringendo i meccanici a diversi interventi sulla sua Desmosedici GP22. Nel finale, Pecco è tornato in pista per cercare di migliorarsi, ma restando ben lontano dalle posizioni che gli garantirebbero il diretto accesso in Q2. Nel pomeriggio, in casa Ducati dovranno inventarsi qualcosa, dal momento che i rischi devono essere minimizzati, e partire in mezzo al gruppo non è mai un segnale troppo rassicurante. Occorrerà trovare in fretta la soluzione giusta.

MotoGP, Bagnaia nelle retrovie

L’appuntamento decisivo per la stagione targata 2022 della MotoGP è arrivato. In quel di Valencia si assegnerà il titolo mondiale, con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo separati da 23 punti in classifica. L’alfiere della Ducati è ovviamente il grande favorito, con il campione del mondo in carica che avrà bisogno di un miracolo per pensare di confermarsi sul suo trono.

Il week-end di Pecco inizia in maniera molto tranquilla, occupando le posizioni di rincalzo testando vari settaggi sulla sua moto. Va subito molto forte Marc Marquez che si prende il miglior tempo davanti a Quartararo, ma l’alfiere della Honda scivola alla seconda curva a metà sessione a causa della gomma fredda, ripartendo senza problemi fisici.

Il buon approccio delle Yamaha è confermato da Franco Morbidelli che si issa in settima piazza, mentre il campione del mondo della MotoGP va su una gomma nuova all’anteriore e si porta davanti a tutti, con 35 millesimi di vantaggio su Marquez. Bagnaia non va oltre il tredicesimo tempo, con l’avantreno che non sembra affatto stabile nelle prime battute di un week-end cruciale.

Dai box del Gresini Racing c’è soddisfazione per l’inizio di Enea Bastianini, che mostra un buon passo, con il rider riminese che è pronto al passaggio nel team ufficiale Ducati. Il “Bestia” è nono in classifica, perdendo diverso terreno nella parte finale del tracciato. Ottimo il ritmo di Quartararo, che senza aver nulla da perdere sembra letteralmente volare.

Nel garage di Bagnaia si lavora molto sulla sua moto, apparsa in netta difficoltà sull’anteriore rispetto a quanto visto nelle ultime gare. Tuttavia, va detto che Pecco è solito faticare al venerdì per poi migliorare nel corso del fine settimana, come si è ben visto anche e soprattutto a Sepang due week-end fa.

Si confermano le difficoltà di Pecco che chiude il turno sedicesimo, mentre Quartararo è davanti a tutti con Marquez e Jack Miller. Nel finale è molto veloce Brad Binder con la sua KTM, che con la gomma nuova sale in terza posizione davanti all’australiano, che resta comunque il più veloce in sella ad una Ducati. Quinto Alex Rins, con la Suzuki che proprio in questo fine settimana chiuderà la sua avventura nel Motomondiale. Alle 14:10 la seconda sessione di libere.