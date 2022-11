Leclerc versione Harry Potter: guardate che casata ha scelto

Charles Leclerc ha mostrato in diverse occasioni di essere un vero e proprio campione in pista e dunque ha voluto essere un mago anche fuori.

La stagione della Ferrari non è sicuramente andata come tutti avrebbero sperato, con Charles Leclerc che ha dovuto così dire addio alla possibilità di poter vincere il titolo Mondiale, ma intanto per la giornata di Halloween ha deciso di cambiare completamente vesti.

Vedendo l’inizio di stagione della Ferrari c’erano davvero grandissime speranze che questa potesse essere quella delle tanto atteso di scatto, con il titolo Mondiale che manca dal 2007.

Il grande protagonista di questa prima parte di campionato è stato sicuramente Charles Leclerc, con il monegasco che ha dimostrato di poter essere all’altezza dei grandi piloti.

Non è ancora arrivato però il momento giusto per lui per poter diventare il pilota che porrà definitivamente fine al digiuno della Ferrari, con il 2007 di Kimi Raikkonen che continua ancora oggi a essere l’ultimo successo.

In questa ultima parte di Mondiale inoltre la situazione si è fatta davvero sempre più complicata per il monegasco, con il Cavallino Rampante che sembra davvero essere il lontano parente di quello ammirato nelle prime fasi della stagione.

Nonostante questo nessuno mette assolutamente in discussione le grandissimo talento di Leclerc, con l’ex pilota dell’Alfa Romeo che è considerato il punto di riferimento assoluto dal quale poter ripartire.

Dunque diventa fondamentale riuscire a costruire una vettura che possa essere di primissimo piano nel prossimo mondiale, In modo tale da poterlo far diventare sempre di più importante all’interno della realtà ferrarista.

Mancano però due settimane per il Gran Premio del Brasile, dunque Charles ha deciso di festeggiare nel miglior modo possibile la festa di Halloween, una di quelle che negli ultimi anni è diventata tra le più importanti.

Ecco allora che Leclerc ha deciso di mostrare a tutti una delle sue grandissime passioni, ovvero quella legata alla saga di Harry Potter con lo storico maghetto che fa impazzire anche l’uomo Ferrari.

Coloro che non conoscono nel dettaglio sanno però perfettamente come ci siano quattro casate, con le due più importanti che sono quelle legate a Grifondoro e Serpeverde, determinanti per poter proseguire la storia.

Nonostante questo le cleriche però ha deciso di mostrarsi in un panno decisamente molto particolare, infatti ha voluto indossare le vesti di Corvonero.

Si è trattato chiaramente di una soluzione molto singolare e particolare, ma non possiamo nemmeno dimenticare il fatto di come tutte le casate di Harry Potter abbiano un significato proprio.

Leclerc si veste da Corvonero: cosa vuol dire?

Dunque ogni casata di Harry Potter ha un significato particolare che deve essere estrapolato, dunque secondo Leclerc la scelta di Corvonero non può essere assolutamente casuale.

Si tratta della casata che rappresenta in maniera più importante l’intelligenza, con questa caratteristica che dimostra la volontà di Leclerc di potersi migliorare sempre di più e di poter apprendere quanto più possibile.

Ricordiamo inoltre che Corvonero è sempre stato considerato come un simbolo legato alla volontà di poter creare nuove idee che potessero essere rivoluzionarie in qualche modo innovative.

A questo punto però è giusto anche spiegare il significato delle altre casate legate al nome di Harry Potter, con Grifondoro che è sempre stata quella legata al coraggio.

Obiettivamente Leclerc avrebbe potuto scegliere anche questo tipo di simbolo, considerando come certi suoi sorpassi, con quello su Grosjean a Montecarlo del 2019 che ne è un chiaro esempio, sono stati a tutti gli effetti coraggiosi come pochi altri.

Per quanto riguarda Serpeverde invece la sua realtà è legata soprattutto all’ambizione e la voglia di emergere più degli altri, con un pizzico di questa casa che sicuramente non farebbe male a Charles.

In questa sezione sicuramente non possiamo non inserire Lewis Hamilton e soprattutto Max Verstappen, con il campione del mondo olandese che ha dato una bella strigliata ai suoi meccanici a Austin per il ritardo nel pit stop e nonostante fosse già campione.

Chiudiamo infine con Tassorosso, un’altra di quelle casate che avrebbe sicuramente potuto bene rappresentare la splendida carriera di Charles Leclerc.

Infatti quest’ultima rappresenta prevalentemente la lealtà e la correttezza, delle caratteristiche che sono sempre state molto ben evidenti in Leclerc, soprattutto quando ho dovuto accettare delle decisioni di scuderia davvero molto discutibili.

Anche la dedizione e la pazienza sono delle caratteristiche di Tassorosso che possono essere assolutamente ben raffiguranti di Leclerc, ma alla fine lui ha preferito Corvonero.

Dunque Charles ha dimostrato già in diverse occasioni di poter essere un vero e proprio mago in pista a bordo della sua Ferrari, con la sua speranza che è quella però di poterlo diventare anche al di fuori, con la scopa di Harry Potter e i vestiti da studente di Hogwarts che gli stanno davvero a pennello.