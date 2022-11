Ford Focus, la lava dopo 20 anni: ciò che accade vi scioccherà (VIDEO)

Una datata Ford Focus è tornata a splendere dopo un fantastico car wash. Ecco le varie fasi del processo ed anche il risultato finale.

La Ford Focus è forse il modello più rappresentativo della casa americana, una vettura che ha ottenuto un successo eccezionale anche a livello europeo sul fronte delle vendite, e che ha vinto di tutto e di più nel mondo delle gare rally. Ne sono state realizzate, sino ad oggi, ben quattro versioni, la prima delle quali uscì nel 1998.

Il suo debutto avvenne al Salone dell’Automobile di Parigi di quell’anno, e fu presentata in tre diverse versioni: 3, 4, 5 porte ed anche quella “familiare”, ovvero la station wagon, la quale ha rappresentato un ottimo successo. Questa edizione è stata oggetto anche di un restyling nel 2002, che però non l’ha cambiata nella sua sostanza, ed il primo aggiornamento vero e proprio è arrivato nel 2004 con la seconda generazione.

La Ford Focus di cui vi parleremo oggi è proprio quella presentata oltre due decenni fa, che è stata protagonista di un car wash di alto livello. Infatti, ogni proprietario di automobili che si rispetti tiene in modo particolare alla propria vettura, ed è disposto a tutto pur di conservarla nel modo migliore, anche se a volte tutto ciò non capita.

Ford, ecco il car wash di una Focus di vent’anni fa

Il video postato in basso ci mostra un’accurata e profonda pulizia dell’intero esterno di una Ford Focus acquistata nel 2001: si parte dalla pulizia profonda delle ruote per poi passare al lavaggio, alla decontaminazione ed alla lucidatura della vernice con prodotti speciali e cera, tutto svolto con un livello che sfiora la perfezione.

La vettura infatti, si era presentata in condizioni davvero complicate, dal momento che il proprietario l’aveva persa di vista negli ultimi tempi. Per sua fortuna, i ragazzi del canale YouTube “Vermijl Car Detail” sono riusciti a tirarla a nuovo, facendole riacquistare i fasti di un tempo.

Come anticipato, il processo di lavaggio segue un piano ben preciso, con le ruote che, al solito, sono la prima parte sottoposta alla fase di pulizia. La decontaminazione, successiva al lavaggio esterno, è una delle parti più importanti, dal momento che cancella ogni tipo di rischio legato alla pulizia, ed inoltre è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Trattandosi di un’auto datata e che risale a 21 anni fa, la procedura è ancor più complessa, dal momento che si rischia di causare dei danni impercettibili alla carrozzeria. Proprio per questo motivo vengono utilizzati dei prodotti specifici, che concorrono a farla tornare pulita e splendente, come se fosse appena uscita da una concessionaria Ford.

La cura del dettaglio è semplicemente maniacale, ma non potrebbe essere altrimenti ciò che questa macchina rappresenta. Non vogliamo svelarvi troppo altro, dal momento che la bellezza di questa operazione merita di essere seguita passo dopo passo, come hanno fatto i protagonisti del video che abbiamo postato sotto al testo del nostro articolo. Se avete bisogno di tirare a lucido la vostra vettura, sappiate che esistono dei professionisti in giro per il mondo che sarebbero in grado di fare dei miracoli, e nel caso potrete rivolgervi proprio a loro.