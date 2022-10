Lava una sporchissima Porsche: guardate cosa succede (VIDEO)

Una Porsche Panamera era ridotta malissimo, ma un attento lavaggio l’ha riportata alla luce. Ecco le varie fasi delle operazioni di pulizia.

La Porsche Panamera è un modello che ha segnato una pietra miliare nella storia della casa di Stoccarda, dal momento che parliamo di un’auto a quattro porte, che fu presentata nel 2009. Tra 2016 e 2017 ne vennero presentata anche altre due versioni, leggermente riviste nella carrozzeria, che comunque ricalcano la linee dell’originale.

Il motore della prima versione è un V8 da 400 cavalli, ma era presenta anche il 3.0 V6 biturbo da 420 cavalli per l’edizione S. I mercati su cui si è puntato per la vendita di questo inedito veicolo sono quello europeo ed americano, ma anche in Russia e Cina sono stati registrati degli ottimi dati.

Nel mercato statunitense è arrivata la versione plug-in Hybrid nel 2013, ed oggi è allo studio anche una versione totalmente elettrica, dopo le tante ibride che si sono succedute in tutti questi anni. Sulla Porsche Panamera ci sono stati vari giudizi discordanti, dal momento che in molti ne hanno apprezzato lo stile e le forme, mentre altri l’hanno giudicata troppo diversa dallo stile sportivo della casa tedesca.

Tuttavia, in quel di Weissach sono stati molto lungimiranti, dal momento che il mercato sta ormai cambiando direzione. Ad esempio, la Ferrari ha addirittura sposato la via del Suv con il Purosangue, un qualcosa che non avremmo mai immaginato sino a poco tempo fa. Il futuro va verso nuove tipologie di vetture, ed anche e soprattutto l’elettrico andrà a contraddistinguere l’automotive dei prossimi anni.

Porsche, una Panamera lurida viene rivitalizzata

Le supercar sono dei gioielli per vocazione, e devono essere trattati con cura per essere sfruttate al massimo. Purtroppo, questo non è il caso della Porsche Panamera di cui vi andremo a parlare oggi, dal momento che stiamo per trattare di una vettura che non veniva lavata da ben due mesi, venendo ridotta ad una latrina.

Purtroppo, essendo realizzate con materiali esclusivi, le supercar tendono anche a rovinarsi con maggiore facilità se non vengono trattate con i guanti bianchi, ma per fortuna esistono degli esperti del settore che sono in grado di rimettere al mondo delle vetture praticamente luride e ridotte in stato di abbandono.

Questo è il caso della Porsche Panamera che potrete vedere nel video postato in basso, un gioiello assoluto che i proprietari avevano dimenticato in garage per troppo tempo. I ragazzi del canale YouTube “Vermijl Car Detail” sono riusciti a riportare in vita questa vettura, cominciando da una certosina pulizia delle ruote e dei cerchioni, che erano diventati intrisi di sporcizia e che con pochi minuti di lavoro hanno ricominciato a splendere.

In seguito, si è passati al lavaggio della carrozzeria, che ha così riacquistato il meraviglioso colore nero delle sue origini. Molto attente anche le procedure di asciugatura dopo le fasi di lavaggio, ed è anche comprensibile la grande attenzione degli operatori, visto che un’auto del genere non può essere trattata come una normale utilitaria. Per ultimo viene effettuata una sorta di lucidatura, per permettere al nero di risplendere come mai fatto in precedenza. Mettetevi comodi e godetevi queste splendide immagini che vi faranno emozionare.