Fiat lancia un enorme pick-up? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat sta pensando ad un tipo di auto del tutto nuovo, di cui oggi vi faremo vedere qualche anticipazione. Ecco come sarà.

In casa Fiat si pensa alla gamma del futuro, ed anche il marchio torinese sta iniziando a seguire alla lettera le logiche di mercato. I crossover sembrano davvero essere il mezzo del futuro, e sono destinate a soppiantare le berline e le comuni utilitarie che tutti conosciamo. Persino la Ferrari ha tentato di percorrere la via dei Suv con il Purosangue, ottenendo subito dei risultati eccezionali sul fronte delle vendite.

Restando in casa Fiat, c’è da dire che quello attuale è un periodo di rinnovamento continuo e che può produrre risultati importanti in chiave futura. Tra pochi mesi dovrebbe essere presentata la nuova Panda elettrica, che però regalerà tantissime novità agli appassionati non soltanto sul fronte della motorizzazione.

Infatti, pare che l’utilitaria più amata dagli italiani sia pronta per salutare il Segmento A ed entrare nel B, assumendo, a sua volta, delle forme molto più robuste rispetto alle Panda precedenti. Si tratta di un cambiamento quasi epocale per la casa di Torino, che vuole fare le cose in grande in chiave futura, continuando a puntare sulle nuove tecnologie.

Fiat, ecco come sarà la Fastback Truck

La Fiat sta pensando anche ad un nuovo pick-up, e la soluzione potrebbe essere quella del Fastback Truck. Nelle immagini che potrete trovare nel video postato in basso, potete farvi un’idea di come sarà grazie a quanto pensato dal canale YouTube “Manhoub 1“, che ha immaginato le forme di questo nuovo modello per il prossimo futuro.

La casa piemontese si baserà ovviamente sulla Fastback, portando alla luce un modello ancor più estremo, che intende conquistare il mercato sudamericano. La Fastback ha ottenuto, sin qui, degli ottimi riscontri, ed uno dei suoi segreti è probabilmente la carrozzeria, che assume delle forme molto aggressive e che somiglia più a quella di una coupé piuttosto che ad un Suv.

I motori presenti nella gamma sono in grado di soddisfare anche i palati più raffinati, visto che si parte da in 130 cavalli fino ad arrivare ad un 180 turbo che regala prestazioni davvero molto eccitanti. Come Suv, c’è da dire che la Fiat ha svolto un ottimo lavoro, e c’è da segnalare anche un bagagliaio molto capiente che supera i 510 litri di spazio.

Il motore 1.3 turbo è stato modificato e spinto dalla Abarth sul fronte delle mappature, per cercare di “cavare” qualche cavallo in più e di rendere l’auto più performante. In Brasile, le vendite sin qui hanno fatto registrare buoni numeri, e siamo certi che la Fastback Truck punterà ulteriormente a migliorarli.

Nel video si vedono benissimo le migliorire che la casa italiana potrebbe apportare, con una carrozzeria ancor più rialzata e degli interni eleganti e che sembrano garantire ogni tipo di comfort. Al momento non si conoscono i tempi di realizzazione ed ovviamente neanche i prezzi, ma le indiscrezioni dicono che il modello si farà e che punterà ancor di più sul mercato sudamericano. Ora godetevi le immagini di questa nuova creatura e, se siete interessati, fateci un pensierino.