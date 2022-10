Desidera una Ferrari, ma viene deriso: succede l’impensabile

La Ferrari è il sogno di tutti gli appassionati di motori, ed una Rossa è stata la protagonista di una storia assurda. Ecco cosa è accaduto.

Il desiderio di ogni amante dei motori che si rispetti è quello di voler mettere le mani su una Ferrari, il simbolo dell’eccellenza italiana e marchio immortale, in grado di sopravvivere a qualsiasi crisi mondiale. Per il Cavallino, i tempi attuali sono tra i migliori della sua storia nonostante le grandi difficoltà che sta attraversando l’automotive, simbolo di un mito che non si esaurirà di fronte a nulla.

Ovviamente, il prezzo di una vettura prodotta a Maranello è molto elevato, ed in pochi fortunati possono anche solo pensare di mettersela in garage. L’ultimo modello prodotto, vale a dire il Suv Purosangue, ha un prezzo di listino che supera i 400 mila euro, ma la cosa non ha affatto spaventato i ricchi appassionati che ne hanno subito prenotato una quantità molto elevata.

Per ottenere una Ferrari si farebbero carte false, e la storia che vi racconteremo nelle prossime righe ha davvero dell’assurdo, perché vede protagonista una persona che sembrava non avere le carte in regola per poterla acquistare. Nella vita, a volte, fare pronostici è davvero inutile, perché si rischia anche di fare brutte figure.

Ferrari, guardate chi ha acquistato questa F430

Un qualcosa di assolutamente imprevedibile è accaduto in Italia, nei pressi di Prato (Toscana), dove un acquirente si è recato in una concessionaria a bordo di un’Ape Car, con l’intenzione di portarsi a casa una Ferrari F430, e come era facile immaginare, si trattava di un semplice contadino, ma che rispetto a tutti gli altri aveva qualcosa di speciale.

I rivenditori, osservando il look trasandato dell’uomo ed il mezzo tramite il quale si era recato in concessionaria, sono letteralmente scoppiati a ridere di fronte a lui, quasi prendendolo in giro per il suo aspetto e la sua stravagante richiesta. Andrea Vettori, questo il nome del contadino, ha poi mostrato ai proprietari dell’autosalone l’assegno che gli avrebbe garantito l’acquisto della Supercar, lasciandoli di stucco.

L’uomo aveva infatti ritirato da poco una cospicua eredità, ed il suo sogno, ovvero quello di acquistare una Ferrari, era divenuto realtà. Pensate che Vettori non aveva neanche la patente B al momento dell’evento che vi abbiamo raccontato, ma si è subito messo sotto per cercare di prenderla e di poter guidare il suo gioiello il prima possibile.

La F430 è così diventata di proprietà del signor Vettori, e va detto che ha effettuato una scelta da intenditore. Questo modello, presentato nel 2004, è uno dei più richiesti della casa di Maranello, forte di un motore V8 aspirato che la spinge sino ad una velocità massima di 315 km/h, ma anche di un sound che mette davvero i brividi, al contrario delle Rosse più recenti dotate di propulsore sovralimentato.

La storia di Vettori ci insegna che nella vita non si deve mai giudicare in base alle apparenze, e questa è stata una lezione preziosa per i due proprietario della concessionaria, che hanno comunque concluso un ottimo affare con il contadino, il quale può ora godersi il suo gioiello in santa pace dopo una vita di duro lavoro.