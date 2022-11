Verstappen e Red Bull contro Sky Sport: accuse pesanti

Verstappen e Red Bull non vogliono rilasciare dichiarazioni a Sky Sport fino al termine del campionato di F1 2022: ci sono motivi precisi.

Non solo il caso budget cap e la gara, nel weekend di Formula 1 in Messico c’è stato anche un altro tema che ha tenuto banco. Max Verstappen ha deciso di non parlare a Sky Sport.

Il colpevole principale è il giornalista Tim Kravitz di Sky Sport UK, il quale ha detto che il pilota olandese ha rubato il titolo 2021 a Lewis Hamilton e che non sa vincere un campionato in modo normale. Parole che hanno fatto infuriare Verstappen e il suo entourage, a partire da papà Jos.

Ovviamente anche la Red Bull si è poi schierata con il suo campione. A fare le spese per questa situazione pure Sky Sport Italia e Sky Sport Germany. Fino a fine stagione non dovrebbe essere concessa neppure a loro alcuna intervista.

Sky Sport criticata da Verstappen e Red Bull

Verstappen al termine della gara vinta a Città del Messico è stato interpellato in conferenza stampa sulla decisione presa: “Quest’anno c’è stata una continua mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti di una persona. A un certo punto dici basta, non lo accetto. Non si può vivere nel passato, serve andare avanti. I social media sono tossici e comportandosi così in TV peggiori solamente le cose invece di migliorarle. Non tollero più le continue mancanze di rispetto, pertanto ho scelto di non rispondere più”.

Al due volte campione del mondo di F1 non sono piaciute alcune frasi pronunciate su Sky Sport e di conseguenza ha preso una decisione drastica. Il riferimento ai fatti del 2021, dove ha vinto il mondiale all’ultima gara anche grazie a un errore di Michael Masi, non li tollera più e preferirebbe che non se ne parlasse più.

Pure Christian Horner, team principal della Red Bull, ha preso posizione sull’argomento: “Il racconto deve essere equilibrato. Intraprendendo questa azione vogliamo esprimere il nostro dispiacere per il fatto che alcuni commenti non siano stati imparziali, per non parlare di determinate accuse. Sembra che la televisione debba diventare sempre più sensazionalistica”.

Horner non gradisce come Sky Sport ha affrontato certi temi a volte, auspica un cambiamento per il futuro. Vedremo se verrà accontentato, ma non può certamente essere lui o la Red Bull a dettare la linea di una emittente tv.