Verstappen, rivelazione scioccante sulla gara: ecco cosa volevano fare

Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Messico, segnando il nuovo record di vittorie in una stagione. Ecco le sue parole.

Un Max Verstappen a dir poco celestiale si è preso la vittoria anche a Città del Messico, entrando definitivamente nella storia. Il campione del mondo ha infatti portato a casa la 14esima vittoria stagionale, battendo il record di Michael Schumacher e Sebastian Vettel, che nel 2004 e nel 2013 ne ottennero ben 13. Un dato impressionante, che ci fornisce la dimensione della grandezza della sua annata.

L’olandese ha firmato l’ennesimo capolavoro, gestendo tutto alla perfezione sin dalla partenza. Lo scatto è stato eccezionale, soprattutto nel sapersi difendere dall’attacco delle due Mercedes sul lunghissimo rettilineo. A Città del Messico, infatti, c’è un allungo che permette a chi segue di prendere una grande scia, ed è molto probabile che chi scatta in pole position rischi di perdere la prima piazza.

Con Verstappen tutto ciò non è accaduto, e va detto che c’è stata storia soltanto nel primo stint, nel quale le Red Bull montavano le gomme Soft e le Mercedes le Medie. Lewis Hamilton ha scavalcato George Russell prendendosi il secondo posto alla prima curva, per poi restare attaccato all’orange per una buona parte di gara.

Il team di Brackley ha poi deciso di montare le Dure, scelta che non si è rivelata azzeccata. Infatti, la Red Bull ha puntato sulle gialle, dimostrando di avere un passo del tutto diverso, che ha reso soporifera la seconda parte del GP. Con Super Max sta davvero tornando la Formula Noia, quella a cui ci eravamo abituati negli anni delle passeggiate delle frecce d’argento, ed il team di Milton Keynes ha ormai avviato un ciclo vincente.

Nulla da fare contro questa RB18, che però Super Max guida da Dio. Hamilton, chiudendo secondo, ha scavalcato Carlos Sainz al quinto posto nel mondiale, con la Mercedes che si è avvicinata pericolosamente ad una Ferrari che sfiora il ridicolo. Dopo una prima parte di stagione in cui Charles Leclerc aveva persino creduto nel sogno mondiale, la Rossa è stata demolita da una concorrenza troppo forte sugli sviluppi, con Mattia Binotto che, forse, dovrà spiegare i motivi di questo crollo più che accusare i rivali sul Budget Cap.

L’unica speranza per questa F1 è che la Mercedes riesca a dar battaglia alla Red Bull per il prossimo anno, con gli ultimi sviluppi che hanno consentito alle frecce d’argento di rialzare la testa. L’olandese volante ha però un margine incredibile, e sembra quasi tenersi sempre qualcosa nel taschino. Sergio Perez, chiudendo terzo, ha scavalcato Leclerc salendo in seconda piazza in campionato.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la vittoria

Il Gran Premio del Messico ha visto Max Verstappen dominare la scena, ma c’è da dire che Lewis Hamilton sta affilando le armi in chiave 2023. La Mercedes sta crescendo a dismisura, ed in termini di gestione gomma è sicuramente progredita molto rispetto a quello che vedevamo ad inizio anno.

Come si è visto benissimo nella fase di partenza e di arrivo alla prima staccata, alla freccia d’argento continua a mancare la velocità di punta, ovvero il grande punto di forza della Red Bull, cosa che non ha lasciato scampo alla concorrenza in questa stagione. La RB18 non ha rivali nella gestione delle mescole, soprattutto delle Medie nella seconda parte di gara.

Come era accaduto già ad Austin, Verstappen ha scavato il solco decisivo proprio sulle gialle, mentre la Mercedes con le Dure non ha avuto quel ritmo che ci potevamo attendere. Gli uomini di Toto Wolff possono comunque sorridere, visti i tanti punti recuperati su una Ferrari ormai davvero inguardabile, che dalla lotta con la Red Bull è giunta addirittura ad essere terza forza, con Carlos Sainz e Charles Leclerc ad un minuto dal vincitore.

Il campione del mondo ha analizzato quanto acccaduto oggi nelle interviste svolte appena sceso dalla sua auto: “Se sono inarrestabile e qual è stata la chiave? La partenza mi ha aiutato molto, mantenere la testa dopo la prima curva era fondamentale. Eravamo su una tattica diversa, il passo è stato molto positivo ed abbiamo dovuto anche gestire le gomme, ma siamo riusciti a fare funzionare le Medie alla grande“.

Super Max ha poi commentato il raggiungimento delle record di vittorie in stagione, un primato di eccezionale livello e che rimarca la superiorità di questo pilota. Immancabile anche il ringraziamento al pubblico locale: “Un’atmosfera incredibile qui in Messico, è fantastico correre da queste parti. Come vedo il nuovo record? Per me è stata una stagione incredibile, ce la stiamo godendo al meglio e vogliamo continuare a vincere ancora“.