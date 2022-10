Verstappen, stoccata alla Mercedes: Max ha un piano

Max Verstappen si è preso di forza la pole position in Messico, battendo le due Mercedes. Ecco le parole del campione dopo le prove.

Le qualifiche del Gran Premio del Messico ci hanno riportato alla sfida vista lo scorso anno, vale a dire quella tra Red Bull e Mercedes. Le frecce d’argento hanno lavorato alla perfezione sul tracciato situato ad oltre 2000 metri di altitudine, ma non hanno comunque potuto nulla contro Max Verstappen, che ha siglato la sesta pole position della sua stagione, la settima del team di Milton Keynes.

Il campione del mondo ha girato in 1’17”775 con gomma Soft, rifilando oltre tre decimi ad un grande George Russell, il quale ha tenuto dietro Lewis Hamilton e Sergio Perez. Grande rimpianto per l’ex Williams, che nel giro decisivo aveva fatto segnare il record nel secondo settore, per poi però commettere un errore nella zona che portava allo stadio, finendo lungo ed abortendo il tentativo.

Con ogni probabilità, visto il gap accusato nel primo intermedio, Russell sarebbe comunque finito alle spalle della Red Bull di testa, ma sicuramente con un gap minore. Verstappen, ancora una volta, ci ha messo tanto del suo, rifilando quasi quattro decimi al compagno di squadra ed oltre mezzo secondo alla prima Ferrari, quella di Carlos Sainz.

Una qualifica terribile quella del Cavallino, con le vetture italiane che per la seconda volta in stagione scatteranno entrambe fuori dalla prima fila. Com’è ovvio che sia, si è trattato del sabato peggiore di questo 2022 per la Scuderia modenese, a causa di un set-up del tutto sbagliato, almeno per il giro secco.

Charles Leclerc non si è mai visto e scatterà da una modesta settima piazza, dietro alla strabiliante Alfa Romeo Racing di Valtteri Bottas, vicinissimo anche allo spagnolo. Si preannuncia una gara di sofferenza per le due Rosse, visto che la velocità sui rettilinei è stata un grande problema, ed il sorpasso sui rivali sarà un’impresa ardua.

Red Bull e Mercedes hanno fatto un altro sport, come accadeva lo scorso anno, un campanello d’allarme non da poco in chiave 2023 per la casa italiana. La serata messicana ha regalato anche una sorpresa per quello che riguarda le interviste di rito, con papà Jos che ha annunciato che suo figlio non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione “SKY Sport” in questi giorni.

Il motivo? Un giornalista della piattaforma britannica, a causa del caso Budget Cap, avrebbe affermato che i titoli di Super Max non hanno alcun valore, mandando su tutte le furie il management del campione del mondo. Effettivamente, affermare un qualcosa del genere non ha alcun senso visto il valore di questo ragazzo, che si avvia verso l’ennesima vittoria stagionale.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la pole position

Max Verstappen continua a gelare il Circus, ed in Messico c’è la possibilità di vederlo nuovamente sul gradino più alto del podio. Come ripetiamo da tempo, l’unica speranza per vedere qualche battaglia è la rinascita della Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che cercheranno di fermare l’avanzata delle Red Bull.

Super Max ha commentato alla stampa i risultati delle qualifiche: “La pista è stata molto difficile da interpretare sino al Q2, la pista era ben più calda rispetto a quello che avevamo visto nelle prove libere e questo non ci aveva aiutato. Abbiamo fatto fatica in termini di bilanciamento, ma gli ultimi aggiustamenti fatti nelle terze libere ci hanno dato una mano, sistemando alcuni problemi“.

Verstappen ha poi aggiunto: “L’aderenza è molto bassa su questa pista, basta una piccola uscita dalla traiettoria ideale per commettere un grande errore che può costarti caro. Le Mercedes sono andate forte, in gara vanno sempre meglio rispetto alla qualifica, come se riuscissero a fare un passo in avanti, ma non sono affatto preoccupato“.

Il campione del mondo ha poi concluso ringraziando i fan messicani, ma anche mettendo in guardia sulle insidie che nasconde il lungo rettilineo di partenza: “Cercherò di fare una bella corsa, voglio vincere. Spero di poter dare spettacolo ai tifosi, anche Checo è molto carico, sarà un grande show. La strada che porta dalla partenza alla prima curva è molto lunga, per questo servirà avere un buono scatto per non farci prendere la scia da chi ci sta dietro. Noi daremo il massimo“.

Questa gara ha sempre regalato un grande spettacolo, ma avere l’iridato davanti a tutti pone un alto rischio di vederlo dominare dall’inizio alla fine. Le Mercedes si giocheranno tutto in partenza, anche se il loro ritmo gara è sempre positivo, con un netto step in avanti rispetto al sabato. Dalle Ferrari ci attendiamo ben poco, anche se tutto può accadere.