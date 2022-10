La Novello vuota il sacco: ecco i progetti futuri con Valentino Rossi

La compagna di Valentino Rossi ha parlato del suo magico rapporto con il nove volte campione del mondo. Ecco come si sono conosciuti ed innamorati.

Valentino Rossi ha deciso di lasciare la MotoGP al termine del 2021, ma non ha ancora appeso il casco al chiodo. Nella sua ultima annata in top class, nel team Petronas, ha maturato l’idea di voler provare altre categorie del Motorsport. Si è così lanciato nel campionato Fanatec GT, al volante di una Audi R8 LMS. I risultati sono stati altalenanti, ma non è mancato il divertimento. Prossimo ai 44 anni, l’ex centauro di Aprilia, Honda, Ducati e Yamaha vuole solo provare l’ebrezza di continuare a sentirsi un pilota.

Un fattore che ha fatto propendere VR46 a chiudere la sua carriera in sella alla Yamaha M1 nel 2021 è stata dettata dal Covid-19. Il Dottore ha confermato che avrebbe preferito concludere la sua avventura in MotoGP nel team ufficiale, ma lasciare senza nemmeno salutare il suo pubblico non avrebbe avuto un bel sapore nel 2020. Negli ultimi 5 anni Vale è maturato, anche grazie all’incontro della donna che gli ha cambiato la vita. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati indivisibili da quando si sono conosciuti nel 2017 in occasione di Rally Monza Show. La coppia ha dato alla luce una magnifica bambina, chiamata Giulietta.

Vale e Francesca hanno scelto di trascorrere una settimana insieme a New York per staccare la spina dopo una stagione, comunque, intensa. Il campione, oltre all’avventura sull’auto tedesca, ha sempre un interesse per i piloti della sua Academy. Da quest’anno il team VR46 è presente anche in MotoGP e Marco Bezzecchi, al fianco di suo fratello Luca, ha conseguito risultati al di sopra delle aspettative. Vale sarà presente anche a Valencia, nell’ultimo round della stagione, per stare accanto ai suoi amici. Sarà l’occasione, molto probabilmente, per festeggiare il primo titolo di Pecco Bagnaia nella classe regina. Il torinese è cresciuto nell’Academy del Dottore. Ai microfoni dei collegi di MOW, Francesca Sofia Novello ha parlato della sua nuova vita, fatta di nuove esperienze, come donna, madre e compagna di una leggenda vivente.

Francesca Sofia Novello, quante emozioni con Valentino Rossi

“Valentino e io eravamo a Barcellona, in Spagna, per il campionato automobilistico e per la prima volta c’era anche Giulietta – ha esordito la modella di Arese – era quello che sognavo: essere lì insieme. Sono sempre stata una compagna presente e finalmente c’era anche lei a fare il tifo per il suo papà. Il mio commento alla foto è stato un po’ frainteso e ci sono state battute poco carine, ma è solo il lato brutto dei social”. Negli ultimi anni Francesca ha dovuto sopportare numerosi attacchi social di hater che non hanno scalfito le sue certezze.

“Ho sempre avuto il desiderio di conoscere il mondo del diritto così mi sono iscritta a Giurisprudenza. Studiando a Milano, la mia città, ho cominciato a fare la modella – ha raccontato la compagna di Vale – È diventato un vero lavoro che mi ha portato a girare il mondo, ma non mi bastava. Volevo comunicare e mostrarmi per ciò che sono, con i miei look, i miei make up, la mia vita. Creando contenuti social riesco ad esprimere me stessa. Da cinque anni mi sono trasferita stabilmente a Tavullia e riesco a conciliare tutto. Mi capita spesso di andare a Milano, ma faccio tutto in giornata. Qui ho trovato una famiglia ricca di amore”.

“Le corse automobilistiche? Per lui è un mondo totalmente nuovo. Anche comunicare su Instagram era una cosa che non capiva tanto, ma ci sosteniamo a vicenda. Ora ha meno gare, è più presente e io sono molto più serena. Abbiamo una figlia e vederlo correre in moto a 300 chilometri all’ora non mi farebbe stare bene. Ho sempre avuto un po’ d’ansia. Non gliel’ho mai fatto pesare, perché stiamo parlando di Valentino, lui è un campione e questo è il suo mondo. Correndo in auto e quindi l’adrenalina non gli manca mai. E anche dal punto di vista dell’attenzione dei media non è cambiato niente. Certo, è un campionato meno seguito rispetto alla MotoGP, ma la gente segue lui e lo farebbe anche se giocasse a biglie“, ha spiegato Francesca.

“Matrimonio? Chi lo sa – ha annunciato la modella – Valentino è il mio compagno di vita, il mio complice in tutto. Vediamo dove ci porterà la vita. Non avevamo programmato di diventare genitori così in fretta, ma ora siamo felicissimi. Non sapevo che diventare mamma fosse un dono così meraviglioso: è come nascere una seconda volta. Giulietta ha dato un senso a tutto. Ha unito ciò che Valentino e io siamo: non pensavo di poter provare un sentimento così forte verso qualcuno che ti stravolge così tanto la vita, in positivo. Le mie amiche mi chiedono: ma non è impegnativo? È come se avessi il mio cuore dentro quello di un’altra persona. E per Vale è lo stesso”.

“Sto lavorando a un progetto top secret e ho un sogno: creare il mio marchio e diventare imprenditrice come mia madre. Magari una linea giovane e una per bambini. Già vesto Giulietta come una piccola me, con felpa e sneakers. Mi piacerebbe avere due o più figli e continuare a crescere come imprenditrice”, ha concluso Francesca Sofia Novello