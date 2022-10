Quanto costa la Fiat 128 di Maradona? Prezzo folle

Diego Armando Maradona è una leggenda assoluta nel mondo dello sport e anche con i motori ha dimostrato sempre passione e grande interesse.

Ci sono dei personaggi che riescono a entrare senza alcun tipo di problema all’interno della leggenda assoluto nel mondo dello sport, con uno di questi che indubbiamente è stato il fenomenale argentino Diego Armando Maradona, con la sua morte che ha lasciato tutti quanti disperati, con la storia della sua Fiat 128 che è diventata davvero incredibile.

Non si può in alcun modo negare il fatto che uno dei più grandi sportivi della storia sia stato Diego Armando Maradona, un fenomeno assoluto che ha permesso all’Argentina e al Napoli di toccare delle vette incredibili.

Prima dell’arrivo del Pibe de Oro nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il Ciuccio partenopeo sarebbe stato in grado di poter salire sul tetto d’Italia, addirittura riuscendoci in due occasioni.

La prima fu nel 1987, un anno che di sicuro tutti i tifosi del Napoli non potranno mai dimenticare, con la lotta al vertice che fu contro l’Inter di Giovanni Trapattoni, ma che alla fine dovette arrendersi di fronte al dominio assoluto degli Azzurri.

Nel 1988 ci fu un vero e proprio suicidio da parte della squadra campana che permise la rimonta del Milan di Arrigo Sacchi, mentre nella stagione seguente fu davvero troppo forte l’Inter del Trap e del neo arrivato tedesco Lothar Matthaus.

Il secondo Tricolore però arrivò nella sua ultima vera stagione con la maglia del Napoli, ovvero quella 1989-90, quella che poi portò al mondiale di Italia ’90, con quel decennio che però fu per lui davvero nero.

Insomma Maradona è sempre stato ricordato per le sue straordinarie abilità in campo, ma anche per una serie di bizze fuori dal campo che ne hanno sicuramente offuscato la luce grandiosa che sapeva accendere ogni qualvolta scendeva in campo.

Nel 2020 la sua morte è stata sicuramente una di quelle più tragiche di un anno davvero nero per la storia dell’umanità, con la pandemia del Covid che ha cambiato completamente le nostre resistenze, ma nel novembre di quell’anno si era parlato davvero tantissimo della di Diego.

Tra le tantissime situazioni che sono state considerate davvero al limite del paranormale c’è stata la storia riguardante la sua Fiat 128, ovvero la primissima automobile acquistata da Maradona nel 1982.

Poco dopo la sua morte infatti questa vettura era stata ritrovata incredibilmente all’interno di un fienile, il che aveva fatto scattare una serie incredibile di teoria riguardanti la sua scomparsa.

Non ci volle molto però per capire che quel ritrovamento divenne una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che avevano voglia di specularci sopra, dunque venne immediatamente messa all’asta.

Il prezzo di partenza fu davvero incredibile, infatti toccò la cifra paurosa di 400.000 pesos argentini, con il totale che rapportato in dollari è indicativamente attorno ai 333 mila, dunque poco più di 300.000 euro.

Questa ovviamente era considerata solamente l’asta di partenza, perché molti probabilmente avrebbero avuto anche la voglia di poter sparare cifre decisamente più alte.

Attorno a questa Fiat 128 però continua sempre di più il mistero, dato che chi l’ha acquistata ha deciso di rimanere anonimo.

Che fine ha fatto la Fiat 128 di Maradona? Sembra sparita

Erano davvero tantissimi a essere interessati riguardo all’acquisto della macchina di Diego Armando Maradona, la sua primissima Fiat 128 portata a casa nel 1982.

La data della sua battitura d’asta era stata segnata per il 15 febbraio 2022, ma da quel giorno in poi nessuno ha più saputo niente dell’esito dell’asta.

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che qualcuno abbia avuto la forza e la voglia di poter acquistare quello che può essere considerato un vero cimelio storico di uno dei più grandi campioni dello sport di sempre.

Non possiamo dire con certezza chi possa essere stato dunque colui che ha deciso di portarsi a casa la Fiat 128 che per la prima volta rese orgoglioso Diego Armando Maradona dei suoi guadagni e nemmeno a quanto è stata la battuta.

L’unica cosa che possiamo affermare è derivata dal fatto che la prima storica vettura del Pibe de Oro è stata venduta almeno a 400.000 pesos, ma anche in questo caso c’è una grande peculiarità.

Per poter acquistare la vettura infatti bisognerà assolutamente pagare con gli NFP, ovvero il Non Fungible Token.

Insomma anche nel giorno del suo addio Diego Armando Maradona ha voluto in tutti i modi entrare nella storia per la sua stravaganza e la sua genialità assoluta.

El primer auto de Diego Maradona: así está el Fiat 128 rescatado de un gallinero. Es posible encontrarse por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano este auto de color crema. 📲 Mirá el video completo en nuestro canal de YouTube: https://t.co/wj6uRPevl2 pic.twitter.com/yDgZIfS8Sn — Clarín (@clarincom) October 13, 2022

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

A 2 anni di distanza ormai dalla sua morte ci manca ancora tantissimo, perché è stato uno di quelli maggiormente amati e odiati nella storia, ma di sicuro non è mai stato banale soprattutto ha avuto l’opportunità di poter elevare il gioco del calcio a un livello tale da poterlo rendere davvero inarrivabile.