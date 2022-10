Nuova Fiat 600, c’è grande attesa: ecco come potrebbe essere (VIDEO)

In Rete aumentano le voci dell’ormai imminente ritorno della Fiat 600, che sostituirà la 500X. Ecco l’ultimo render che prova ad immaginarla.

In tempi di rivoluzione, guardare anche al passato e rivisitarlo sembra essere uno degli esercizi di stile migliori da fare. Ormai tutte le case automobilistiche sono alle prese con il passaggio all’elettrico, ma c’è ancora un bel passo da fare prima che si arrivi a un parco macchine completamente elettrificato. Per questo ora la transizione si chiama ibrido, con tutti i grossi marchi impegnati a rendere meno traumatico questo passaggio che ormai sembra inevitabile nel giro di un decennio o poco più. La Renault ultimamente sembra essere quella che più guarda al passato, rivisitando alcuni suoi modelli di successo ma in chiave moderna. Ma su questa scia dovrebbe mettersi anche la Fiat, che è pronta a rilanciarsi sul mercato.

Il marchio torinese, che ora fa parte del gruppo Stellantis, è pronto per diverse novità da lanciare. Tra queste c’è grande curiosità sulla nuova Panda, che debuttò negli anni ’80 e che potrebbe vivere una nuova storia, magari proprio come vettura citycar elettrica a buon mercato. Intanto però si moltiplicano le voci per il grande ritorno di un altro modello che è da sempre un’icona della Fiat, la 600.

La Fiat 600 pronta a tornare

La 600, nata come vettura popolare, ma non del tutto superutilitaria, ebbe tra gli anni ’50 e ’60 un successo enorme, tanto che dopo pochi mesi dal via della produzione il tempo di attesa per la consegna supererò l’anno. Ingredienti fondamentali che ne decretarono il successo furono il prezzo competitivo, una buona dotazione e qualità per il prezzo, una buona abitabilità e il buon comportamento stradale.

Ad oggi il ritorno della 600 non è così scontato, ma il suo nome è uscito fuori perché di sicuro nei piani della Fiat c’è la volontà di produrre un SUV di segmento B, che dovrebbe vedere la luce il primo trimestre del prossimo anno, come anticipato dal CEO Carlos Tavares. Un modello che nascerà quasi sicuramente in Polonia, nello stabilimento di Tichy, dove già oggi escono modelli come la Fiat 500 Hybrid e la Lancia Ypsilon, oltre alla Jeep Avenger e al prossimo B-SUV Alfa Romeo.

Tra le cose certe c’è che la Fiat per realizzare la nuova 600 utilizzerà la piattaforma e-CMP, quella oggi usata per Peugeot 2008 e le altre “sorelle”. E nella mente dei dirigenti del marchio italiano questo modello dovrebbe essere il sostituto della 500X. Ad oggi sembra che questa auto sarà lunga quasi 4,40 metri, che la porterà ad essere ancora più famigliare. Per quanto riguarda le forme, già alcuni render sono online e la accostano molto alla Opel Mokka, prodotta sulla stessa base, con forme squadrate, fanali anteriori molto fini full led e una lunga striscia a unire i due gruppi ottici nel posteriore, quasi a richiamare l’Alfa Tonale.

L’ultimo render invece va completamente in un’altra direzione, visto che ha forme più morbide con un anteriore che è un chiaro richiamo alle nuove 500 elettriche, con fari più rotondi ma sempre a matrice di Led, mentre la parte posteriore sembra ricalcare quasi il modello che l’ha preceduta. Per quanto riguarda i motori invece, il debutto della nuova Fiat 600 avverrà in versione full-electric proprio come l’altra sorella Jeep Avenger, ma in un secondo momento ci sarà anche spazio per gli endotermici come il 1.2 PureTech di PSA oppure il 1.5 Firefly di Fiat. Mentre gli interni dovrebbero ricalcare la tradizione del marchio torinese, ossia il giusto mix di classico e moderno.