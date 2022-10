Nuova Skoda ENYAQ RS iV: prestazioni e sostenibilità (FOTO)

Due motori elettrici per un totale di 220 kw di potenza, eccezionale aerodinamica ed autonomia oltre i 500 km. Il tutto firmato Skoda.

Arriva un nuovo modello completamente elettrico di casa Skoda, il secondo della gamma RS. Stiamo parlando di ENYAQ RS iV, un concentrato di potenza e dinamismo a zero emissioni, a dimostrazione che la mobilità elettrica può consegnare anche ottime sensazioni al volante.

Entrando più nello specifico, questa versione top di gamma del SUV del marchio boemo presenta un pacchetto tecnico che comprende due motori elettrici per un potenza complessiva di 220 kW, abbinati alla trazione integrale ed un coefficiente aerodinamico record. L’autonomia complessiva è di oltre 500 km nel ciclo Wltp.

Gamma ENYAQ iV a quota 100.000 unità

La potenza complessiva di ENYAQ RS iV è la stessa della cugina ENYAQ Coupé RS iV, il che rende così facendo le due RS iV i due modelli più potenti in assoluto della gamma Skoda. Oltretutto, entrambe sono sviluppate su pianale modulare MEB e vengono prodotte nello stabilimento Skoda di Mlada Bolesav.

Proprio in termini di produzione, Skoda ha recentemente annunciato che quella delle sue vetture ENYAQ iV sta per raggiungere il traguardo delle 100.000 unità realizzate, sommando tutte le varianti sia del SUV che della Coupé e comprese per l’appunto anche le versioni più sportive RS e Sportline. Per una proposta, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, assolutamente completa e competitiva.

Investendo sempre più sulla mobilità zero emissioni, Skoda sta costituendo per i suoi clienti anche un pacchetto di assistenza pratico e che semplifichi la gestione delle propria vettura. Per coloro che decideranno di acquistare un modello iV sarà disponibile una wallbox domestica per la ricarica a casa oltre alla comoda Powerpass, una tessera che può essere utilizzata per accedere alle colonnine di ricarica di tutta Europa.

Skoda ENYAQ RS iV, il dinamismo nel dna

Sostenibilità a zero emissioni, ma anche e naturalmente dinamismo. In questo senso il profilo sportivo della Skoda ENYAQ RS iV viene sottolineato dalle sospensioni racing disponibili di serie, i grandi cerchi da 20 o 21 pollici e le finiture specifiche della gamma RS che rendono il modello facilmente riconoscibile già da un primo contatto.

In termini di prestazioni, la velocità massima è di 180 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h è circoscritto in appena 6,5 secondi e la coppia è di 460 Nm. La batteria a disposizione è di 82 kWh che sommata, come detto, ad un coefficiente aerodinamico record con un coefficiente di resistenza di 0,265 Cx permette alla vettura di spingersi ad oltre 550 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

In ultimo, con una potenza di ricarica massima di 135 kW, la Skoda ENYAQ RS iV può ricaricarsi dal 10 all’80 per cento in soli 36 minuti, attingendo naturalmente alle stazioni di ricarica fast.