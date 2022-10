The Nano, sembra un UFO: ecco di cosa si tratta (FOTO)

Anche il mondo delle due ruote si è convertito alla rivoluzione elettrica. E dall’Asia arriva il The Nano, che vuole cambiare il concetto di scooter.

La svolta elettrica sta letteralmente rivoluzionando il modo di concepire auto e moto. Negli ultimi anni quelli che fino a qualche tempo fa sembravano solo concept, opere visionarie di designer all’avanguardia, stanno diventando realtà, con molti modelli futuristici che saranno prodotti da qui ai prossimi anni e che promettono di dare una svolta alla mobilità mondiale. Anche il mondo delle due ruote più piccole, ossia degli scooter, ha intrapreso la strada di una produzione “green”, con diversi marchi che hanno già annunciato per i prossimi anni dei modelli 100% elettrici che entreranno in produzione e soppianteranno quelli attualmente in vendita.

Tra le case più attive c’è la Yamaha, che ha presentato recentemente già due modelli di scooter che saranno venduti a partire dalla prossima stagione dopo che nel 2019 avevano fatto la loro apparizione come semplici concept. C’è invece chi è già passato alle vie di fatto come la BMW, visto che il CE 04 ha già visto la luce e la produzione è già stata avviata nello stabilimento di Berlino, e rappresenta una vera via di mezzo tra un maxiscooter e una moto.

C’è però chi è andato oltre, nelle forme oltre che nella sostanza. Basti vedere l’ultima creazione dell’azienda vietnamita Bandit9, creatrice di altri concept a due ruote ma anche a quattro (vedi la monoposto Monaco), che ha lanciato sui propri canali The Nano, uno spettacolare scooter che dire futurista è dir poco.

The Nano, lo scooter che viene dal futuro

Innanzitutto quella che salta più a l’occhio è la sua forma, molto tondeggiante con in serti in plastica o lamiera d’acciaio con una colorazione a specchio che lo fanno sembrare un vero UFO. Nello specifico la struttura monoscocca del The nano è realizzata in un acciaio chiamato Rolex, lucidato color argento metallizzato, senza verniciatura, per non passare inosservato su strada.

In realtà le sue forme arrotondate sembrano cercare la massima aerodinamica, non è quindi solo una questione di stile e di farsi vedere in maniera evidente nel traffico cittadino. I designer della Bandit9, con il creatore dell’azienda Daryl Villanueva al timone, hanno basato il progetto sul concetto che la velocità non è importante in città ma lo è di più stile e la manovrabilità. E proprio questi due obiettivi sono stati centrati pienamente da The Nano.

La maggior parte degli attuali scooter elettrici segue il design di quelli a benzina, per questo la Bandit9 ha voluto creare un modello diverso, che sia davvero un lusso per chi lo guida. ma anche un mezzo altamente tecnologico ed efficiente. Il motore ha una potenza di 4 kW e la sua batteria da 4,2 kWh, alloggiata sotto il sedile, può essere rimossa per ricaricarla a casa. Ma lo scooter può anche essere direttamente attaccato ad una colonnina di ricarica tramite una presa nascosta sotto il fanale posteriore. La batteria, del peso di 25 chilogrammi, promette comunque un’autonomia di circa 100 chilometri, con tempi di ricarica totale di quattro ore.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Due le versioni, differenziate solo per la velocità massima raggiunta, 45 km/h per The Nano e 75 km/h per The Nano+. Motore, batteria e freni sono identici in entrambi i casi, anche se per guidare la variante più potente è necessario essere in possesso della patente motociclistica, mentre il primo può essere utilizzato con patente B auto o moto. Cambiano poco anche i prezzi, che sono rispettivamente di 4.499 e 4.999 euro.