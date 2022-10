Il piccolo figlio di un campione è già in moto: che talento (VIDEO)

Sui social un ex campione del mondo Supersport ha mostrato le gesta del suo bimbo di tre anni su una moto decisamente pericolosa.

Nel mondo del motorsport il talento si vede fin dai primi anni di vita. Infatti ormai è normale vedere bambini di 3-4 anni già in pista con un go-kart o con una mini-moto sfidarsi su delle piste vere. Un particolare che sciocca tanti, vista la tenera età di questi pargoli, ma che in realtà è la normalità se si vuole allenare certe abilità e svezzarle per bene. E’ proprio in questi anni che i bambini sviluppano il senso dell’equilibrio e farlo su una moto o su una vettura è davvero decisivo per un loro futuro in questi sport. Da Vettel a Schumacher, da Verstappen a Leclerc, passando per Hamilton, Senna, Valentino Rossi, Marquez e tanti altri: è dalla tenera età che certe caratteristiche emergono e vengono scoperti i talenti veri.

Purtroppo soprattutto in sport come questi il rischio c’è e non è raro purtroppo imbattersi in tragedie, come quella di Mathis Bellon, bimbo di 8 anni morto mentre faceva una sessione di allenamento al Karting Circuit di Pilcante ad Ala, comune della Vallagarina.

C’è però anche chi porta alle estreme conseguenze questo concetto di talento fin dalla tenera età, esponendo i propri figli a pericoli eccessivi in contesti decisamente poco adatti, come accaduto in Italia, nel golfo di Napoli, con un bambino alla guida di una moto ad acqua. C’è però anche chi di motori se ne intende e non ha esitato a mettere alla guida di una moto il proprio bimbo di tre anni. Ed è un ex campione su due ruote, che proprio per questa impresa ha diviso il Web.

Un bimbo di tre anni fenomenale con le due ruote

Parliamo di Kenan Sofuoglu, cinque volte Campione del Mondo Supersport, che appeso il casco al chiodo ora vive una vita da sogno nella sua nativa Turchia con la moglie e i tre figli. Dopo essersi dedicato in questi anni alla politica, è tornato a concentrarsi sulla sua grande passione, il motociclismo, promuovendo una sua scuola di pilotaggio KNN54, la stessa che ha coltivato un talento come Toprak Razgatlioglu, oggi campione in SBK, ma anche i fratelli Oncü, che attualmente gareggiano nei campionati del mondo Moto3 e Supersport.

Oltre ad allenare le migliori perle del motociclismo turco, Sofuoglu lavora anche con la sua famiglia. Infatti sta allevando il talento di Bahattin Sofuoglu, suo nipote, 19enne che sta cercando di farsi un nome in Supersport, dove quest’anno ha debuttato su una MV Agusta F3 800. Ma a quanto pare l’ex pilota ha trovato proprio in casa il suo erede e si tratta di Zayn, secondogenito che ha solo tre anni. Questo bimbo negli ultimi mesi è salito agli onori della cronaca proprio per papà Sofuoglu, che sui social ha pubblicato le sue imprese. Infatti il ragazzino è salito su tutti i tipi di veicoli sul circuito privato di proprietà di Kenan: dal kart alla pit-bike, fino a un T-MAX, una Yamaha Enduro WR250F.

Ma stavolta l’ex campione del mondo ha esagerato, perchè ha fatto salire il suo bimbo di tre anni la sua Honda Gold Wing dal peso di 365 kg. Una moto difficile da guidare per un semplice pilota della domenica, pensare per un bambino così piccolo. Invece papà Sofuoglu non ha esitato a far fare un giro in pista al suo bimbo. E poi ha mostrato al mondo il suo orgoglio. Follia o ennesimo caso di un talento in erba? A voi la valutazione.