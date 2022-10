Lo riconoscete questo bambino? Oggi è un mito della F1

Il sogno di molti bambini è quello di poter diventare delle leggende della F1 e qualcuno è stato così insistente da esserci anche riuscito.

Quando si è bambini è giusto ed è lecito sognare in grande, perché altrimenti la vita partirebbe già con il piede sbagliato, con le macchinine che sono sempre state uno dei più bei doni ai bambini, in molti casi il primissimo giocattolo, ma qualcuno è stato in grado di trasformare il suo sogno in una splendida e magica realtà.

Ogni volta che qualcuno riesce a raggiungere un grandissimo obiettivo bisogna sempre pensare a come sia stato in grado di farlo e soprattutto quali sono state le difficoltà che ha dovuto intraprendere.

Per poter diventare un pilota di Formula 1 bisogna avere un talento immenso, ma allo stesso tempo anche quella voglia di saper andare oltre le difficoltà.

Sicuramente dimostrare la propria classe e capacità alla guida quando si è molto piccoli con i kart permette di poter avere la strada maggiormente spianata, ma sono tantissimi coloro che hanno questo obiettivo.

Molti lo sognano, diminuiscono quelli che ci provano seriamente, pochissimi riescono a entrare nella realtà della Formula 1, ma sono veramente rarissimi coloro che riescono a entrare nel mito.

In più di 70 anni della nascita della più importante competizione automobilistica Mondiale sono solamente stati 34 i piloti in grado di poter vincere il mondiale, un numero che sicuramente è ben inferiore al 1% sommando coloro che hanno preso parte a una gara di Formula 1 o che hanno bazzicato scuderie di livello nelle serie minori.

Dunque già chi riesce a vincere un Mondiale riesce a entrare a tutti gli effetti della storia dell’automobilismo, figuriamoci riuscirci in più di un’occasione, porta a essere a tutti gli effetti un mito come pochi altri.

Se avete aperto questo articolo sicuramente avrete visto l’immagine di copertina, con questo piccolissimo bambino biondo che con i suoi occhialoni spessi non dà proprio l’idea di poter diventare un mago alla guida.

Tante volte però l’apparenza inganna, infatti sono abbastanza sicuro che molti di voi non lo avranno assolutamente riconosciuto, ma oggi può essere considerato sicuramente una leggenda assoluta del Motorsport.

Il giovane bambino che viene mostrato in questa vecchia fotografia di inizio anni 90 infatti è Sebastian Vettel, uno che è stato in grado di laurearsi campione del mondo addirittura per 4 anni consecutivi.

F1: Vettel si mostra bambino e si emoziona: “Ritorno a scuola”

Fa sempre una certa impressione vedere i grandi piloti che abbiamo osannato, e che stiamo tuttora celebrando per le loro grandi imprese in pista, nei loro anni giovanili.

Vettel ormai è alla fine della sua carriera, infatti ha già dichiarato che al termine del mondiale 2022 deciderà definitivamente di lasciare il mondo della Formula 1 per dedicarsi probabilmente alla sua famiglia.

Per tantissimi anni infatti il fenomeno tedesco è stato in grado di poter emozionare tutti gli appassionati delle quattro ruote, dimostrandosi uno dei più grandi della storia.

Ricordiamo infatti come solamente altri tre piloti sono stati in grado di vincere più di lui in quanto a titoli Mondiali, stiamo parlando di Juan Manuel Fangio con cinque trionfi e poi chiaramente i due recordman Michael Schumacher e Lewis Hamilton a quota 7.

Inoltre a quota quattro è davvero in splendida compagnia con un altro mito assoluto a cavallo tra gli anni 80 e 90, con quel Alain Prost capace di vincere tre volte con la McLaren, nel 1985, nel 1986 e nel 1989, e una volta con la Williams, nel 1993.

Da questo punto di vista Vettel ha però un record particolare, infatti tra questi cinque grandissimi campioni è stato l’unico a vincere solamente con una Scuderia.

Sarebbe stato infatti molto bello vederlo sul gradino più alto la classifica generale dei suoi anni in Ferrari, ma purtroppo le stagioni 2017 e 2018 ci sono sempre concluse in maniera amara.

I suoi trionfi dunque sono sempre avvenuti con la Red Bull, nel quadriennio storico tra il 2010 e il 2013, ma non possiamo in alcun modo ritenere Seb un miracolato, ovvero uno di quelli che ha vinto solamente per la vettura.

In queste ultime quattro gare della sua carriera abbiamo bisogno di poter assistere ancora a questo grandissimo campione, uno di quelli che riesce ancora a emozionarsi davanti a una sua foto da bambino.

Infatti subito sotto a questa fotografia è riportata dalla pagina di Sky Sport F1 su Instagram non ha perso tempo nel commentare con un meraviglioso: “Back to school (Learning for Life).”

È proprio questo che ci lascia Sebastian Vettel dalla sua straordinaria carriera, un pilota che avrebbe potuto accontentarsi del favoloso talento che Madre Natura gli ha donato, ma in realtà ha sempre cercato di migliorarsi e perfezionarsi nel corso degli anni, dimostrandosi a tutti gli effetti una leggenda assoluta nella storia della Formula 1.