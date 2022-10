Perez avvisa Verstappen: sentite cosa si è messo in testa

Sergio Perez è carico in vista della sua gara di casa, dove vuole fare meglio del terzo posto dello scorso anno. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Messico è uno dei più attesi dal Circus della F1, visto che dopo il suo rientro nel calendario targato 2015 ha sempre regalato grande spettacolo agli appassionati. Si tratta della gara di casa per Sergio Perez, il quale ha una gran voglia di far divertire il pubblico e di togliersi una bella soddisfazione per quanto riguarda il risultato sportivo.

Il suo unico podio da queste parti è maturato lo scorso anno, quando chiuse secondo al volante della Red Bull dopo aver insidiato per tutta la gara la Mercedes di Lewis Hamilton. Il team di Milton Keynes ha spesso dominato da queste parti, con Max Verstappen che si è imposto nel 2021, nel 2018 e nel 2017, dunque, anche al volante di monoposto ben meno competitive rispetto al siluro che ha a disposizione oggi.

La RB18 è una vettura che durante la stagione è progredita in maniera impressionante, sino a diventare il punto di riferimento scavalcando la Ferrari, e permettendo agli uomini di Christian Horner di festeggiare i titoli con grande anticipo. Dopo il successo tra i piloti di Verstappen maturato a Suzuka, Helmut Marko aveva detto che la priorità sarebbe diventaata il secondo posto mondiale di Perez, il quale è in piena lotta con Charles Leclerc.

Checo si era preso la posizione sul rivale in Giappone, ma il monegasco è tornato davanti grazie al podio di Austin, in una lotta davvero molto serrata per il “titolo” di vice-campione del mondo. In campo c’è solo l’onore, dal momento che questo risultato cambia davvero poco o nulla, soprattutto per Leclerc che nei primi due mesi di stagione aveva condotto la classifica, sino a crollare ad oltre 100 punti di distacco dal due volte campione del mondo.

Verstappen, nel corso delle interviste del giovedì, ha già fatto capire le sue intenzioni: il figlio di Jos non lascerà via libera al compagno di squadra, dal momento che il suo obiettivo è quello di ottenere la 14esima vittoria stagionale, stabilendo il nuovo record e superando le 13 affermazioni in un solo campionato che ora condivide con Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

In Messico ci sono molte variabili, vista la conformazione della pista ed il lunghissimo rettilineo dei box. Rispetto alle altre piste, la Red Bull dovrebbe essere ancora più avvantaggiata, dal momento che il turbo più grande della Honda porta le monoposto di Adrian Newey a soffrire in maniera minore dell’aria rarefatta. Tutto è apparecchiato per una nuova festa dei “bibitari”, con Ferrari e Mercedes che vorranno comunque dare battaglia ai favoriti.

Perez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Nella conferenza stampa del Gran Premio del Messico non poteva mancare Sergio Perez, che si preannuncia uno dei grandi favoriti per la conquista della vittoria finale. Il nativo di Guadalajara è carico come non mai, considerando che, al contrario della scorsa stagione, sarà liberissimo di puntare al successo, visto che i due mondiali sono già stati assegnati.

Questo significherà che Checo potrà prendersi anche alcuni rischi, nella consapevolezza che sarà comunque vietato commettere errori. Una delle notizie della giornata di Città del Messico è stato il prolungamento contrattuale con la F1, che continuerà a correre da queste parti almeno fino al 2025 compreso.

Perez ha commentato la notizia in conferenza stampa: “Il rinnovo della F1 con il circuito di Città del Messico è una notizia davvero fantastica. Tutto ciò mi rende fiero e non posso non dirmi felice di una news di questo livello. Negli ultimi giorni ho fatto anche una dimostrazione per le strade di Guadalajara, la mia città, ed è stato estremamente emozionante guidare una monoposto tra la mia gente. I fan sono dappertutto, li vedo anche in giro per il mondo, ma è normale che qui ci sia un’affluenza maggiore“.

Checo ha poi sottolineato l’obiettivo di questo fine settimana, non nascondendo la sua voglia matta di vincere la corsa di casa: “Per me è speciale gareggiare nel mio paese, sarebbe un sogno vincere e ci proverò con tutte le mie forze. Ovviamente, sono al corrente del fatto che sarà molto complicato perché gli avversari sono molto veloci, ma io ci proverò. So che occorrerà essere perfetti“.

Il messicano è bello carico, ed è consapevole del fatto che ogni errore potrebbe costargli caro. Nonostante la presenza di un lunghissimo rettilineo, i sorpassi non sono troppo facili, e partire dal fondo potrebbe significare la compromissione dei suoi sogni di gloria. Ciò significa che sarà richiesta la massima perfezione anche in qualifica, aspetto su cui a volte è stato deficitario nella sua carriera.