Ferrari, la clip che fa il giro del mondo: guardate cosa accade (VIDEO)

Il sound del motore Ferrari è uno dei più riconoscibili e sexy al mondo. E c’è chi in un video ha scelto 40 Rosse tra le più belle da ascoltare.

Il mercato di auto e moto è fatto di veri e propri capolavori, così come di flop. Ovviamente si guarda tanto all’utilità e ad aspetti come la praticità e il comfort, ma in realtà ognuno ha le sue esigenze. Chi le preferisce grandi perché ha bisogno di spazi per caricare bagagli o merci, chi invece cerca più una vettura sportiva e che lo soddisfi in termini di prestazioni, chi invece punta più gli optional, sugli aiuti alla guida. C’è anche chi si occupa soltanto dell’estetica invece che della pura e semplice sostanza. La verità però è che come primo impatto l’occhio vuole la sua parte e tutti, volenti o nolenti, scegliamo la nostra auto o moto se ci aggrada veramente alla vista o meno.

Ci sono però ancora i puristi, ossia quelli che guardano più al cuore di un mezzo che veramente a ciò che vedono. E il cuore, in questo caso, è il motore. Non è neanche questione di consumi o di prestazioni, ma di come “canta”. Per tanti appassionati la voce di una moto o di una macchina fa davvero la differenza. Fa venire la pelle d’oca a chi lo ascolta, anche a un semplice appassionato.

Che sia un’auto stradale o da pista, il suono generato da una macchina può regalare molte emozioni. Ogni motore ha un proprio sound ben distinto. C’è anche chi riesce a riconoscere una marca di automobile solo dal suo “cantare”. Ad esempio un sei cilindri boxer, tipicamente utilizzato da Porsche, sarà totalmente diverso da un motore Ferrari. Insomma ognuno ha il suo stile, il proprio timbro che lo contraddistingue. Ed ovviamente quello di una Rossa è sempre un po’ più speciale.

Il canto di tante Ferrari che fa emozionare

Una Ferrari già di per sè emoziona chi la guida. Ma è soprattutto il sound quello che la rende ancor più speciale. Ma cosa sentiamo noi in realtà? Quello che percepiamo è il movimento dei pistoni all’interno del motore che comprime e dilata l’aria ed i gas nei vari collettori, generando onde di pressione che arrivano fino ai terminali di scarico e che escono con un certo tipo di suono. Forse non tutti sanno che le più importanti case automobilistiche, in particolar modo quelle di lusso, dedicano parte delle risorse allo studio del sound del motore. La Ferrari non è da meno.

Sin dalle origini, la casa di Maranello ha prodotto motori che riproducono un suono perfettamente riconoscibile e seducente, che ha catturato milioni di persone. E c’è chi in un video ha cercato di raccogliere 40 di questi sound di Ferrari famose. Roba da far rabbrividire per la bellezza. Dentro troviamo delle vere chicche, come la 250 GTO del 1962 ma anche la 365 GTB/4 Daytona e la Dino 246 GTS, oltre a delle vere icone di stile e sportività come la GTO, la Testarossa, ma anche F40, F50, Enzo, fino ad arrivare alle ultime cole LaFerrari, Monza SP1. naturalmente a fare la parte da leone è il noto V12, che ha fatto la storia della Rossa, ma ci sono anche alcuni V8 aspirati e dei V6 davvero particolari. I modelli protagonisti del video sono stati scelti in un arco temporale che va dagli anni Sessanta ad oggi. Ed è un vero spettacolo, soprattutto per le nostre orecchie.

ECCO L’ELENCO DI TUTTI I SOUND FERRARI PRESENTI:

1962 – 250 GTO

1968 – 365 GTB/4 Daytona

1972 – Dino 246 GTS

1982 – Mondial Quattrovalvole

1984 – 288 GTO

1984 – Testarossa

1987 – F40

1989 – F40 Competizione

1990 – 348 TB

1992 – 512TR

1992 – 456 GT

1994 – F355 Berlinetta

1995 – F50

1995 – F355 GTS

1996 – 550 Maranello

1999 – 360 Modena

2002 – Enzo Ferrari

2004 – 612 Scaglietti

2004 – F430

2006 – 599 GTB Fiorano

2007 – 430 Scuderia

2009 – California

2009 – 599XX

2009 – 458 Italia

2010 – 599 GTO

2011 – FF

2012 – F12 Berlinetta

2013 – LaFerrari

2013 – 458 Speciale

2014 – FXX K

2014 – California T

2015 – 488 GTB

2015 – F12 tdf

2016 – GTC4 Lusso

2017 – 812 Superfast

2017 – Portofino

2018 – 488 Pista

2019 – SF90 Stradale

2019 – F8 Tributo

2019 – Monza SP1

2020 – Roma