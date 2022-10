Fedez compra una Ferrari, ma non la sa guidare: immagini da ridere

Il rapper lombardo ha acquistato un nuovo bolide della Ferrari. La reazione di Fedez e della Ferragni alla prima sgasata è tutta da gustare.

Chi acquista un’auto sportiva non sempre è consapevole delle difficoltà di guida che comporta un bolide da oltre 300 km/h. Al di là delle prestazioni, anche solo calarsi nell’abitacolo di una supercar e saperla accendere non è una operazione così intuitiva. Le Ferrari sono un concentrato di tecnologia estrema e necessitano di skill di altro profilo. Considerato anche il valore del mezzo, un piccolo errore può portare a clamorose conseguenze. Imparare a guidare in pista è tutt’altro che facile, ma certamente è più agevole, all’inizio, di sgasare sulle strade pubbliche di Milano. Fedez si è dovuto contenere perché la potenza della vettura è clamorosa.

Di sicuro girare in Ferrari è un ottimo modo per attirare l’attenzione della gente e ricevere una pioggia like sui social. Raramente chi riesce ad avere la fortuna di poter acquistare una moderna Ferrari conosce, nel dettaglio, la storia delle vetture del Cavallino. Di conseguenza per godere appieno delle prestazioni di un’auto che nasce per far divertire piloti esperti, occorrerebbe esercitarsi a lungo dopo l’acquisto. Vi sono tantissime scuole e maestri in grado di illuminare il cammino di giovani star milionarie, ma fa molto più notizia la reazione nel video che vedrete in basso. Protagonisti i coniugi più seguiti d’Italia, Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez.

La coppia ha filmato il loro primo giro su una magnifica SF90 Stradale. La vettura non è un elettrica, come vedrete scritto all’inizio del video, ma è il primo modello ibrido prodotto nella storia della Ferrari. Ciò vuol dire che l’auto presenta la tecnologia ibrida plug-in, con motore termico V8 Biturbo, capace di generare ben 780 cavalli di potenza. Ma non è tutto, grazie ai cavalli supplementari della parte elettrica, la supercar arriva a 1000 cavalli totali, in sostanza la Ferrari più potente di sempre. In F1 la Ferrari monta da anni Power Unit ibride e il know – how maturato nella categoria regina del Motorsport ha aiutato i tecnici italiani a creare un gioiello unico nel suo genere. La SF90 Stradale, con alcuni optional, può superare anche il mezzo milione di euro. La prima vettura full electric del Cavallino, invece, dovrebbe arrivare nel 2025.

La SF90 Stradale è stato presentata nel 2019 per il novantesimo anniversario della nascita della Scuderia, avvenuta nel 1929. Il cambio e il propulsore con un’unità elettrica MGU-K abbinata all’ERS sono qualcosa che non si era mai visto su una Rossa stradale. Il manettino è molto più evoluto rispetto agli altri modelli della casa, con diverse modalità: elettrica eDrive, Hybrid con un l’accensione del motore termico solo se necessario, Performance con motore termico sempre in funzione, e Qualify, entrambi i motori lavorano insieme, regalando emozioni uniche all’automobilista con la massima potenza sprigionata dei 1000 cavalli. La Ferrari ha, davvero, cambiato marcia rispetto al passato, puntando su nuove tecnologie. Date una occhiata al FUV Purosangue ed ad una ipotetica versione pick-up.

Ferrari, quante difficoltà per Fedez

Entrare oggi come oggi in una Ferrari è come trovarsi alla NASA con tanti schermi e regolazioni da apportare. La SF90 Stradale scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h avviene in meno di 7 secondi. La velocità massima è di 340 km/h. La SF90 Stradale ha il controllo di stabilità, il servosterzo elettrico torque vectoring e l’impianto frenante super avanzato by-wire. Un bolide che può essere anche docile se guidata in modalità elettrica, a basse andature. La vettura può percorrere sino a 25 km alla velocità massima di 135 km/h. Un’opzione in più per chi non ha il piede pesante e vuole risparmiare soldi dal benzinaio. Dopo uno scherzetto, prima di entrare nel suo box, il cantante è entrato nella vettura e ha fissato le cinture di sicurezza, tra l’ilarità di sua moglie per lo “zainetto” sulle spalle.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il ruggito della supercar non si è sentito perché il bolide può avanzare, tranquillamente, in modalità elettrica. A rendere ancora più esilarante la scena è l’apertura dei tappi per il rifornimento della vettura. Chiara Ferragni ha preso in giro il marito, per le orecchie da topolino spalancate. Una volta risolti tutti i problemi, Fedez è uscito dal garage. Il rapper si è divertito alla guida, come ha detto nel video alla sua consorte. L’aspetto goliardico è che è sembrato molto più teso Fedez della moglie che si è fatta una bella risata ad ogni accelerazione del marito. Il video è stato postato dall’influencer italiana sul suo canale TikTok. Vi lasciamo alle immagini di un imbarazzato Fedez che, del resto, all’inizio del filmato ha confessato di non saper guidare la vettura.