Vettel “torna” in Red Bull: sono tutti commossi per la decisione presa

Sebastian Vettel è uno dei migliori piloti della storia e per queste sue ultime gare non dimentica di certo il suo grande passato.

Alcuni piloti sono stati in grado di scrivere davvero pagine leggendarie nel mondo dell’automobilismo, con Sebastian Vettel che indubbiamente è uno di quelli che ha ottenuto i risultati migliori nella sua straordinaria carriera, ma in queste ultime gare non ha assolutamente voluto dimenticare il suo grande maestro.

La Red Bull è stata sicuramente una delle più importanti Scuderie nella storia dell’automobilismo recente, perché ha avuto l’opportunità di lanciare una serie di grandi campioni alla ribalta.

Tra coloro che hanno avuto l’opportunità di poter diventare dei fenomeni assoluti non possiamo assolutamente non citare il leggendario Sebastian Vettel, con il tedesco che ha saputo migliorare sempre di più nel corso della carriera.

Il teutonico ha avuto l’opportunità di vincere la bellezza di ben quattro titoli mondiali a bordo della sua Red Bull, un traguardo che risulta essere davvero sensazionale che lo rende ancora oggi il più decorato con la Scuderia austriaca.

Ovviamente il suo rapporto con la Red Bull è sempre stato davvero molto stretto, tanto è vero che anche negli anni in cui correva con la Ferrari era davvero straordinario il suo rapporto con tutta la dirigenza, anche se con Chris Horner non sono mancati i problemi.

Ora con la Aston Martin sta vivendo il finale della sua carriera, infatti al termine del mondiale 2022 deciderà definitivamente di lasciare le quattro ruote, un momento che sicuramente sarà toccante e doloroso per tutti.

Quello che però ha sconvolto tutti nel mondo della Formula 1 di recente è stata la morte di Dietrich Mateschitz, il leggendario fondatore della Red Bull che ha dato modo così di creare uno dei più grandi imperi della storia dell’imprenditoria mondiale.

Infatti questo marchio era partito solamente per essere una nuova modello di bevande energetiche, ma da quel momento in poi ha deciso di espandersi sempre di più nel mondo sportivo.

Mateschitz è stato sicuramente uno dei più grande rivoluzionari nel mondo dell’imprenditoria moderna, un sognatore e uno di quelli che ha saputo scrivere delle pagine leggendarie nel mondo dello sport.

Non possiamo dire perfettamente come fosse la persona Mateschitz, dato che non abbiamo avuto mai l’onore di poter parlare e collaborare con lui, ma Sebastian Vettel dimostra come la persona dietro all’imprenditore fosse davvero di primo piano.

In occasione della gara di Città del Messico Sebastian ha chiesto e ottenuto dall’Aston Martin la possibilità di poter correre con il casco che lo ha reso celebre con la Red Bull, una sorta di grande omaggio a colui che gli ha dato l’opportunità di diventare un mito della Formula 1.

Si è trattato di un momento davvero meraviglioso, perché la Aston Martin ha deciso di rinunciare addirittura a tutti gli sponsor per poter dare la possibilità al suo campione di poter omaggiare Mateschitz.

Vettel in Messico in onore di Mateschitz: l’Aston Martin dà l’ok

Per molti quello che ha fatto l’Aston Martin di concedere a Vettel l’occasione di poter correre in Messico con il suo vecchio casco della Red Bull potrebbe sembrare un gesto di poco conto, ma non lo è affatto.

Sappiamo perfettamente come la Scuderia britannica stia davvero insistendo moltissimo con la Formula 1 e abbia investito una grande quantità di denaro che in questo momento non sta assolutamente ripagando in quanto risultati.

Per poter sopravvivere dunque diventano assolutamente fondamentali gli sponsor, con Vettel che sicuramente è colui che porta il maggior numero di contratti possibili.

Il fatto che il tedesco abbia deciso di indossare il suo vecchio casco della Red Bull sicuramente farà perdere un ingente quantitativo di denaro alla casa britannica, una decisione che dunque ha sicuramente fatto storcere il naso a diversi dirigenti.

Ricordiamo inoltre come sia assolutamente certo il fatto che Vettel non correrà più con l’Aston Martin nell’anno prossimo, decidendo così di ritirarsi definitivamente dal mondo delle corse.

Questo spiega perfettamente come il rapporto tra l’Aston Martin e Vettel sia stato comunque di primissimo piano, con il tedesco che ha sempre dimostrato in qualsiasi scuderia abbia corso di potersi far voler bene davvero da tutti.

Si tratta dunque di uno splendido regalo di addio non soltanto a uno dei più grandi inventori del mondo della Formula 1, ma anche a una sua straordinaria leggende in pista.

Vettel dunque in Messico correrà la sua terzultima gara della carriera, un momento che sicuramente sarà molto triste per tutti i suoi milioni di tifosi sparsi nel mondo, ma alla fine non può andarsene come tutti gli altri, con Dietrich Mateschitz che sicuramente sarà stato orgoglioso di aver dato l’occasione con la sua Red Bull a un fenomeno come Sebastian.