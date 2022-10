Morbidelli penalizzato, Meregalli furioso: attacco frontale agli stewards

Morbidelli ha disputato una buona gara in Malesia, nonostante due long lap penalty: nel finale altra sanzione. Meregalli si è arrabbiato.

Il Gran Premio della Malesia potrebbe rappresentare un punto di svolta per Franco Morbidelli, che per quasi tutta la stagione ha avuto grandi difficoltà. Ma manca solamente una gara al termine del campionato 2022, quindi il suo risveglio è tardivo.

Certamente è comunque qualcosa di positivo aver rivisto il pilota romano competitivo. Purtroppo aver ostacolato alcuni colleghi in FP3 gli è costato una doppia long lap penalty, cosa che inevitabilmente ha condizionato il suo risulto finale.

Nonostante la doppia penalità, era riuscito a chiudere al decimo posto al traguardo ma poi ha subito un’altra sanzione. Infatti, per essere entrato un po’ troppo forte su Aleix Espargarò all’ultimo giro, gli sono stati dati 3 secondi che lo hanno fatto slittare alle spalle del pilota Aprilia.

MotoGP Sepang, Meregalli arrabbiato per la penalità a Morbidelli

Massimo Meregalli si è concesso ai microfoni di Sky Sport e gli è stato chiesto se abbiamo ritrovato Morbidelli con questo fine settimana ottimo: “Penso proprio di sì. Qui è andato veramente forte in tutti i turni, sia sull’asciutto sia sul bagnato. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è la penalità, secondo me non esiste. Aleix aveva lasciato la porta aperta. Non è corretto, non lo accetto. Se non possiamo fare sorpassi un po’ al limite all’ultimo giro, allora stiamo a casa o veniamo qui e giochiamo a carte“.

Il team manager Yamaha è furioso con lo Stewards Panel della MotoGP: “La penalità di ieri ci stava, Franco ha sbagliato e non ho detto nulla. Ma oggi prendere una sanzione così è ridicolo. Gli steward stanno rovinando lo spettacolo, ma quando parli con loro è come parlare con il muro perché non ti ascoltano“.

Meregalli non nasconde affatto il suo pensiero su coloro che sono gli arbitri del campionato, a suo avviso poco aperti al dialogo e all’analisi approfondita degli episodi. Comunque rimane ottimo il fine settimana di Morbidelli in Malesia, questa è la cosa più importante. Ovviamente dovrà pure essere bravo a ripetersi a Valencia nell’ultimo gran premio del calendario MotoGP 2022. Deve dare continuità, chiudendo al meglio questa stagione e focalizzandosi poi sul 2023. Ci sarà anche un test dove avrà l’occasione di provare le novità Yamaha e capire come essere più forte l’anno prossimo.