Lorenzo, una rivelazione sull’Italia: stavolta l’hanno messo in difficoltà

Jorge Lorenzo è stato un mostro sacro nella storia del motociclismo e il suo amore per l’Italia è solo un grande motivo d’orgoglio.

Sono stati diversi i piloti che in questi ultimi anni hanno dimostrato di poter essere dei campioni assoluti, con Jorge Lorenzo che però rappresenta uno dei più grandi della sua generazione e della storia, con il fenomeno di Palma di Maiorca che ama davvero moltissimo l’Italia.

Il motociclismo è cresciuto in maniera davvero esponenziale negli ultimi anni, merito anche di una generazione di vere e proprie fenomeni a inizio del nuovo millennio.

Tra coloro che hanno permesso alle due ruote di poter diventare sempre di più apprezzate in tutto il mondo non possiamo assolutamente non citare il sensazionale Jorge Lorenzo con lo spagnolo che rappresenta un mito assoluto per una generazione intera.

Stiamo infatti parlando di uno che è stato in grado di vincere la bellezza di ben 5 titoli Mondiali, due nella classe 250 nel 2006 e nel 2007, e soprattutto i tre nella MotoGP nel 2010, nel 2012 e quello contestatissimo del 2015.

Insomma quando si parla di Jorge Lorenzo non si può far altro che togliersi il cappello di fronte a una vera e propria leggenda assoluta della sua disciplina, con la Spagna che chiaramente è parte integrante della sua vita, ma come tutti i piloti del motociclismo, bisogna sempre dividersi tra la nazione iberica e l’Italia.

Sono proprio i due Paesi di sangue latino che hanno portato alla ribalta il maggior numero di piloti di altissimo livello, dunque non deve sorprendere il fatto che praticamente tutti i partecipanti alla MotoGP conoscano perfettamente entrambe le lingue.

Lorenzo è sempre stato uno di quelli che ha tessuto maggiormente le lodi del Belpaese, ricordando infatti tutte le sue bellezze e spiegando più volte il perché si trovasse pienamente a suo agio.

Ovviamente i suoi follower su Instagram sono in gran parte provenienti proprio da Spagna e Italia, con lui che più volte però fa partire dei contest direttamente nella nostra lingua, come uno degli ultimi.

Infatti nelle sue storie ha dato l’opportunità ai suoi ammiratori di potergli scrivere una serie di domande, con una che era davvero molto particolare.

Il quesito era quale fosse la città italiana preferita da Jorge Lorenzo, con lo spagnolo che in un italiano perfetto ha deciso di rispondere in maniera molto particolare e suggestiva.

Secondo lui infatti non ci può essere una vera e propria risposta a questa domanda, soprattutto perché è tale il suo rapporto con l’Italia e la bellezza della nostra nazione chi secondo lui non ci può citare solamente una città.

Nel complesso però ha deciso di parlare di tre luoghi, due città e addirittura una regione intera presa come esempio.

Lorenzo fa sognare una regione:” Perfetta per farci le vacanze”

Nel momento in cui Jorge Lorenzo ha deciso di postare sul suo canale Instagram la domanda su quale fosse la sua città italiana preferita, sono stati moltissimi ad attendere con impazienza la risposta.

Probabilmente erano in molti a sperare nella nomina della propria città, dunque sperando che in qualche modo lo spagnolo potesse far visita più spesso a determinati luoghi, ma alla fine ha deciso di rispondere in maniera particolare.

“Non si può dire con certezza quale sia la mia città preferita, sono davvero tantissimi i posti meravigliosi in Italia, ma devo dire che mi sono sempre trovato molto bene a Milano, stesso discorso per Roma. Inoltre non si può non citare anche la Sardegna, un luogo davvero perfetto per poter passare le vacanze.”

Insomma si può dire che Jorge Lorenzo dunque è rimasto abbastanza sul classico, dunque citando le due principali città d’Italia, la sua Capitale politica e la sua Capitale economica, oltre che alla splendida isola che anno dopo anno riesce a migliorarsi sempre di più.

Sicuramente però è un grandissimo motivo di vanto soprattutto per tutti i sardi, dato che ha parlato in generale dell’isola senza dover specificare una zona o una città piuttosto che un’altra, mentre è stato abbastanza categorico su Milano e Roma.

Siamo il Paese dei campanilismi e dei provincialismi, dunque è giusto ricordare come Lorenzo abbia specificato che l’Italia è tutta bella, dunque non iniziamo a prendercela se non ha citato il posto del nostro cuore.

Notiamo però come la citazione della Sardegna può essere considerata davvero molto particolare, non tanto perché possa non essere la zona più bella d’Italia, ma perché Jorge Lorenzo anche lui è un isolano, ovvero delle Baleari.

Dunque di mare bello e di isole turistiche se ne intende davvero tantissimo, essendoci cresciuto, dunque questo probabilmente è ancora un merito maggiore alla Sardegna che dimostra di essersi perfezionata sempre di più e di poter lasciare a bocca aperta davvero tutti quanti nel mondo.