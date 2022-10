Jorge Lorenzo, l’ammissione su Marc Marquez: rivali avvisati per il 2023

Jorge Lorenzo ha utilizzato parole di elogio nei confronti di Marc Marquez: l’ex pilota MotoGP fa una previsione.

La carriera in MotoGP di Jorge Lorenzo è terminata nel 2019 con un ultimo deludente anno trascorso nel team Repsol Honda. Allora fu compagno di Marc Marquez e il confronto tra loro fu impietoso.

Il maiorchino fece molta fatica ad adattarsi alla RC213V ed ebbe anche dei problemi fisici ad ostacolarlo. Nelle prove libere del Gran Premio d’Olanda rimediò la frattura di una vertebra in seguito a una brutta caduta. Saltò quattro gare e al rientro ebbe difficoltà tali che lo spinsero ad annunciare il ritiro dalla MotoGP.

Sicuramente non si aspettava di finire la sua carriera in quel modo. E certamente ha avuto qualche ripensamento sull’esperienza in Ducati, dove tardò nell’essere abbastanza competitivo e ciò portò il team a non confermarlo. Il caso ha voluto che dopo l’ufficialità dell’addio lui abbia iniziato a vincere. Sia lo spagnolo sia la Ducati hanno avuto qualche rimpianto. Ma ormai è il passato.

MotoGP, Jorge Lorenzo crede in Marc Marquez

Jorge Lorenzo quest’anno ha deciso di dedicarsi alle corse automobilistiche ed è tra i partecipanti alla Porsche Carrera Cup Italia. Proprio nell’ultimo weekend c’è stata una gara del campionato a Monza ed è stato intervistato da Sky Sport.

Interpellato su Marc Marquez, il maiorchino ha così risposto sulla possibilità che l’ex compagno di squadra possa vincere nuovamente in MotoGP: “Secondo me è molto probabile che lui possa vincere qualche gara da qui a fine stagione. Ne mancano tre e sull’asciutto l’ho visto già competitivo, potrebbe vincere per prepararsi all’anno prossimo”.

Lorenzo è convinto che Marquez sia ancora il numero 1 della top class, se il suo corpo è a posto: “La Honda non è una moto facile e ora neanche molto competitiva. Lui ci mette tanto del suo per cercare di farla arrivare nelle prime posizioni. Se fisicamente è perfetto, secondo me è ancora il più forte”.

Certamente le gare a Motegi e Buriram hanno dato indicazioni interessanti e che fanno ben sperare Marc e Honda. In Giappone è arrivato quarto e in Thailandia quinto. Nel prossimo fine settimana c’è il GP in Australia e la pista di Phillip Island piace molto al fenomeno di Cervera, pronto a stupire se sarà nella condizione di poterlo fare.