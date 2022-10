F1, Leclerc s’inchina a Sainz: arrivano parole clamorose

I piloti di F1 sono scesi in pista per le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha segnato il secondo crono ma partirà dodicesimo.

Dopo una settimana di polemiche sul budget cap e le possibili ripercussioni sul team Red Bull Racing, il circus della F1 è giunto ad Austin per il quartultimo appuntamento stagionale. Il titolo di Max Verstappen, festeggiato a Suzuka, non ha placato l’entusiasmo del popolo americano per un evento attesissimo. Il Texas può frusciarsi di avere uno dei tracciati migliori al mondo. Il Circuit of the Americas di Austin è un circuito interessantissimo, ricco di insidie e con diversi punti di sorpasso. La Ferrari si è presentata negli States con tre piloti, evento che non accadeva dai tempi di Niki Lauda, Clay Regazzoni e Carlos Reutemann nel Gran Premio d’Italia del 1976.

Si sono, infatti, alternati Charles Leclerc e Robert Shwartzman nella prima giornata di prove. Il russo ha preso parte alle FP1, prendendo in prestito la vettura del monegasco. Nel 2022 è stato stabilito che ogni team deve, almeno in due occasioni stagionali, lasciare il volante ad un giovane pilota. In questa caso, Robert Shwartzman, pilota cresciuto nella Ferrari Driver Academy, è stato designato come tester ufficiale della casa di Maranello. Ciò non ha limitato il #16 che già nella seconda sessione di prove libere, ha subito colto il miglior tempo di giornata. Carlos Sainz, del resto, non ha demeritato, riuscendo a fare la differenza nel prima sessione di libere. Lo spagnolo ha dato una lezione ai critici, conquistando la sua terza pole position in carriera, la prima della Rossa al COTA.

Charles Leclerc ha messo a segno il secondo miglior giro in qualifica, ma sarà costretto a partire dodicesimo a causa della penalità di dieci posizioni dovuta alle sostituzioni sulla Power Unit della sua F1 – 75. Nuovo motore termico e del turbo compressore con un occhio alla prossima stagione. La Ferrari è sembrata in grande spolvero sul tracciato texano e vorrà chiudere in bellezza la stagione. La sfida finale, in Q3, tra i due alfieri del Cavallino è avvenuta sulle gomme soft. Entrambi i piloti hanno risparmiato due treni di gomme morbide per la fase decisiva. Carlos ha fermato il cronometro in 1’34”356, 65 millesimi meglio di Charles e quasi un decimo meglio di Max Verstappen che è slittato in prima fila. Carlos e Charles hanno fatto un lavoro di preparazione perfetto, riuscendo a dare oltre mezzo secondo alle due Mercedes.

Le parole di Charles Leclerc

La gara potrebbe essere tutt’altra storia, con un Verstappen all’attacco di Sainz sin dalla prima curva. Per Charles non sarà facile rimontare dalla dodicesima posizione, ma Austin è un tracciato dove i punti di sorpasso non mancano. Sono previsti 56 giri, pari a 308,405 km. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha dichiarato: “Con il vento la macchina cambia molto di giro in giro. Io ho fatto del mio meglio, l’ultimo giro non è stato perfetto. Carlos ha fatto un lavoro migliore di me oggi, merita la pole. Io partirò più indietro per via della penalità, ma l’obiettivo è cercare di rimontare e tornare davanti il prima possibile. Scomparsa Mateschitz? E’ molto triste. Ma al di là di tutto quello che ha fatto nella sua carriera, che è incredibile, è la perdita di un essere umano che è triste per il motorsport. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Gara? Domani farò del mio meglio, non correrò rischi folli ma se ci sarà la possibilità io sarò lì per coglierla”.

In vista della gara sarà fondamentale avere un anteriore preciso e porre attenzione alla gestione delle gomme. Con Max Verstappen, leader già vittorioso, la lotta sarà per il secondo posto, con Red Bull che punterà a tenere Perez (nono allo start) nell’attuale posizione di seconda forza. Le altre battaglie saranno quelle tra i driver della Rossa e quelli della Mercedes per la seconda piazza nei costruttori. Una sfida nella sfida che, però, al momento vede favorita la Scuderia Ferrari. Ricordiamo che Leclerc e Perez dovranno scontare delle penalità per sostituzioni alle Power Unit e per questo dovranno partire dal centro gruppo. Qui trovate gli orari del Gran Premio che si disputerà in serata.

Ai media Ferrari, l’asso del Cavallino ha aggiunto: “È stata una qualifica complicata, anche per colpa del vento. Purtroppo non prenderò il via dalla seconda posizione a causa della penalità che devo scontare, quindi il mio obiettivo in vista di domani sarà recuperare quante più posizioni possibili alla partenza e cogliere ogni opportunità per ritornare a lottare là davanti. Desidero poi fare le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Dietrich Mateschitz. È una persona che mancherà molto e che sarà sempre ricordata per i grandi obiettivi che ha centrato nella sua vita”.