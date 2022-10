F1, GP Stati Uniti: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La F1 torna in azione ad Austin, dove la Red Bull potrà chiudere i conti per il mondiale costruttori. Ecco gli orari e le info utili.

Lo spettacolo della F1 sta per arrivare in Texas, dove nel prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio degli Stati Uniti. Il Circus torna oltreoceano dopo la tappa di Miami ad inizio anno, e c’è da dire che in pochissimi avrebbero scommesso sull’avere un mondiale già chiuso con quattro gare di anticipo tornando a cinque mesi fa.

Max Verstappen sbancò sul nuovo tracciato della Florida dopo uno splendido duello con Charles Leclerc, che riuscì comunque a mantenere la leadership iridata, e lo stesso discorso fu valido per la Ferrari nei confronti della Red Bull. Dall’appuntamento successivo di Barcellona, per la Rossa iniziarono i guai, con l’olandese ed il team di Milton Keynes che passarono a condurre nelle rispettive classifiche, piloti e costruttori.

Ad Austin, la Red Bull metterà quasi certamente le mani sul mondiale costruttori, il quinto della sua storia, segnando anche un traguardo importante: nel GP degli USA, infatti, verrà assegnato il primo iride a squadre dell’era power unit a non essere vinto dalla Mercedes, che dal 2014 in avanti ne ha portati a casa ben otto di fila.

Il team di Brackley dovrà accontentarsi del terzo posto, dal momento che la Ferrari ha portato a 67 punti il proprio vantaggio, mettendo quasi al sicuro la piazza d’onore tra i costruttori. Si tratta di una magra consolazione visto com’era iniziata la stagione, ma con tutti gli errori commessi ed il calo prestazionale delle ultime gare, la conquista di questo posizionamento non era più scontato come poteva apparire qualche mese fa.

Lo scorso anno, in Texas abbiamo assistito ad un duello spettacolare tra Verstappen e Lewis Hamilton, i quali stavano battagliando per il titolo mondiale. L’olandese piazzò la pole position a sorpresa, dal momento che la pista di Austin era data come feudo Mercedes, ed in gara la lotta si ripropose senza esclusione di colpi.

Il sette volte iridato della F1 prese il comando al via, ma in Red Bull furono più scaltri sul fronte strategico, riguadagnando la vetta ai box e consentendo a Verstappen di volare a vincere. Il podio fu completato da Sergio Perez, con Charles Leclerc che portò la Ferrari in quarta piazza, ribadendo il risultato del 2019.

Per la Rossa di quel periodo si trattava di un grande risultato, ed in questo 2022 sembra davvero difficile pensare di poter battere la RB18 su una pista del genere. Super Max, già campione del mondo, ha a disposizione un’astronave che gestisce al meglio le gomme, e che gli consente di fare una grande differenza in qualsiasi condizione.

La Mercedes si presenterà con un ultimo pacchetto di aggiornamenti, che dovrebbe far diminuire il peso della vettura, nella speranza di andare a cercare almeno una vittoria negli ultimi quattro appuntamenti. Non sarà un’impresa facile visto il passo indietro delle ultime gare, ma nulla è scontato.

F1, ecco gli orari TV e le statistiche del GP degli USA

La F1 ha debuttato ad Austin nel lontano 2012, anno in cui Sebastian Vettel fece segnare la pole position sulla Red Bull, per poi doversi arrendere in gara alla McLaren-Mercedes di Lewis Hamilton. In quell’occasione, il team di Milton Keynes mise le mani sul mondiale costruttori, il terzo della sua storia e conquistato con una gara di anticipo.

Seb si vendicò l’anno dopo dominando la scena, prima dell’inizio del dominio della Mercedes. Dal 2014 al 2017, Hamilton ha piazzato un poker di vittorie, ed il team di Brackley festeggiò anche nel 2019 con il successo di Valtteri Bottas, nel giorno della conquista del sesto titolo di Sir Lewis.

La Ferrari non ha molte gioie da ricordare su questa pista, tranne che per la splendida affermazione di Kimi Raikkonen del 2018, quando tenne a bada la Red Bull di Max Verstappen ed Hamilton stesso nel finale. Nel 2021, come detto, Super Max ebbe ragione del suo rivale dopo una grande battaglia, mettendo un tassello fondamentale verso la conquista del suo primo titolo in F1.

La pista sorride alle caratteristiche tecniche della Red Bull, ed i sorpassi sono possibili vista la presenza di un lunghissimo rettilineo che costituisce gran parte del secondo settore. Le gomme anteriori saranno sottoposte ad un grande stress, sia nello snake del primo tratto che nei curvoni in appoggio che precedono il traguardo. Ci aspetta un fine settimana molto intenso, con un occhio anche al meteo che in Texas può sempre regalare dei colpi di scena inattesi.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Stati Uniti SKY

Venerdì 21 ottobre



Prove libere 1

Ore 21:00-22:00 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 00:00-01:30 su SKY Sport F1

Sabato 22 ottobre



Prove libere 3



Ore 21:00-22:00 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 00:00-01:00 su SKY Sport F1

Domenica 23 ottobre



Gara

Ore 21:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Stati Uniti TV8

Sabato 22 ottobre



Qualifiche



Ore 00:00-01:00 (In diretta anche su TV8)

Domenica 23 ottobre



Gara

