Iannone può tornare in MotoGP? Pernat fa una rivelazione

Iannone ha grande voglia di tornare a correre ad alti livelli, sogna la MotoGP: il suo ex manager Pernat si è espresso sul tema.

La sua squalifica per doping scadrà nel dicembre 2023, poi Andrea Iannone potrà tornare alle corse. Più volte ha detto che vuole gareggiare di nuovo e spera di poterlo fare in un campionato di buon livello.

Il suo grande sogno è avere un’altra chance in MotoGP, però va detto che non disputa un gran premio dal 2019 ed è difficile pensare di tornare a correre in un campionato del genere. Non sarebbe semplice neppure trovare posto nel Mondiale Superbike, anche se in questo caso le chance sarebbero maggiori.

Da considerare che nell’agosto 2023 il pilota abruzzese compirà 34 anni, dunque non è più giovanissimo. Trovare qualcuno che decida di scommettere su di lui in una categoria top è complicato. Lui si sta tenendo allenato per essere pronto a qualsiasi opportunità interessante gli capiti.

Andrea Iannone e l’ipotesi MotoGP: Pernat dubbioso

Qualche tempo fa Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac Racing, ha dichiarato che gli piacerebbe dare un’altra chance a Iannone. Si tratta della stessa squadra che fece debuttare The Maniac in MotoGP nel 2013. Il rapporto continuò anche nel 2014, prima del passaggio nella formazione ufficiale Ducati.

Le parole di Campinoti sorpresero tutti e sarebbe veramente un colpo di scena clamoroso se nel 2024 l’imprenditore toscano desse davvero una sella al pilota di Vasto. Da considerare che Ducati ha voce in capitolo nella scelta della line-up, ciò complica le cose non poco.

Carlo Pernat, che per alcuni anni è stato manager di Iannone, ha così risposto a Sky Sport MotoGP in merito a un eventuale ritorno dell’abruzzese nel Motomondiale: “Il talento non lo perdi, ma con la testa è un po’ diverso. Penso che sia qualcosa di complicato. C’è la possibilità perché lui è molto amico di Campinoti, però bisogna vedere cosa dice Ducati. Dall’Igna era contento di Iannone per quanto riguarda il talento, un po’ meno per quanto concerne la testa“.

Pernat non è granché convinto dell’ipotesi di rivedere il rider di Vasto nel campionato. Il suo pensiero è quello che hanno anche molte altre persone. È più facile immaginare un rientro più di basso profilo, ad esempio nel CIV Superbike. In questo percorso potrebbe supportarlo Aprilia, che è sempre stata vicina a lui in questi anni duri. Adesso è sicuramente presto per fare previsioni, però Iannone da qualche parte tornerà a gareggiare.